Lördagarna blir bara längre, långsammare och härligare!

Tiden bara rasslar iväg. Det kändes nästan som om säsongen började någon gång förra veckan men hastigt och plötsligt är vi alltså redan över halvvägs in på säsongen, och vi har passerat vinterfotbollen och börjar ge oss in i februari med allt vad det innebär i form av återkomsten av europeiskt cupspel och så vidare. Samtidigt ska naturligtvis en märkligt tajt och oförutsägbar liga börja avgöras.

Vilket betyder att å ena sidan så blir dagarna bara längre och längre, men å andra sidan så går dagarna även långsammare och långsammare. Det brukar ju vara så just under vårsäsongen, allting får en helt annan dynamik och ett helt annat fokus än vad det får under hösten eller tidigare på säsongen. Inte minst därför är det ibland vanskligt att dra alltför stora slutsatser baserat på hur det sett ut under hösten.

ANNONS

Exempelvis är det ju just när titelstriden och nedflyttningsstriden börjar tajta till sig och närma sig mållinjen som de bästa lagen så att säga skärper till sig. Ett lag som Man City kan t ex slänga iväg en match mot Sheffield United under hösten mest på oskärpa, men med vittring på ligatiteln blir det plötsligt en helt annan femma. Med mindre kvar av säsongen att spela på så blir varenda match och varenda poäng mer dyrbar.

Vilket självfallet även gör dagarna härligare och härligare. Så även den här lördagen där vi hittar ett antal matcher med jämn, betydelsefull och, i samtliga fall utom kanske ett enda, oförutsägbar karaktär.

Everton vs Newcastle

Graeme Jones hann inte mer än att anlända till Newcastle innan det har börjat viskas om att Steve Bruce nu ska gå upp i någon slags sportchefsroll samtidigt som Jones ska ta över som manager. För all del en förändring där en förändring onekligen behövs, men kanske inte en förändring som får Newcastles supportrar att skrika av förtjusning.

Newcastles form har störtdykt, med fem raka förluster och inte en vinst sedan mitten av december. Absolut ingen förväntar sig nog några poäng borta mot Everton, minst av allt kanske de själva. Det börjar lukta nedflyttning. Everton känner fortfarande lukten av Champions League-platser om de kan vinna sina hängmatcher.

ANNONS

Crystal Palace vs Wolves

Båda lagen står på 23 poäng med 20 matcher spelade. Skillnaden är kanske att Wolves har gjort en kanske något svagare säsong än förväntat, samtidigt som Crystal Palace möjligen kan anses ha gjort en något bättre säsong än befarat. Poängmässigt i alla fall, även om detta nog har mer att göra med säsongens inledning.

Wolves har som vi vet lånvärvat Willian José från Real Sociedad. Detta ger Wolves ett på pappret tydligare målhot i väntan på att Raul Jimenez ska komma tillbaka från sin skada, där det väl fortfarande framstår något önsketänkande att Jimenez ska hinna tillbaka igen under den här säsongen.

Man City vs Sheffield United

Kommer Man City förlora på hemmaplan mot Sheffield United? Nej, naturligtvis inte! Eller åtminstone är sannolikheten för detta mycket, mycket liten. Och där har vi så klart i ett nötskal varför Man City mycket väl kan vinna ligan den här säsongen, men Man Utd med största sannolikhet inte kan det.

Sheffield United bör självfallet ha fått en rejäl boost efter vinsten mot Man Utd i veckan, och kanske kan gå in i den här matchen med ett stort självförtroende. Samtidigt tror jag säkert att Sheffield United när de såg dessa två bortamatcher på programmet så var de nog på förhand väldigt nöjda med tre poäng. Vilket de ska vara.

ANNONS

West Brom vs Fulham

Den stora frågan inför West Broms femte hemmamatch under Sam Allardyce är kanske inte i första hand om de ska lyckas ta sin första seger eller ens sin första poäng, utan om de faktiskt ska lyckas göra sitt allra första mål. West Brom har 0-17 i facit under sina fyra första matcher, vilket självfallet är under all kritik.

En match i nedflyttningsstriden är det onekligen. Båda lagen ligger precis under strecket, och Fulham är väl laget som har bäst möjlighet, både med två poäng mer och en match mindre spelad, att faktiskt äta upp avståndet till lagen precis ovanför strecket. Om West Brom ska ha något större hopp att hålla sig kvar behöver de vinna ikväll.

Arsenal vs Man Utd

Spännande med detta är kanske framför allt att vi nu får se hur Man Utd svarar på en om inte oväntad så åtminstone oplanerad motgång. Under en större del av säsongen har de varit ett lag i medvind, och då kan det som vi vet vara lätt att spela fotboll. Nu går de alltså in på Emirates med en förlust i ryggen.

ANNONS

På pappret är det en matchbild som borde kunna passa Man Utd och inte alls passa Arsenal, ett lag som gillar sina kontringar och ett lag som inte riktigt gillar när andra lag kontrar på dem. Men nu är det å andra sidan Arsenal som är något av ett sårbart lag som befinner sig i medvind, vilket kan visa sig avgörande.

Southampton vs Aston Villa

En enda vinst på de sju senaste matcherna för Southampton. Problemen har börjat komma ungefär samtidigt som det pratats om att Danny Ings skulle vara på väg bort till ännu en Champions League-spelande klubb. Samtidigt är det kanske också något av en återgång mot det mer normala med Southampton.

Risken att börja förvänta sig lite för mycket gäller kanske också Aston Villa. Båda de här två lagen har överraskat positivt under den här säsongen, båda ligger också på samma poäng och alldeles intill varandra i tabellen, även om det nog är Aston Villa som till synes verkar ha den bästa chansen på någon av de europeiska cupplatserna.

En massa lördagsgodis helt enkelt!