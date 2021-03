Har Leeds gjort en bra första säsong i Premier League?

Leeds går in till dagens match mot Chelsea med två raka förluster i ligan. Laget har börjat falla bakåt en aning resultatmässigt och därmed i tabellen, där det börjar kännas som att de riskerar att tappa kontakten med tabellens övre halva. Leeds ligger på elfte plats, med nio poäng ned till nedflyttningsstrecket, vilket händelsevis är ganska exakt lika långt som Leeds har upp till de europeiska cupplatserna.

Matchen mot Aston Villa för två veckor sedan slutade i en 0-1-förlust. Det var en match i vilken Leeds trots ett spelmässigt stort övertag under hela matchen skapade endast en farlig chans på hela matchen. Kritiken mot Leeds i den matchen var alltså att Leeds aldrig lyckades omsätta ett högt bollinnehav till någon som helst form av slutprodukt. Leeds var helt enkelt inte alls produktiva i sin fotboll.

Matchen mot West Ham för en knapp vecka sedan hade en helt annan profil, men slutade ändå i en 0-2-förlust. Leeds lyckades i den matchen tvärtom skapa mängder av målchanser. Bara i andra halvlek av den matchen skapade Leeds sju farliga målchanser men lyckades inte göra mål på någon av dem. Leeds gjorde alltså inte mål på sina chanser. Leeds var helt enkelt inte alls effektiva i sin fotboll.

Man kan välja att se på det faktum att Leeds brottas med olika problem i olika matcher på lite olika sätt. Ett sätt att se på saken, det halvtomma glaset så att säga, är att det är besvärligt när det krånglar lite grann överallt så att säga. Ett annat sätt att se på saken, det halvfulla glaset, är att det är kanske ändå bättre än att ha ett enda problem av betydligt mer systematisk karaktär som vore svårare att faktiskt åtgärda.

Ett riktigt positivt sätt att se på saken är kanske att i alla fall på kort sikt så verkar det ju åtminstone röra sig i rätt riktning. I matchen mot Aston Villa skapas just inga chanser, och sedan i matchen mot West Ham så skapas däremot många chanser men det görs just inga mål. Den som gillar att dra ut sina trendlinjer i färdens riktning så att säga ser kanske ett målkalas framför sig mot Chelsea i eftermiddag.

Vad man kan säga är att Leeds matcher har en tendens att svänga antingen åt ena eller andra hållet. På 27 matcher har Leeds spelat endast två oavgjorda. Antingen går det alltså bra för Leeds eller så går det dåligt för Leeds, det verkar inte riktigt finnas några nyanser eller några mellanlägen för Leeds. På gott och på ont, och kanske mest på ont under den senaste tiden, så har den här ojämnheten just nu en kostnad för Leeds.

Marcelo Bielsa verkar lite grinig för närvarande, även om han för all del är det på ett hyfsat trevligt sätt. Men det märks att han vare sig gillar att Leeds har förlorat så pass många matcher på slutet, förluster som han har beskrivit som onödiga förluster för Leeds, eller att Leeds har börjat tappa taget om en plats på tabellens övre halva. Endast en plats på övre halvan vore en bedrift värd att tala om enligt Bielsa själv.

Möjligen är detta ett något politiskt uttalande av Marcelo Bielsa då han naturligtvis vet att det är vad supportrar och kanske även styrelsen vill höra. Möjligen är det även ett litet sorts uttryck för kanske inte falsk men ändå medveten ödmjukhet. Det vill säga framställa det som att han egentligen inte har uppnått något särskilt fastän han vet att de flesta nog ändå kommer tycka att han har uppnått något särskilt.

Den som hade pratat om Leeds målsättning inför den här säsongen så hade det naturligtvis varit föga mer än att åtminstone se till att hålla sig kvar i Premier League. Alla hoppas säkert på lite mer än så, men absolut ingen förväntar sig några underverk av Leeds under deras allra första säsong tillbaka i Premier League. Sitt still i båten och få fast mark under fötterna innan det börjar svävas iväg.

Nu är förvisso jag en sådan här som tycker om att klubbar och managers vågar ha höga ambitioner med sina lag. Det finns få saker som dränerar energin ur fotbollen, ur klubbar och ur supportrar än när man blir tillsagd att vara glad och nöjd med att bara finnas till i Premier League och ingenting annat. Många gånger resulterar det i alla fall på lite sikt i precis det som man säger sig vilja undvika.

Alltså har jag absolut ingenting att invända mot att Marcelo Bielsa ändå siktar på övre halvan med Leeds. Och varför skulle han inte göra det? Varför skulle Leeds inte kunna sluta på övre halvan, inte minst en sådan här säsong? Det är dessutom ett utmärkt sätt att fortsätta hålla Leeds på tårna under säsongens sista tredjedel, när det ändå redan är i praktiken klart att Leeds kommer inte åka ur Premier League.

Något säger det kanske också om hur Marcelo Bielsa ser på sin framtid med Leeds, en fråga som diskuterats kontinuerligt nästan ända sedan han faktiskt blev anställd. Att han inte är nöjd, att han fortfarande anser sig ha saker att uträtta med Leeds, talar mer än kanske något annat för att Bielsa blir kvar i Leeds. Vilket stämmer rätt väl överens med de röksignaler som kommer både inifrån klubben och från Bielsas eget läger.

På något sätt verkar alltså en till åren kommen argentinsk demontränare ha hittat ett slags andra hem uppe i norra England. Det finns på något sätt något riktigt fint med den saken. Att Marcelo Bielsa trivs i Leeds, både i klubben och i staden, är något som ändå har framgått under dessa år. Precis som det är uppenbart att Leeds, både klubben och staden, trivs alldeles utmärkt med Marcelo Bielsa.

Trivas kommer alla garanterat göra om Leeds skulle vinna mot Chelsea under dagen. Detta är en gammal och het rivalitet. En match som mycket väl hade kunnat förtjäna ett omnämnande på förra måndagslistan över Premier Leagues största matcher. Det är en rivalitet med sina rötter i några notoriska matcher under slutet av 1960-talet och kanske framför allt första halvan av 1970-talet.

Marcelo Bielsa, Leeds och Leeds supportrar hade säkerligen inte klagat om de kunde åsamka Thomas Tuchel dennes första förlust som Chelseas manager. En vinst skulle även ta Leeds tillbaka in i jakten på övre halvan och europeiska cupplatser. Leeds och Marcelo Bielsa har redan gjort en bra första säsong i Premier League. Ingen kunde rimligtvis begära mer än vad de faktiskt har presterat.

Men det finns fortfarande utrymme kvar både för Leeds och för Marcelo Bielsa att göra detta till en mycket bra första säsong i Premier League.

:::

EFL Trophy 2020 – Portsmouth vs Salford City

Här kommer plötsligt en restprodukt från förra säsongens totala speluppehåll från rätt precis ett år sedan. Cupfinalen i EFL Trophy var en av matcherna som blev uppskjuten där och då och som flyttats fram ända hit, till idag, den 13 mars 2021.

Vilket gör detta till något utav en EFL Trophy-helg, givet att denna säsongs cupfinal, det vill säga EFL Trophy 2021, spelas under söndagen mellan Sunderland och Tranmere Rovers.

Vilket skapar den rätt unika situationen att om Salford City vinner EFL Trophy 2020 ikväll så kommer de bara att vara regerande cupmästare i ett dygn, vilket torde vara den kortaste tid som något lag någonsin har varit regerande mästare någonting.

Detsamma kan inte sägas om Portsmouth emellertid som faktiskt vann EFL Trophy 2019 och alltså går in till dagens final som regerande mästare. Om man nu kan säga det givet att de alltså redan är utslagna ur EFL Trophy 2021.

Nu börjar EFL Trophy för all del snart låta som en Terminatorfilm, och därtill någon av de senare och sämre. Något tidsresande är det emellertid inte tal om här, bara praktiska konsekvenser av en pandemi och viljan att fullfölja alla matcher.

Gammalt mot nytt i den här EFL Trophy-finalen. Portsmouth har naturligtvis varit ett antal gånger på Wembley förut. För två år sedan exempelvis, och i samband med en och annan playoff-final, och vem glömmer bort deras fantastiska FA-cuptitel 2008?

För Salford City är det däremot deras allra första cupfinal och deras allra första chans att vinna en titel som ändå måste betraktas som en titel av rimlig storlek. Vilken dag det lär vara för Gary Neville och hans vänner som ju gett Salford City nya vingar.

Portsmouth spelar i League One med aspiration på playoff-platser och för all del även på uppflyttning. Salford City spelar i League Two med motsvarande aspiration både på playoff-platser och på uppflyttning.

Rimligt vore väl alltså att betrakta Portsmouth som favoriter ikväll. De har historiken, de har vanan vid Wembley, och de borde rimligtvis ha ett starkare lag. Men det är så klart engelsk cupfinal, och då är just ingenting omöjligt.