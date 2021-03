Lägesrapport från League One och League Two inför upploppet

Att alla de främsta ligorna gör uppehåll på grund av landslagsuppehåll betyder inte att League One eller League Two gör något uppehåll. Tvärtom så tutar de här ligorna på som vanligt mot sin obönhörliga konklusion. Det är två svårt haltande tabeller, och vad som händer under tisdagskvällen är att ett gäng hängmatcher ska spelas. Fyra matcher i League One och sju matcher i League Two.

Bara i League One exempelvis så skiljer sig antalet matcher så till den grad att vissa lag har nio matcher kvar av säsongen samtidigt som andra lag fortfarande har 13 matcher att spela, och naturligtvis allting däremellan. Exakt samma sak är fallet i League Two. Detta är ännu en faktor som kan komma att spela en stor roll för hur säsongen slutar, då vissa klubbar kommer att tvingas till ett helt vansinnigt spelschema sista månaderna.

Med någonstans mellan 9-13 matcher kvar att spela så börjar det samtidigt bli möjligt att ana mållinjen för säsongen. Vi befinner oss alltså på upploppet av båda dessa ligor, där varenda poäng börjar bli livsviktig och nerverna befinner sig på utsidan av kroppen. För vissa klubbar handlar det om att försvara en position de redan har, och för andra klubbar gäller det snarare att försöka erövra en position av någon annan klubb.

Toppstriderna är kanske det som är mest intressant, och här kompliceras ekvationen naturligtvis av det playoff som ökar antalet klubbar som krigar om uppflyttning i mycket hög utsträckning. Att skriva om playoff-spelet blir däremot en fråga för senare. För detta ändamål räcker det ganska långt att titta på respektive ligas topp fem, kanske med tillägg av ytterligare observationer.

LEAGUE ONE

(1) Hull City – 69 poäng på 37 matcher

Såg ett tag ut att defilera hem League One men hade två besvärliga månader i januari och februari. Då såg det ett tag ut som om Grant McCann skulle få sparken. Men 16 poäng på de senaste sex matcherna har stoppat raset, även om Hull City riskerar bli passerade av både Peterborough och Sunderland om de tar sina hängpoäng. Men Hull City är i högsta grad med i striden att ta sig tillbaka till EFL Championship.

(2) Peterborough United – 66 poäng på 35 matcher

På något sätt lyckas Peterborough alltid vara rasande underhållande med mängder av mål både framåt och bakåt. Peterborough har befunnit sig i toppen av tabellen mer eller mindre hela säsongen, men med endast en enda vinst på de fem senaste matcherna ser det ut som om Peterborough är på väg att tappa formen när den kanske behövs som allra mest. Men det blir minst playoff för Peterborough.

(3) Sunderland – 64 poäng på 35 matcher

Glädjen bara sprutar runt Sunderland under nya ägare och nytt management. För en dryg vecka sedan vann Sunderland EFL Trophy på Wembley och laget har nu spelat nio matcher i rad utan förlust och vunnit sju av dessa. Sunderland har därmed stigit som en raket i tabellen och hotar i högsta grad om automatisk uppflyttning. Men man oroar sig lite för hur Sunderland mentalt klarar ett playoff.

(4) Lincoln City – 62 poäng på 36 matcher

Bara tre vinster på de senaste 13 matcherna och fem förluster på dessa. Lincoln Citys dåliga två månader har gjort att laget har ramlat ur frågan om automatisk uppflyttning och nu istället i första hand måste fokusera på att inte tappa ytterligare mark ner till lagen som jagar dem underifrån och på så sätt kunna försvara sin playoff-plats. Med en handfull poängs försprång är det något Lincoln City borde kunna klara.

(5) Doncaster Rovers – 57 poäng på 34 matcher

Laget som åkte ur EFL Championship förra säsongen krigar vidare för att möjligen kunna ta sig tillbaka. Någon automatisk uppflyttning kommer det med största sannolikhet inte bli för Doncaster Rovers som tvärtom befinner sig svårt indragna i en mycket tät strid för att kunna behålla sin playoff-plats. Bakom dem jagar klubbar som Charlton, Portsmouth och Ipswich, vilka samtliga bytt managers för att boosta sina chanser.

Mitt League One-tips: Automatisk uppflyttning kommer stå mellan de tre översta klubbarna som har öppnat upp ett försprång i poäng. Jag tror att Hull City och Sunderland tar de två uppflyttningsplatserna. Peterborough spelar playoff där jag tror att de kommer få sällskap av Charlton, Portsmouth och Lincoln City.

LEAGUE TWO

(1) Cheltenham Town – 65 poäng på 36 matcher

Kommandot i tabelltoppen har Cheltenham som också har haft det under större delen av säsongen. Men det är ett getingbo om de tre automatiska uppflyttningsplatserna med fem-sex lag inom ett tämligen ringa poängavstånd. Cheltenhams resultat har varit lite upp och ned på slutet men man visar även upp en viktig egenskap i att inte förlänga ett dåligt resultat till längre sviter av dåliga resultat.

(2) Cambridge United – 64 poäng på 37 matcher

Möjligen den lite udda fågeln häruppe i tabellen där kanske inte alltför många hade gissat på dem inför säsongen. Cambridge har samtidigt ett bra och positivt spelande lag som vinner mycket på en relativt hög grad av kontinuitet. Kommer förmodligen få kämpa för att behålla en automatisk uppflyttningsplats, men en playoff-plats börjar snart kännas som något Cambridge kan räkna hem.

(3) Forest Green Rovers – 61 poäng på 35 matcher

Hade höga ambitioner inför säsongen och satsade stort. Att säga att det har gått precis som tänkt är kanske att ta i, men det vore minst lika fel att säga att satsningen skulle ha misslyckats med Forest Green Rovers på uppflyttningsplats med cirka tio omgångar kvar av säsongen och ett av lagen som borde ha bäst chans på att faktiskt lyckas ta sig upp i League One.

(4) Bolton Wanderers – 60 poäng på 36 matcher

Den krisande klubben verkar ha hittat vinnarformen mot slutet av säsongen, och lagets erfarenhet tillsammans med detta momentum kan göra dem till ett allvarligt hot både om automatisk uppflyttning men även i ett eventuellt kommande playoff. Bolton borde inte befinna sig i League Two till att börja med så klart, och kanske är de på god väg att se till att tillvaron där endast blir ettårig.

(5) Morecambe – 59 poäng på 36 matcher

Ännu en kanske något udda fågel. Det är svårt att se att Morecambe skulle orka med att blanda sig i striden om automatisk uppflyttning. Istället måste det viktigaste för dem nog vara att försvara sitt försprång i poäng mot jagande klubbar nedifrån med färre matcher spelade, såsom i första hand Exeter City och Salford City, som så sent som igår sparkade Richie Wellens sedan Salford vunnit endast en av sina senaste åtta matcher.

Mitt League Two-tips: Automatiskt uppflyttade till League One misstänker jag att Cheltenham, Forest Green Rovers och Bolton Wanderers blir. Cheltenham lyckas hålla i sitt lilla försprång i poäng, och Forest Green Rovers och Boltons tyngd avgör i slutet. Till playoff tar sig utöver Cambridge även Newport County, Exeter City och Salford City.