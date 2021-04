Everton mot Tottenham spelar om sista chansen till Champions League!

Everton och Tottenham befinner sig i en till synes liknande position inför deras match på Goodison Park ikväll. Båda gick in till den här säsongen med förhoppningar om Champions League, Tottenham för all del med större och kanske något mer realistiska sådana förhoppningar, båda har hållit dessa förhoppningar vid liv under större delen av säsongen, men båda är på god väg att nu se dessa förhoppningar rinna ut i sanden.

Lagom inför kvällens match, som är denna haltande omgångs första match, befinner sig båda lagen inom fem-sex poäng från Champions League-platserna, med fyra klubbar ovanför dem i tabellen. Everton dock med fördelen av att ha en match mindre spelad än övriga klubbar. Men att kvällens match i mångt och mycket handlar om att vinna eller försvinna ur Champions League-striden känns alltmer givet.

Här går att hitta andra likheter mellan Everton och Tottenham. Som exempelvis att båda lagens akilleshäl den här säsongen har varit en bristande jämnhet, där båda har haft det svårt att upprätthålla längre sviter av vinster. Bra matcher varvas med dåliga matcher i lite för hög utsträckning för att det ska vara hälsosamt. Vilket möjligen är mer förståeligt när det gäller Everton, men mindre förståeligt med Tottenham.

En annan likhet är att Everton och Tottenham båda går in till den här matchen med en rätt svag period i ryggen. Everton har spelat fyra raka matcher utan att vinna i ligan, och har misslyckats med att besegra både Brighton och Crystal Palace i sina två senaste matcher. Tottenham förlorade senast och har två raka matcher utan vinst, Tottenham har sedan slutet av januari förlorat rätt precis hälften av sina ligamatcher.

Men här finns också omfattande olikheter. Carlo Ancelotti exempelvis är Premier Leagues just nu mest omtyckta manager att döma av en nyss genomförd undersökning, i alla fall i avseendet att störst andel av klubbens supportrar är nöjda med att ha Ancelotti kvar som manager. José Mourinho på samma gång är inte Premier Leagues minst omtyckta manager, Steve Bruce är i ensamt majestät där, men Mourinho ligger inte långt efter.

Vilket självfallet speglar olikheter i förväntningar och i självbild hos Everton respektive Tottenham. Everton kommer underifrån och jagar Champions League-platser, men kanske inte riktigt tänkte att de skulle kunna nå dem redan i år. Tottenham har befunnit sig på Champions League-platser men börjat glida ned därifrån. Ancelotti är ett jättenamn för Everton, men Mourinho ett inte lika positivt namn för Tottenham.

Sammantaget gör också detta kontrasten mellan just Everton och Tottenham väldigt intressant. Mourinho har t ex beklagat sig regelbundet under säsongen över hur svårt det är att vara Tottenhams manager jämfört med att vara manager för andra klubbar. Vilket är en jämförelse man förstår med t ex Man City och Liverpool, men är det verkligen svårare att vara manager för Tottenham än vad det är att vara manager för Everton?

Carlo Ancelotti tog över Everton utifrån ett betydligt svagare utgångsläge i tabellen än vad José Mourinho tog över Tottenham med, med mindre resurser, en svagare spelartrupp och med sämre förutsättningar än vad Mourinho hade i Tottenham, och har ändå tagit Everton till en lika bra eller möjligen till och med bättre tabellplacering än Tottenham. Den jämförelsen tycker kanske inte Mourinho är riktigt lika lustig.

Ancelottis uppgift med Everton har gjorts desto svårare av att löpande under säsongen ha fått brottas med ett omfattande skadeläge, dessutom på flera av lagets bästa och viktigaste spelare. Spelare som Allan och James Rodriguez har spelat färre matcher än vad de kanske annars skulle ha gjort. Senast mot Brighton var Everton tvungna att ställa upp med backar över hela mittfältet.

Vad Mourinho hade tyckt och sagt om en liknande situation är något oklart. Han hade helt säkert inte varrit så tyst och lugn om saken som Ancelotti ändå har varit med Everton under säsongen. Delvis handlar detta naturligtvis om olika personligheter. Mourinho är kolerisk och gnällig till naturen. Ancelotti är lite mer avslappnad till sådana här saker. Typ fokusera på sådant som faktiskt går att kontrollera!

Everton är för närvarande ett gladare fotbollslag än Tottenham. Och min misstanke är att detta också kommer vara vad som fäller avgörandet ikväll. Evertons förhoppningar om att få spela Champions League lever vidare. Tottenhams förhoppningar om Champions League tar slut ikväll. Eller om de möjligen tog slut redan för en knapp vecka sedan. Efter den förlusten har Mourinho varit mer Mourinho än kanske någonsin tidigare.

Det är länge sedan det var något positivt omdöme.