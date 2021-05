Premier Leagues åtta bästa managers under säsongen!

Vilka managers som gör bra respektive mindre bra jobb under en säsong verkar onekligen gå att ha olika uppfattningar om. Om man till exempel skulle tro en väldigt stor grupp av Real Madrid-supportrar så är Zinedine Zidane närmast att betrakta som någon slags mirakelmanager fastän vad hans bidrag till detta Real Madrid är i termer av förnyelse och utveckling måste anses högst tveksamt.

Premier League är i huvudsak den liga där världens bästa managers samlas. Vilket i någon mening är rätt logiskt, det är där de riktigt stora pengarna finns och det är där den riktigt stora uppmärksamheten ligger. Så utöver en och annan superklubb i en handfull övriga länder, var någonstans skulle de annars samlas? Tveklöst är det även så att denna ansamling av kompetens även driver upp ligans generella kvalitet.

Men vilka managers har då varit bäst under den här säsongen? Ska man svara på den frågan behöver man ha koll på två saker. Dels att det inte är samma sak som vem eller vilka som är den bästa managern generellt, en betydligt större fråga. Dels att man måste ta hänsyn till managerns arbete utifrån resurser och förutsättningar, utan att därmed falla i fällan att managers med pengar bara är framgångsrika på grund av pengarna.

Under hela säsongen har endast tre klubbar bytt managers, vilket måste anses vara väldigt lågt ur en historisk jämförelse. Detta skulle kunna indikera att många klubbar ändå har varit relativt nöjda med sina managers. Det skulle för all del även kunna indikera att det är en säsong och en tid med hög osäkerhet och ekonomiska restriktioner, vilket har gjort många klubbar ovilliga att ta alltför stora chanser.

De engelska fotbollsskribenterna kommer naturligtvis ha sin uppfattning om vem som har varit bäst som manager den här säsongen. Premier League kommer även de göra sin traditionella utmärkelse. Åsikter kommer knappast saknas gällande dessa olika varianter av samma utmärkelse. Åsikter lär knappast heller saknas om min sammanställning här av Premier Leagues åtta bästa managers under 2020-21.

(8) Graham Potter, Brighton

Det saknas inte skäl till kritik av Brighton. Laget har förtvivlat svårt att omsätta sitt bollinnehav i chanser och mål, och inget lag har tappat fler poäng från målmässiga överlägen än Brighton. Men detta går även att se som mycket tydliga utrymmen till förbättring. Vad som inte går att förneka är att Potter har fått Brighton att spela en progressiv fotboll, och att denna fotboll återigen har hållit dem från att dras in alltför svårt i någon nedflyttningsstrid.

(7) Carlo Ancelotti, Everton

Här finns olika uppfattningar om hur väl Ancelotti verkligen har lyckats i Everton, men något säger mig att det mest beror på olikheter i förhoppningar. Vad vi kan säga med säkerhet är att ända in i slutomgångarna så har Everton haft hugg på Champions League-platser, och det kan inte vara rimligt att ha förväntat sig mer än så av Everton redan under denna första fulla säsong. Ancelotti har gjort ett fint jobb med att göra Everton till ett mer sammanhållet lag, trots en tuff skadesituation.

(6) Ole-Gunnar Solskjaer, Man Utd

Man kan med all rätta ifrågasätta den möjliga högstanivån med Solskjaer som manager, men så här långt har han ändå visat att han förmår upprätthålla en drägligt hög lägstanivå över tid. Detta mer än något annat förklarar Man Utds tabellposition. Vad Solskjaer faktiskt gör bra är att få spelare att trivas tillsammans, och lagmoralen är bättre än vad den kan ansetts ha varit på många år. Inte en säsong som kommer skriva in Solskjaer i några historieböcker, men en skicklig genomförd mellansäsong.

(5) David Moyes, West Ham

Redan att ha fått West Ham att slåss så väldigt länge om Champions League-platser måste anses som något av en bedrift, givet att de flesta förväntningar inför säsongen var att West Ham skulle få slåss för att undvika nedflyttning. Det är en säsong som har gett Moyes en hög grad av upprättelse, även om West Ham snubblade under de sista omgångarna när Champions League-platserna skulle avgöras. Moyes har framför allt gett West Ham en helt annan organisation i sin fotboll.

(4) Marcelo Bielsa, Leeds

Det är sällan vi ser nykomlingar så speciella som Leeds. Det är möjligen Wolves som kan räknas till samma kategori under de senaste åren. Men det var liksom aldrig någon tvekan om att Leeds skulle klara av omställningen till Premier League och etablera sig i ligan. Så stort är deras spel, och så hög är lagets kollektiva kompetens. Något som har skett utan några väldiga excesser i form av investeringar i spelartruppen. Bielsas Leeds har varit något ojämna, men väldigt bra i sina stunder.

(3) Thomas Tuchel, Chelsea

Kom in rätt sent under den här säsongen, och blir därmed något mer svårbedömd, samtidigt som det avtryck han gjort på Chelsea är odiskutabelt. Knappast någon trodde i januari med Frank Lampard som manager att Chelsea skulle kunna ta sig till Champions League, skulle ta sig till FA-cupfinal eller än mindre ta sig till Champions League-final. Men de taktiska skillnaderna är närmast jobbigt uppenbara, och hur säsongen än slutar så har Chelsea gott hopp om framtiden med Tuchel som manager.

(2) Brendan Rodgers, Leicester

Ett av de stora frågetecknen kring Rodgers i Leicester har varit om han verkligen har vad som krävs för att korsa mållinjen som vinnare, att knyta ihop säcken. Givet hur förra säsongen slutade, och hur den här säsongen riskerade sluta, och i någon mening fortfarande riskerar sluta, är detta inte omotiverat. Leicesters FA-cuptitel drar dock ett visst streck under den debatten, och givet att Leicester närmast etablerat sig uppe i toppen av tabellen går det knappast att vara alltför kritisk med Rodgers metoder.

(1) Pep Guardiola, Man City

Det har varit närmast tragiskt att se hur många när Man Citys ligatitel blev klar närmast per automatik föll in i refrängen att det bara beror på pengarna. Pengar är naturligtvis en förutsättning för Man Citys framgångar med Guaardiola, men knappast tillräckligt som förklaring. Guardiolas metoder lyfter både Man Citys spelare och laget som helhet, och utan dem vore Man City betydligt mer beskedliga. Framför allt den här säsongen har Guardiolas smarta management visat sig bättre än alla konkurrenters.

:::

Under måndagskvällen ser vi EFL Championships första playoff-semifinaler, Bournemouth vs Brentford; Barnsley vs Swansea. Med publik på läktarna! Blogg om detta kommer under sen eftermiddag/tidig kväll.

:::

Nästa måndag kör vi spelare!