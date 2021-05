Varför åker Sheffield United, West Brom och Fulham ur Premier League?

Ett och annat är alltjämt oklart när vi nu närmar oss den allra sista dagen av den här ligasäsongen. Vi vet exempelvis inte med säkerhet vilka två lag av Chelsea, Liverpool och Leicester som kommer få spela i Champions League nästa säsong, utan detta avgörs på söndag. Vi vet heller inte med säkerhet hur övriga tre europeiska cupplatser, två i Europa League och en i Europa Conference, fördelas mellan det tredje hjulet ovan och två av West Ham, Tottenham, Everton samt Arsenal.

Men mycket annat är fullständigt glasklart. Vi vet exempelvis att Man City vinner ligan den här säsongen, och för någon vecka eller två sedan så gick vi även igenom varför de faktiskt gjorde det. Vi vet också att Sheffield United, West Brom och Fulham samtliga tre åker ur Premier League och flyttas ned till EFL Championship, något som framstått som troligt under mest hela säsongen. Här har vi däremot ännu inte riktigt grottat ned oss i varför det blev så.

Nu skulle så klart något ljushuvud kunna få för sig att fnysa åt frågeställningen och säga att det är ju uppenbart att Sheffield United, West Brom och Fulham åker ur Premier League eftersom de har tagit färre poäng än övriga lag. Om de därmed i första hand uttrycker ointresse för frågan eller en genuin tro på att detta icke-svar tillika skinande exempel på cirkelresonemang faktiskt säger oss något som är värt att veta är kanske inte alla gånger glasklart.

En grundläggande observation att börja med är kanske att både West Brom och Fulham var nykomlingar inför den här säsongen, och alltså flyttas ned omedelbart. Det tredje och sista laget Sheffield United flyttades upp inför förra säsongen, och detta var alltså deras andra säsong efter en strålande förstasäsong. Lägg till detta att det ser ut som att minst två, kanske sannolikt alla tre, av lagen som flyttades ned till EFL Championship förra säsongen, omedelbart flyttas upp igen.

Detta säger eventuellt inte riktigt lika mycket om klubbarna i sig som om den engelska fotbollens mer institutionella faktorer. Det gnälls och klagas just nu något lätt överdrivet på resursskillnaderna mellan toppen av Premier League och övriga, när det betydligt större problemet i det avseendet mycket väl snarare kan vara resursskillnaderna mellan Premier League och övriga delar av den engelska fotbollspyramiden. Åtminstone är detta vad de empiriska bevisen faktiskt säger oss.

Men detta är naturligtvis inte ett riktigt lika sexigt samtalsämne. Hur som helst visar väl inte minst Leeds den här säsongen att det knappast är någon naturlag för nyss uppflyttade klubbar i Premier League att åka ur lika snabbt igen, så därmed återvänder vi alltså till den ursprungliga frågeställningen om varför Sheffield United, West Brom och Fulham åker ur Premier League?!

Sheffield United drabbades hårt av Covid

Alla lag har naturligtvis fått brottats med följderna av pandemin, men inget lag är ens i närheten av att visa upp samma skillnad mellan före och efter Coviduppehållet mot slutet av förra säsongen som Sheffield United gör.

Där och då låg Sheffield United på femte-sjätte plats i Premier League och hade faktiskt ett långsökt hugg men ändå ett hugg på en Champions League-plats. Resultaten efteråt har tvärrasat och det inleddes redan i den första matchen mot Aston Villa.

West Brom saknade defensiven under Slaven Bilic

Ett skäl varför Sam Allardyce kom in i klubben var helt säkert för att göra West Broms defensiv bättre. Det blev också bättre, men inte väldigt mycket bättre, men skadan var då i någon mening redan skedd.

West Brom släppte in exakt två mål per match i snitt under Slaven Bilics första tretton matcher som West Broms manager. Följde man West Hams problem med Bilic som manager så kommer kanske inte detta som någon väldigt stor överraskning.

Om vi antar att Bilic hade bättre rustat West Broms defensiv redan inför säsongen är det inte omöjligt att West Brom hade hållit sig kvar. West Brom hade då kunnat vinna fler matcher, och kanske hade inte Bilic då fått sparken.

Fulham var för passiva på transfermarknaden

Förra gången Fulham flyttades upp till Premier League så brände de iväg närmare £100m på nya spelare innan de ändå blev nedflyttade. Kanske ledde detta misslyckande till den rakt motsatta men inte särskilt mycket mer lyckade metoden denna gång.

Den här gången investerades nästan ingenting alls i spelartruppen. Ett och annat lån hämtades in. Men en spelartrupp som visade sig räcka för att flyttas upp via playoff till Premier League visade sig inte vara bra nog att kunna hålla sig kvar i Premier League.

Utöver bristen på investering i spelartruppen, och kanske framför allt bristen på att tillföra spelartruppen värdefull erfarenhet, så var Fulham alldeles för saktfärdiga i sina insatser på transfermarknaden, och värvningarna gjordes alldeles för sent.

Sheffield United saknade målskytten

Sheffield United var för all del inget högt målproducerande lag förra säsongen heller. Men vad de ändå hade var förmågan att göra de avgörande och inte minst poänggivande målen, mycket tack vare Billy Sharp.

Sheffield United betalade £23m för Rhian Brewster med tanken att han skulle ersätta Billy Sharp. Men att värva en ung anfallare som försteanfallare till ett lag i nedflyttningsstriden andades alltid ett mått av önsketänkande. Brewster har gjort noll mål denna säsong.

Vad som skiljer Sheffield United från West Brom och Fulham är att de relativt sällan har blivit överkörda i sina matcher. De har förlorat matcherna, men förlorat dem knappt. Här hade en etablerad målskytt kunnat tjäna dem många poäng under säsongen.

West Brom saknade en tydlig plan

West Brom har varit rätt svåra att få något riktigt grepp om under flera säsonger, egentligen ända sedan de åkte ur Premier League förra gången, för tre år sedan. Ett lag med viss residual kvalitet, men utan någon riktig idé och identitet.

Slaven Bilic fick ändå ihop detta till något som i alla fall fungerade i EFL Championship. Men det var helt enkelt inte bra nog för Premier League. West Brom hade ingen idé för hur spelartruppen skulle förstärkas och vad de ville med den här säsongen.

Fulham blev alldeles för defensivt passiva

Förra gången Fulham åkte ur Premier League slog de något slags rekord i antalet insläppta mål över en säsong. Kanske blev Scott Parker livrädd att detta skulle upprepa sig efter att Fulham släppte in tio mål på sina första tre matcher den här säsongen.

Parker har hela tiden varit, vilket inte minst märktes förra säsongen i EFL Championship, lagd åt det defensivt passiva bollinnehavhållet. Detta tog sig många gånger närmast extrema former och uttryck den här säsongen emellertid.

Fulham har vunnit få matcher, men spelat desto fler oavgjorda. Många gånger i matcher där Fulham hade oavgjort valde Parker att hellre spela för att inte förlora än för att vinna matchen. Detta kan ha kostat betydligt mer än det till sist smakade.

Sheffield United tappade allt taktiskt självförtroende

Allting gick som på räls för Sheffield United förra säsongen. Vinden i seglen när laget överraskade mer eller mindre allihopa med sitt unika taktiska system med överlappande mittbackar.

Det var naturligtvis orimligt att de skulle kunna upprätthålla en plats i toppen av tabellen, men vad vi har sett den här säsongen har varit ett totalt ras i lagets självförtroende, och en tro som inte längre existerar gällande lagets taktiska system.

En stor anledning har varit skador på för taktiken viktiga spelare, men Sheffield United är ändå främst ett exempel på hur relativt lätt det kan vara att spela fotboll när allt går bra, men hur fasansfullt svårt det kan vara när allting går emot.

Fulham fick aldrig fart på Aleksandr Mitrovic

Besläktat med tidigare punkter för Fulham så är ett skäl att de åker ur Premier League att de aldrig fick någon fart alls på Mitrovic. En del av detta har med Mitrovic själv att göra, skador exempelvis och man kan även fundera på hans engagemang.

Men det ena hänger ihop med det andra. Mitrovic har aldrig riktigt varit en anfallare som har passat in i Scott Parkers spelidé, som mer har föredragit rörligare anfallare, mer rena forwardstyper. Fulham därtill väldigt defensivt inriktade.

Mitrovic är självfallet bra nog som anfallare att om Fulham hade spelat en fotboll mer baserat utifrån hans styrkor så hade Fulhams förutsättningar att vinna fler fotbollsmatcher under säsongen ökat markant.

Sheffield United misslyckades helt på transfermarknaden

Synen är alltid perfekt i efterhand. Men faktum är att Sheffield United gjorde två stora investeringar förra sommaren, på en anfallare och på en målvakt. Dessa investeringar var tänkta att ersätta Billy Sharp och Dean Henderson.

Utan att bli alltför kategorisk måste man säga att Rhian Brewster och Aaron Ramsdale inte har inneburit någon förstärkning för Sheffield United på dessa båda för dem väldigt viktiga positioner, utan tvärtom en rätt rejäl försvagning.

Sheffield United har alltså betalat rätt dyra pengar för att faktiskt bli sämre. Lägg därtill att Sheffield United gick miste om flertalet av sina önskade transfermål förra sommaren, och vi hittar tunga orsaker till deras nedflyttning innan säsongen ens börjat.