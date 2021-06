Buendias flytt till Aston Villa verkar inte ge någon en bra dag

Emiliano Buendias flytt från Norwich till Aston Villa ser ut att vara så gott som klar. Aston Villa cashar ut tungt redan i början av sommaren med ett bud som närmar sig £40m, en rätt imponerande summa pengar även i dessa dagar. En riktigt bra spelare, och en riktigt bra värvning av Aston Villa. Ändå verkar det på något märkligt sätt vara en värvning som skapat en massa oro, frågetecken och missnöje på alla håll och kanter.

Bakgrunden är förhållandevis okomplicerad. Buendia har varit en av Norwichs absolut bästa spelare under de tre-fyra senaste åren, vid två tillfällen vunnit EFL Championship med dem som lagets kanske viktigaste och mest värdefulla spelare. Under en längre tid har Arsenal visat ett tämligen stort intresse för Buendia, och det har under nästan lika lång tid tagits för givet att Buendia förr eller senare skulle gå till Arsenal.

Missnöjet runt Arsenal gäller alltså att man nu inte bara gått miste om ännu en spelare som skulle kunna förstärka laget utan därtill blivit av med spelaren till en klubb som Aston Villa. Missnöjet runt Norwich gäller kanske omvänt att de möjligen hade räknat med att någon gång bli av med Buendia, men i så fall till en klubb som Arsenal, inte till en klubb som Aston Villa som de ser som potentiella konkurrenter.

Missnöjet runt Aston Villa är möjligen lite mer svårbegripligt givet att det är de som värvar en väldigt bra spelare. Men det är klart att när Aston Villa öppnar upp sommarens transferfönster med att pynta närmare £40m för en spelare som Emiliano Buendia så väcker det både en och annan misstanke om att de gör det eftersom de vet om att de kommer sälja Jack Grealish denna sommar.

Vad som alltså borde ha varit en rejäl feelgood-värvning har alltså något kontraintuitivt istället blivit något utav en feelbad-värvning. Här finns i själva verket rätt mycket som skulle behöva packas upp med detta missnöje, oavsett om det centrerar runt Norwich, runt Aston Villa eller runt Arsenal. För det är mycket med denna värvning som inte riktigt är vad det först verkar vara.

Missnöjet runt Norwich

På sätt och vis är kanske missnöjet runt Norwich lättast att förstå och svårast att säga något om. Naturligtvis kommer det alltid finnas ett visst missnöje när laget säljer sin bästa spelare, även fastän detta är väntat.

Samtidigt, som sagt, hade nog Norwichs missnöje varit minimalt om Buendia hade sålts på axlarna. Då hade Norwichs supportrar förmodligen mest ryckt på axlarna, det hade på något sätt uppfattats som något naturligt.

Men kanske är Norwichs supportrar i någon mening berättigade att tycka att de inte ska behöva sälja sina bästa spelare till Aston Villa, ett lag som de nog själva har åtminstone vissa förhoppningar om att kunna hålla bakom sig själva i tabellen nästa säsong.

Samtidigt är det där också en rätt märklig föreställning. Arsenal är en av sex engelska superklubbar, men Aston Villa ligger inte långt efter rent storleksmässigt, och om några år skulle de mycket väl kunna anses vara en av dem om de sköter sina kort rätt.

Men för Norwich är det så klart inte länge sedan Aston Villa låg en division under dem i det engelska seriesystemet, bara något år sedan de höll på att bli nedflyttade tillsammans med dem. Den typen av mentala kartor kan vara svåra att göra sig av med.

Ändå kommer det förmodligen inte vara Aston Villa som Norwich i första hand måste hoppas på att hålla bakom sig nästa säsong i Premier League. Klubbar som Watford, Brentford, Brighton, Southampton m fl ligger betydligt bättre till för det.

Missnöjet runt Aston Villa

Man kan förstå oron över att bli av med Jack Grealish. Inte bara är Grealish lagets och en av ligans bästa spelare, han är en av their own. Varför skulle Aston Villas supportrar känna annorlunda än t ex Liverpools supportrar när Steven Gerrard var på väg till Chelsea?

Samtidigt är det ju på något sätt en del utav fotbollens stora cirkel. Samma mekanism som gör att Aston Villa nu kan värva Emiliano Buendia från Norwich gör att t ex Man City kan värva Jack Grealish från Aston Villa. Man får svälja det onda med det goda.

Samtidigt är det en oro som på något sätt känns obefogad, eller missriktad. Man har tagit en generell oro gällande Grealishs närmaste framtid i Aston Villa och liksom klistrat den på denna värvning. Om detta kan några saker sägas.

För det första att just den här värvningen inte behöver innebära mycket alls vad avser Jack Grealish. Ville jag se Grealish kvar i Aston Villa vore jag förmodligen mer orolig över Aston Villas rapporterade intresse för Southamptons James Ward-Prowse.

För det andra att Aston Villa för närvarande är en klubb med höga ambitioner och en uttalad vilja att investera i spelartruppen. Det vore alltså fullt möjligt för dem att värva en spelare som Buendia utan att därför anse sig behöva sälja Grealish.

För det tredje att Jack Grealishs eventuella försäljning är en helt separat issue. Om Grealish vill lämna Aston Villa så gör han det oavsett om Aston Villa köper t ex Buendia eller ej. Att Aston Villa inte köper Buendia förändrar inte Grealishs beslut.

Missnöjet runt Arsenal

Man skulle kunna säga att missnöjet runt Arsenal har tagit rätt barnsliga former. Man beklagar sig över att man förlorar ett budkrig mot Aston Villa, som om budkrig vore något positivt, något önskvärt och något som går att vinna.

Missnöjet gällande det är i mina ögon tämligen missriktat. Dessutom blir det en fråga om värdering och prioriteringar. Om Arsenal inte anser att Emiliano Buendia är värd över £40m för dem så vore det ju bara korkat att betala sådana summor.

Vad som borde oroa och störa Arsenal desto mer är i så fall snarare Buendias korta för att inte säga obefintliga tvivel att skriva på för Aston Villa innan han skrev på för Arsenal. En spelare som Buendia borde rimligtvis välja Arsenal före Aston Villa.

Uppenbarligen befinner sig däremot inte Arsenal i ett sådant läge. Det fanns inga skäl för Buendia att stressa fram ett beslut här. Hade han verkligen velat spela för Arsenal hade han kunnat dra ut på frågan, och pusha Norwich mer i deras riktning. Men icke.

Positivt för Aston Villa naturligtvis, men desto mer deprimerande för Arsenal. Deras intresse för Buendia kan knappast förnekas. Det går nog att svälja på kort sikt att klubbar som Man City, Chelsea och Liverpool är mer attraktiva för spelare, men Aston Villa?

Det kan påstås att Buendia föredrar att få vara stjärna i Aston Villa framför att inte vara garanterad speltid i Arsenal. Men det är ett rätt självgott argument, och hur ofta har vi egentligen sett spelare ha den självbilden och den värderingen av sig själva?

Nu är knappast Arsenals sommar förstörd bara för att Emiliano Buendia gled dem ur händerna. Det finns självfallet många fiskar i den där dammen. Men det borde rimligtvis oroa och frustrera att Buendia väljer bort dem för Aston Villa.