UEFA svek spelarna!

Vi var nog rätt många som blinkade några gånger extra med ögonen, eftersom vi hade lite svårt att tro på vad vi såg. Detta när det meddelades runt 20-tiden svensk tid att matchen mellan Danmark och Finland skulle återupptas samma kväll, klockan 20:30.

Otäckheten i allt som utspelats på Parken dessförinnan går knappast att beskriva med ord. Christian Eriksen som faller till marken, tystnaden och ångesten som griper tag i alla på och utanför Parken, spelarnas reaktioner, TV-folkets försök att hantera läget. Alla var i någon slags chock.

Bara någon dryg timme senare kommer följande formella besked från UEFA: “Following a request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match…” Ett meddelande som nästan samtidigt åtföljdes av ett meddelande från det danska fotbollsförbundet som menade att spelarna ville spela.

Det må vara hur det vill med den saken, vi kommer nog i efterhand kunna få en rätt bra bild över i vilken utsträckning det är en korrekt beskrivning av situationen att spelarna ville spela och bad om att få spela redan ikväll. Det finns skäl att tvivla på den.

Även om det skulle kunna hävdas att spelarna faktiskt gick med på att spela, eller bad om att få spela, så vore man i så fall rätt nyfiken på att höra vilka alternativ de i så fall faktiskt valde mellan, och vilka eventuella påtryckningar de möjligen utsattes för.

Alla som såg matchen när den började spelas igen såg ett avslaget och bortkopplat danskt fotbollslag. Det fanns bara tomhet i ögonen, ingen glädje eller vilja, det fanns ingen fart i tanken, energi i rörelsen eller precision i koncentrationen. Allt detta är fullt förståeligt.

Det spelar ingen roll om det var spelarnas beslut, i den utsträckning det ens i realiteten var spelarnas beslut, eftersom det aldrig någonsin borde ha varit spelarnas eget beslut i en sådan där situation. Det borde inte ens ha varit de två lagens/förbundens beslut, utan endast UEFA:s beslut.

Att UEFA inte har en tydlig procedur för den här typen av situationer, som trots allt har hänt ett antal gånger förut, är direkt oansvarigt. Misstanken finns så klart att de inte har det eftersom de inte vill ha det, då deras intresse är att spela matchen klart men samtidigt kunna gömma sig bakom “spelarnas beslut”.

Att spela klart matchen mellan Danmark och Finland redan ikväll var oansvarigt mot fotbollen och det var oansvarigt mot samtliga spelare och ledare i både det danska och det finska landslaget. Ansvaret var inte spelarnas, ansvaret var inte de nationella förbundens, ansvaret var UEFA:s.

UEFA svek spelarna!