Vinner England på att sluta etta, tvåa eller trea?

Om England hade varit Italien, Spanien, Argentina, Uruguay eller något annat mer sydeuropeiskt, sydamerikanskt eller östeuropeiskt land så hade det förmodligen aldrig varit något större tjafs runt frågan huruvida det vore bättre för England att vinna sin grupp eller sluta tvåa eller trea i sin grupp. Då hade det setts som fullt naturligt att varje lag gör vad som är bäst för sig själva.

Men eftersom England är England, och en del av den mer nordeuropeiska lutheranskt protestantiska kultur i vilken även Sverige och övriga skandinaviska länder är med, så blir det naturligtvis ett satans handvrängande över den här möjligheten. Här dras naturligvis fram de stora orden som sportslighet och engelsk arrogans. Vissa försöker till och med intala sig att det faktiskt inte spelar någon roll att sluta etta, tvåa eller trea.

Märk väl att för allt tjafs om sportslighet och någon slags högre stående moral så förhindrar det naturligtvis inte länder som England och t ex Sverige att spela cyniskt på precis samma sätt som alla dessa andra länder. Enda skillnaden är kanske att det hycklas lite om det. Man vill gärna äta kakan och ha den kvar på samma gång. Så med ord säger man en sak och i handling säger man en helt annan.

Phil McNulty på BBC blev så uppjagad över idén att han attackerade den kanske ändå inte helt orimliga ståndpunkten att det vore bättre för England att möta t ex Sverige i en åttondelsfinal än det vore att möta Frankrike, Portugal eller Tyskland som uttryck för engelsk arrogans, genom den logiska kullerbyttan att man därmed menade att England skulle vinna över t ex Sverige per automatik. Vilket så klart ingen har sagt.

Kanske består arrogansen snarare i att det helt och hållet skulle vara upp till England att välja om de ska sluta etta, tvåa eller trea i gruppen. Det finns ju t ex ingenting som säger att England garanterat kommer vinna mot Tjeckien ikväll, och vinner inte England mot Tjeckien så kan de inte längre sluta etta. Om England förlorar mot Tjeckien kan de mycket väl dessutom sluta trea. Men hur ser egentligen Englands alternativ ut?

England slutar etta!

England vinner mot Tjeckien och slutar alltså etta i sin grupp. I så fall behöver vi inte vänta ut resten av grupperna för att veta vilka som går vidare som bästa treor, utan vi vet då redan att England möter tvåan i Grupp F.

Grupp F är dödens grupp i detta mästerskap, även om det med fyra av sex treor inte är så mycket som faktiskt dör redan i gruppspelet. Men det betyder att tvåan i Grupp F närmast garanterat kommer vara någon av Frankrike, Tyskland eller Portugal.

Att döma av vad vi har sett hittills i detta EM, och att döma av vad vi vet om Englands fotboll under Gareth Southgate, så går inte England till någon av dessa tre möjliga åttondelsfinaler som favoriter, utan snarare som rätt tydliga underdogs.

England slutar tvåa!

England spelar oavgjort mot Tjeciken och slutar tvåa i sin grupp, alternativt förlorar men ändå slutar före Kroatien eller Skottland. Även i detta fallet vet vi redan vilka Englands motståndare i åttondelsfinalen blir, nämligen tvåan från Grupp E.

Grupp E är Sveriges grupp. Det är en grupp som till synes kan sluta lite hur som helst, men oavsett om grupptvåan blir Spanien, Sverige, Slovakien eller Polen så känns det i samtliga fall som bekvämare lottning än Frankrike, Portugal eller Tyskland.

England går nog i själva verket in som rätt klara favoriter i tre av dessa fyra fall, det vill säga mot Sverige, Slovakien och Polen. Mot Spanien är det betydligt jämnare så klart, men Spanien har sannerligen inte imponerat under detta EM.

England slutar trea!

England förlorar mot Tjeckien, samtidigt som Skottland vinner mot Kroatien och skaffar sig bättre målskillnad än England, och slutar trea i gruppen. Här börjar det så klart bli lite lurigt eftersom England då inte kan vara helt säkra på att ens gå vidare ur gruppen.

Men det blir lite lurigt även om England går vidare som en av de bästa treorna. Vi vet att England i så fall kommer möta en gruppetta. Detta blir antingen ettan i Grupp D, närmast garanterat Belgien, ettan i Grupp E, eller ettan i Grupp C som är Nederländerna.

Worst case för England om de går vidare som trea är alltså att de får möta Belgien, Spanien eller Nederländerna i åttondelsfinalen. Istället för Spanien kan det däremot bli Sverige eller Slovakien också.

Detta är naturligtvis inte heller idealiskt. Det är ett sämre alternativ än att sluta tvåa i gruppen, men fortfarande ett bättre alternativ än att sluta etta. Endast Belgien vore nog en motståndare i paritet med Frankrike, Portugal eller Tyskland.

Hur ser eventuella kvartsfinaler ut?

Vad motståndet blir i åttondelsfinalen är så klart bara en aspekt i tänket. Det större tänket måste även innefatta vilka England möjligen också kan få möta i kvartsfinalen, om nu tanken är att gå så långt i EM som möjligt.

Om England slutar trea blir alternativen lite för många för att det ska vara meningsfullt att ens ta med i beräkningen. Däremot blir det lite lättare om England slutar antingen etta eller tvåa i sin grupp.

Om England slutar etta i sin grupp så är det förmodligen vinnaren i Grupp E som är den på pappret tuffaste motståndaren i kvartsfinalen. Detta är som vi vet Spanien, Sverige, Polen eller Slovakien, där Spanien får räknas som svårast på förhand.

Om England däremot slutar tvåa i sin grupp så väntar vinnaren av Grupp F i kvartsfinalen, det vill säga tillbaka till Frankrike, Portugal eller Tyskland. Om nu inte denna gruppvinnare högst oväntat skulle förlora sin åttondelsfinal mot en av grupptreorna.

Englands läge skulle alltså kunna beskrivas så här: Etta i gruppen betyder väldigt tuff åttondelsfinal men något lättare kvartsfinal. Tvåa i gruppen betyder något lättare åttondelsfinal men väldigt tuff kvartsfinal.

Alltså kan man tycka det kvittar lite lika för England. Ska man vinna EM måste man på något sätt ändå möta och vinna mot de tuffaste motståndarna någon gång. Huruvida man gör det i åttondelsfinalen eller kvartsfinalen spelar kanske mindre roll.

Men gör det verkligen det utifrån Englands och Gareth Southgates perspektiv? De gick in i detta EM med rätt höga förväntningar och förhoppningar på sig. Detta kommer rimligtvis prägla deras eget förhållningssätt.

Åker England ut redan i åttondelsfinalen kommer detta ses som en betydande missräkning, oavsett vilket motstånd man än åker ut mot. Åker England ut i kvartsfinalen, mot tufft motstånd, kommer detta ändå kunna målas som ett godkänt EM.

Idrottsligt spelar det kanske ingen större roll, men politiskt spelar det stor roll. Och att vara Englands förbundskapten är i hög utsträckning ett politiskt uppdrag, Och politik handlar väldigt mycket om hur saker uppfattas och hur saker kan säljas.

Om Gareth Southgate är lika försiktig i sitt tänkande utanför planen som han klart och tydligt är i sitt tänkande på planen så kommer en lättare väg fram till kvartsfinalen låta som ett betydligt mycket mer attraktivt alternativ för honom.

Sedan ligger det så klart mycket i vad många säger att risken med att agera på det sättet är att det blir svårt att varva upp igen till åttondelsfinalen. Många gånger, särskilt över så begränsad tid som ett mästerskap är, kan det vara bäst att bara köra på.

Men att säga att det inte spelar någon roll om England slutar etta, tvåa eller trea i gruppen är helt enkelt inte med verkligheten överensstämmande. Hur mycket den tanken än upprör ömtåliga engelska känslor och tår.

EM-KOLLEN

Tjeckien vs England. England spelade precis lika långsamt, energilöst och idéfattigt mot Kroatien, så varför det kom som en chock för så många när England spelade långsamt och utan energi och idé mot Skottland är svårt att förstå. Enda skillnaden var att England mot Kroatien lyckades snubbla in ett mål, vilket fick många att blunda för hur fotbollen faktiskt såg ut. Mot Tjeckien blir det tufft igen. Prognos: Oavgjort (1-1)

Kroatien vs Skottland. Skottland hade mycket väl kunnat vinna matchen mot England, men var nog till sist ändå rätt nöjda med ett oavgjort resultat. Den poängen ger dem ett bra läge att gå vidare om de vinner mot Kroatien. Lite grann av vinna eller försvinna här alltså för båda lagen, oavgjort duger inte riktigt för något av dem. Kan kroatisk kvalitet knäcka skotska hjärtan? Prognos: Kroatien (2-1)

ANNONS

TRANSFERKOLLEN

Emmanuel Dennis, Club Brügge till Watford. 23-årig anfallare som gjort många mål för Club Brügge. Utlånad senaste tiden till FC Köln där det däremot inte blivit så många mål får mig att tänka två saker. Dels att gör man inte mål i Bundesliga blir det inte lätt att göra mål i Premier League. Dels att lag normalt sett inte lånar ut sina bästa målskyttar. Med tvekan godkänd – (+)