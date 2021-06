Midsommarpaus i EM-slutspelet!

Då firar vi midsommar i Pontiac Silverdoom! Nej, inte den här gången, det var några år sedan. Annars är det ju närmast något av en liten besvikelse nu för tiden när det är mästerskapsår, och Sverige är med, och det faktiskt inte ens spelas någon fotboll under midsommaraftonen. Även om jag misstänker att det finns en hel del som gärna slipper det oönskade intrånget på midsommarfirandet också.

Men blir en midsommar någonsin mer svensk än när Martin Dahlin hängnickar in 3-1 mot ryssen i krysset?

Efter gruppspelet får man konstatera att EM har haft några positiva överraskningar som kanske framför allt Finland och Tjeckien, men även delvis Italien även om de naturligtvis alltid har potentialen att vara väldigt bra. EM har naturligtvis även haft en och annan negativ överraskning och till dem räknar jag nog framför allt Polen, men även så här långt i något mindre utsträckning England, Spanien och Tyskland.

Åttondelsfinalerna i EM är nu hur som helst klara och kommer att spelas enligt följande:

Lör 26/6

Wales vs Danmark (38)

Italien vs Österrike (37)

Sön 27/6

Nederländerna vs Tjeckien (40)

Belgien vs Portugal (39)

Mån 28/6

Kroatien vs Spanien (42)

Frankrike vs Schweiz (41)

Tis 29/6

England vs Tyskland (44)

Sverige vs Ukraina (43)

Kvartsfinalerna spelas enligt följande:

(41) vs (42)

(39) vs (37)

(40) vs (38)

(43) vs (44)

Semifinalerna följer den ordningen.

Om England alltså lyckas krångla sig förbi Tyskland, vilket känns som två lag som båda har sina rätt uppenbara problem, så luktar det alltså inte någon överdrivet tuff lottning fram till en trots det högst eventuell EM-final.

Slutspelsträdet är ju hur som helst klart nu, så de som vill slänga in sina totala tips i kommentarsfältet kan självfallet göra det.

Gör man det innan avspark på lördag så är man med i matchen.

Saker vi väntar på ska hända inför midsommarhelgen:

Tottenham anställer en ny manager. Kommer Tottenham någon gång lyckas sluta slå krokben för sig själva i detta arbete?

Everton anställer en ny manager. Kommer Everton våga trotsa supportrarnas vrede och ändå anställa Rafa Benitez?

Crystal Palace anställer en ny manager. Kommer Crystal Palace ro i land den modiga och synnerligen spännande anställningen av Lucien Favre?

Om någon av dessa saker faktiskt inträffar så dyker det upp en blogg om det. Annars tar jag med detta lite ledigt över midsommaraftonen och återkommer på lördag.

Glad midsommar!