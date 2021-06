Europas åtta största och bästa landslag!

Vilka är de största och bästa landslagen i Europa? Det kan ju vara en kul liten fråga att fundera på utifrån det större och historiska perspektivet just nu när det samtidigt spelas ett EM som är ägnat att vaska fram vilket som är det största och bästa landslaget i Europa just här och nu. Båda sakerna kan ju faktiskt anses vara rätt intressanta. Både för länder och för klubbar handlar det ju om att vara de mest framgångsrika.

Jag ska för all del medge att ämnet för listan lät sig inspireras en smula av påståendet i kommentarsfältet för några dagar sedan att Sverige var att räkna bland en av Europas tio största fotbollsnationer. Ett påstående så vidlyftigt att det framstod som mer eller mindre gammalengelskt i sin hemmakära arrogans. Det fick mig samtidigt över detta med fakta vs föreställningar när det kommer till Europas största länder och landslag.

Vill man i någon mening hålla sig till fakta framför föreställningar måste rimligtvis resultat eller mätbara framgångar ligga till grund för bedömningen. Ett grundkriterium för mig är att för att verkligen räknas bland de allra första måste man faktiskt ha vunnit ett mästerskap, där ett VM självfallet räknas över ett EM. Ett visst andra- och tredjeplatser kompenserar bara delvis för vad som kännetecknar genuin storhet, att vinna.

Nästa steg blir då att värdera vinster och medaljplaceringar i VM och EM. Här gör jag det inte mer komplicerat än det måste vara. Ett VM-guld ger 5 poäng, ett VM-silver 4 poäng, ett EM-guld ger 3 poäng, ett VM-brons ger 2p och ett EM-silver ger 1p. VM-final räknas alltså högre än att vinna EM. OS ingår inte i beräkningen eftersom det inte har varit en riktigt seriös turnering i modern tid, och för småskalig när den en gång var det.

Någon tanke var också att ge någon form av pluspoäng för länder som bidragit med något stort till landslagsfotbollen utöver enbart resultaten. Detta blev däremot inte särskilt aktuellt eftersom det var svårt att hitta något konkret exempel på detta. Det är också lite intressant att tänka vilka andra icke-europeiska länder som hade kunnat slå sig in på en sådan här lista, men det är nog bara Brasilien, Argentina och Uruguay.

Ett kvalitetstest på sådana här listor brukar kunna vara att titta på den färdiga produkten och fråga sig om det är något som verkligen känns helt fel med den. Det vill säga mer fel än enbart att det är möjligt att ha olika uppfattningar och värdera saker lite olika. Men jag tycker faktiskt denna lista klarar det testet. Detta är alltså enligt mig Europas åtta största och bästa landslag genom tiderna!

(8) Sovjet/Ryssland

När vi tänker Sovjet så tänker vi nog mest på ishockey och några andra sporter, men Sovjet satsade på de flesta sporter och var faktiskt väldigt framstående i fotboll under framför allt 1960-talen och 1970-talen och som även gled in lite under 1980-talet. Ett land som inte bara vann EM-titlar och spelade EM-finaler på löpande band utan som också stod för mycket av fotbollens taktiska utveckling under dessa år.

(7) England

Sanningen är självfallet att om England inte hade vunnit den där VM-titeln på hemmaplan för 55 år sedan så hade de inte varit i närheten av denna lista. En och annan VM-semifinal har det för all del hunnit bli sedan dess men inte en enda medalj. Lik förbaskat vann England detta VM, som en av totalt åtta nationer att någonsin vinna VM, och även om de alltid varit större i orden än de varit på jorden så finns där alltid något lite speciellt med England.

(6) Portugal

Portugal är ett annat land som man kanske ibland tror att de ska ha vunnit och uppnått mer än vad de faktiskt har gjort. Men när Portugal vann EM senast var det faktiskt landets allra första guld i ett mästerskap. Där har spelats EM-finaler och semifinaler i både EM och VM innan dess å andra sidan, gyllene generationer har kommit och gått, och med Eusebio och Cristiano Ronaldo har Portugal producerat två av världens bästa spelare genom tiderna.

(5) Spanien

Fyra år kan göra en enorm skillnad när det kommer till hur man bedömer och uppfattar ett landslag som Spanien. Utan dessa fyra år vore Spanien ett underpresterande landslag precis som England, något av ett loserlag med andra ord. Alltid väldigt bra spelare men sällan särskilt bra lag. Med dessa fyra år kammar däremot Spanien hem ett VM-guld och två raka EM-guld, arguably en av historiens starkaste mästerskapssviter. Detta skickar dem uppåt på en sådan här lista.

(4) Nederländerna

Inget land har kommit lika nära att vinna VM utan att faktiskt vinna VM som Nederländerna. Tre gånger har de spelat VM-final, tre gånger har det varit förtvivlat nära utan att gå riktigt hela vägen. Inget annat land som inte vunnit VM förtjänar nog hellre mer än Nederländerna att vinna VM. Här finns de legendariska lagen och spelarna från 1970-talet, här finns det otroligt charmiga laget som vann EM-guldet 1988, och alla vackert spelande lag som följt i deras fotspår.

(3) Frankrike

När Frankrike vann VM på hemmaplan 1998 var det första gången på 20 år som ett nytt land vann VM, vilket i sin tur var ytterligare tio år sedan det hände senast. Frankrikes VM-guld var kanske ovanligt på så sätt, men ändå inte oväntat. Det var på något sätt märkligt att Frankrike inte vunnit ett VM-guld tidigare. Därefter har Frankrike fyllt på med ytterligare ett VM-guld, kompletterat med två EM-guld samt ytterligare finaler och semifinaler i både EM och VM.

(2) Italien

Italien har två VM-guld i bagaget redan sedan innan andra världskriget, men har självfallet varit en stor del av världsfotbollen även sedan dess med ytterligare två VM-guld under dramatiska former, ett EM-guld samt en handfull ytterligare finaler i både VM och EM. Hade det inte varit för Brasilien hade Italien mycket väl kunnat vara världens mest framgångsrika landslag. Enda som håller Italien tillbaka är känslan att de trots alla guld så ofta har misslyckats leva upp till sina förväntningar.

(1) Tyskland

Fotboll är en enkel sport och så vidare, till slut vinner alltid Tyskland. Det kan diskuteras i vilken utsträckning detta längre stämmer men det har definitivt stämt i väldigt hög utsträckning genom åren. Fyra VM-guld och fyra EM-guld, ytterligare fyra VM-finaler och tre EM-finaler. Lägg bronsmedaljer och semifinaler till det. Brasilien har sina fem VM-guld men Tyskland måste nog ändå räknas som inte bara Europas utan även världens största och bästa landslag genom tiderna.

Bubblare:

Danmark, Grekland, Tjeckien, Ungern, Sverige, Kroatien, Belgien, Polen.

EM-KOLLEN

Kroatien vs Spanien. Precis som matchen mellan Nederländerna och Tjeckien igår känns detta som en match som kan sluta precis hur som helst. Kroatien har ett bra försvarsspel vilket mycket väl kan störa ett trubbigt Spanien, som knappast har löst sina problem bara för att de drällde in sex mål på ett uppgivet Slovakien. Kroatien farliga framåt, men tungt tapp när Ivan Perisic Covidtestats positivt. Prognos: Oavgjort (1-1; Kroatien 2-1 aet)

Frankrike vs Schweiz. Kattens lek med råttan på pappret, och jag är benägen att tro att detta blir kattens lek med råttan också på planen. Schweiz slutade trea bakom Italien i en i övrigt rätt svag grupp, och den enda frågeställningen jag skulle ha inför matchen är nog bara hur länge Schweiz kan lyckas hålla nollan. Ju längre de lyckas med det desto större blir så klart deras chanser. Prognos: Frankrike (2-0)