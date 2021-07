Marco Silva återvänder till engelsk fotboll med Fulham

Det var inte bara i Premier League som managerkarusellen till synes tog slut i veckan, även om vi fortfarande väntar på Crystal Palace. Även EFL Championship såg karusellen sluta snurra efter en hetsig vecka där fyra klubbar anställde varsin manager.

Det började med West Brom som gjorde klart med Valerien Ismael, som de hämtade från Barnsley. Barnsley gjorde därefter vad Barnsley alltid gör och hämtade en ung och oförstörd manager från Österrikes Bundesliga i form av Markus Schopp.

Med den cirkeln sluten så återstod då triangeldramat mellan Bournemouth, Fulham och Swansea. Här blev det till slut klart att Bournemouth anställde Scott Parker som alltså lämnar Fulham. Många tog här för givet att Fulham sedan skulle ersätta Parker med Steve Cooper från Swansea, som då skulle behöva hitta sin egen ersättare.

Men så blev det alltså inte. Fulham anställde inte Steve Cooper, som alltså därmed blir kvar i Swansea. Vad Fulham gjorde istället var att anställa Marco Silva, som vi kommer ihåg från hans olika perioder med Hull City, Watford och Everton.

Marco Silva känns som en positiv och stark anställning av Fulham. Silva har visat sig fullt kapabel att åstadkomma riktigt bra saker med relativt begränsat spelarmaterial förut, både med Hull City och med Watford, och med Fulham har han tillgång till en riktigt stark spelartrupp i EFL Championship.

Vill man vara sådan känns det även som om Marco Silvas fotboll passar Fulhams spelartrupp bättre än vad Scott Parkers långsamma och rätt defensiva bollinnehavsfotboll har gjort under de senaste säsongerna.

Marco Silva är knappast någon våldsamt offensiv manager, portugisiska managers är ju sällan det. Men hans lag vet att anfalla, och att anfalla snabbt när de väl anfallare. Något som ju Fulhams supportrar har skrikit sig hesa om under Scott Parker.

Kanske är det något tidigt att börja prata om favoriter i EFL Championship, men med Marco Silva lyfter Fulham upp sig själva till en av favoriterna på förhand.

:::

Det kan väl knappast ha undgått någon att Leo Messis kontrakt med Barcelona gick ut när klockan tickade över till torsdag under veckan. Man kan väl i alla fall lugnt påstå att den en smula Real Madrid-orienterade TV-produktionen El Chiringuito inte missade det hela.

Man behöver liksom inte ens förstå spanska för att fatta hur extremt over the top detta egentligen är. Särskilt som precis allting tyder på att Leo Messi i själva verket inte är på väg någonstans utan kommer skriva på nytt kontrakt med Barcelona. Svårt att ge upp sitt kungarike.

Visst hade det blivit en enorm uppståndelse och varit väldigt kul att få se Leo Messi i t ex Premier League, men vilken klubb som i så fall än hade värvat honom hade behövt binda upp hela sin tillvaro och en stor del av sin framtid i en enda spelare. Strategiskt finns klokare val, vilket för övrigt Barcelona är ett lysande och levande exempel på.

Här finns säkert en och annan Man City-supporter som inte håller med. Svårt att förstå varför vissa av dem är så väldigt sugna på denna värvning. Enda förklaringen är att det är någon slags egogrej, att Messi skulle få dem att med någon slags automatik känna sig större än Man Utd eller Liverpool.

Möjligen förklarar detta varför vissa av dem säger sig hellre värva Leo Messi än vinna titlar.

:::

EM-KOLLEN

Schweiz vs Spanien. Kan Schweiz chocka och besegra Frankrike så kan de naturligtvis också chocka och besegra Spanien. Samtidigt är det svårt att tänka sig att Spanien inte drog en suck av lättnad, kanske nästan tog ett och annat glädjeskutt, när de såg Schweiz besegra Frankrike. Spanien har till synes fått igång målskyttet men om Schweiz har hunnit landa efter straffarna mot Frankrike så kan de mycket väl vinna. Prognos: Oavgjort (2-2; Spanien efter förlängning eller straffar)

Belgien vs Italien. Om vi blundar för Frankrike så är kanske detta en kvartsfinal mellan de två lag som sett bäst ut hittills under EM. Jag vet inte om man möjligtvis kan prata om moraliska finaler redan i kvartsfinalen. Åttondelsfinalen såg nästan som väntat ett mer försiktigt och defensivt inriktat Italien under Roberto Mancini, och det var först när det började närma sig straffar som Mancini vågade släppa bromsen. Prognos: Belgien (2-1)