Utredningen av engelsk fotboll är mer evolution än revolution

Under de senaste veckorna har en av den brittiska regeringen utsedd offentlig utredning under ledning av Tracey Crouch lyssnat in över hundra timmar av synpunkter från den engelska fotbollens allra flesta intressegrupper. Alla från FA, engelska ligaorganisationer, supportrar, klubbar, representanter för både spelare och managers, akademiker med flera har samtliga bidragit med sina synpunkter och olika perspektiv.

Utredningen har det minst sagt något klunkiga namnet Independent Fan Led Review of Football Governance. Ett namn där det kanske i själva verket hade räckt med Review of Football Governance för att förklara vad utredningen är och gör, men där man slängt på både Independent och Fan Led mest för att det låter bra, om än med en kanske något tveksam sanningshalt. I alla fall vad gäller det där med ledd av supportrar.

Efter alla dessa vittnesmål från den engelska fotbollens intressenter har nu utredningen genom Tracey Crouch sammanfattat sina huvudsakliga slutsatser i ett brev till Oliver Dowden, den brittiska idrottsministern, som är utredningens huvudman. Slutsatser som likaväl skulle kunna ses som preliminära förslag till reformer av den engelska fotbollen, att härifrån utredas vidare för slutliga förslag under hösten.

Tracey Crouchs brev till Oliver Dowden.

Att döma av flertalet kommentarer av dessa preliminära förslag så verkar de allra flesta se positivt på dem. Vilket kan betyda antingen att det är bra förslag, eller att det är populära förslag, eller kanske till och med att det är både bra och populära förslag. Det enda vi kanske behöver ha med oss är att det inte nödvändigtvis är samma sak. Dessa är hur som helst de preliminära förslagen, med mina spontana kommentarer.

Upprättande av en oberoende myndighet!

Detta verkar vara utredningens huvudpunkt, givet att den står som första punkt och dessutom nämns enskilt redan i första stycket i Crouchs brev till Dowden. Vilket om inte annat visar att Crouch m fl vet vad som råkar vara hett för stunden.

Crouchs egen beskrivning visar att hon anser att en sådan oberoende myndighet först och främst ska ägna sig åt finansiell reglering och övervakning samt åt att kontrollera och godkänna ägare och befattningshavare inom den engelska fotbollen.

Jag diskuterade behovet av en oberoende myndighet redan för två månader sedan, och ifrågasatte då både behovet av den samt vad dess mandat och uppgift skulle vara. Detta har här gjorts något tydligare, men behöver fortfarande utvecklas.

Min utgångspunkt är densamma nu som då. Oavsett om detta sker genom en oberoende myndighet eller genom den engelska fotbollens befintliga organisationer så består det riktiga arbetet i att formulera relevanta definitioner och regelverk.

Precis som det måste göras mycket tydligt vad för mandat en möjlig myndighet har att upprätthålla dessa regler, och vilka sanktioner den kan utfärda för klubbar eller ligor som bryter mot dessa regler.

Utan detta så förblir en oberoende myndighet föga mer än en skrivbordsprodukt, även om det helt säkert är en mycket populär skrivbordsprodukt.

Skydda fotbollens kulturarv och kommunala tillgångar!

Oron här verkar huvudsakligen gälla att klubbar har sålt iväg ägandet av sina egna arenor, samt mer immateriella men ändå emotionella frågor såsom klubbfärger, klubbmärken, klubbnamn och så vidare.

Här verkar det som om utredningen kommer föreslå en så kallad gyllene aktie som ger supportrarna vetorätt i dessa frågor. Det vill säga klubbar kan bara förändra dessa saker om de lyckas få supportrarna att lyfta sitt veto.

Spontant låter det som en rimlig åtgärd. Det ger supportrarna inflytande över specifika frågor som berör dem i hög utsträckning. Givet att olika ägares försök att ändra dessa saker (Hull City Tigers t ex) ändå bara är trams så går inget viktigt förlorat med detta.

Öka supporterengagemang och transparens!

Både klubbar och ligaorganisationer har kritiserats för brist på insyn, på transparens och på supporterinflytande. Problemet är inte minst, vilket även märks i Crouchs brev till Dowden, att ingen och allra minst supportrarna själva är enig om hur detta ska gå till.

Alltså är det kanske inte så konstigt att under den här punkten saknar utredningen än så länge konkreta tankar, utan här ska det ”utredas vidare” som det brukar heta. Annars ser jag förslaget med oberoende representanter i klubbarnas styrelser som ett bra steg.

Hantera finansiella klyftor!

Den primära huvudvärken här verkar vara fallskärmsbetalningarna till klubbar som åker ur Premier League. Här landar utredningen i att där finns både fördelar (stabilitet etc) och nackdelar (inflation, konkurrensfördelar). Ingen revolutionerande insikt precis. Det får bedömas som osannolikt att något meningsfullt kommer hända här.

Reformera den engelska fotbollens governance!

Ett allmänt problem för de engelska fotbollsorganisationerna är att de inte är genuint oberoende gentemot klubbarna de i någon mening ska granska och hålla i herrans tukt och förmaning. Klubbrepresenter sitter t ex i dess styrelser och så vidare.

Detta urholkar både dess effektivitet och dess legitimitet. Crouchs utredning tar fasta på detta genom att föreslå att minst hälften av en organisations ledamöter i styrelsen ska vara genuint oberoende ledamöter, samt inga klubbrepresentanter.

Här finns inget att invända mot dessa förslag. Bristen på oberoende är många gånger ett genuint problem som leder till politisk ovilja att reformera. Även där bristen på oberoende inte de facto är ett problem så riskerar det ofta uppfattas eller beskrivas som ett problem ändå.

Investera i fotboll!

Lite intressant är det ju att se en Toryledd eller åtminstone initierad utredning föreslå att det måste investeras mer i fotbollen på gräsrotsnivå, sedan just både planer och pengar har strypts rejält under många år av Toryregerande. Men föga förvånande så är det alltså tänkt att dessa investeringar ska fotbollen betala för själva.

Liknande rätt tomma och till intet förpliktigande formuleringar gällande både damfotboll och omhändertagandet av unga spelare inom den engelska fotbollen avslutar därefter brevet.

