Överblick inför EFL Championship 2021-22

Äntligen är då den engelska fotbollssäsongen igång för fullt igen. Visst, det tjuvstartades för all del redan igår kväll då Bournemouth mötte West Brom i EFL Championships tidiga premiär, men det är nu under lördagen som det brakar igång på fullt allvar med ytterligare nio matcher i EFL Championship, fulla omgångar i både League One och League Two, och så för all del också Community Shield mellan Man City och Leicester.

Om Community Shield finns nog inte så väldigt mycket att säga. Det är en match som är väldigt trevlig att vinna och det är alltid kul och givande för alla lag att lyfta silver, men det är inte en match med någon väldig betydelse eller en titel som alls räknas i något mer formellt sammanhang. Den typen av larv kan de spanska superklubbarna ägna sig åt om de vill. Även om en vinst säkert vore rätt häftig i alla fall för Leicester.

ANNONS

League Two är som vanligt en svår nöt att knäcka på förhand. Klubbar som förmodligen kommer konkurrera om serieseger och uppflyttning är Bristol Rovers med Joey Barton som manager, ett ambitiöst men otåligt Salford City, Bradford City som alltid känns lite för stora för den här serien, och utöver dem kan det vara värt att hålla ögonen på Leyton Orient, Mansfield, Exeter och Forest Green Rovers.

League One är denna säsongs riktiga getingbo med mängder av stora och anrika klubbar i serien som Sunderland, Ipswich Town, Bolton Wanderers, Sheffield Wednesday, Charlton, Wigan, Portsmouth. Samtliga dessa klubbar kommer garanterat sikta både på serieseger och uppflyttning, och bakom dem finns det helt säkert flera klubbar som vill blanda sig i leken.

Om dessa båda serier kommer jag säkert få anledning att prata mer vid ett senare tillfälle, men den här gången tänkte jag nog ändå fokusera på EFL Championship, som trots allt är den serie som ligger de flesta närmast både hjärta och hjärna. Förhoppningsvis med en inte överdrivet ambitiös eller för den delen intetsägande genomgång av varje lag, med en ytterst försiktig bedömning inbakad om var i ligan de kan tänkas sluta.

ANNONS

Bournemouth. Manager: Scott Parker. Nyckelspelaren: David Brooks. En av de starkaste spelartrupperna i EFL Championship. Bournemouth måste räknas som en av favoriterna att både vinna ligan och bli uppflyttade. Med lagets kvalitet och fokus på bollinnehav kommer de dominera flertalet matcher under säsongen. Prognos: 1-4

Sheffield United. Manager: Slavisa Jokanovic. Nyckelspelaren: Oli McBurnie. Att anställa Jokanovic får nog sägas ha varit ett både smart och ambitiöst drag. Det säger oss att Sheffield United vill tillbaka till Premier League omedelbart, vilket de har både spelarna och systemet för att lyckas med. Prognos: 1-4

West Bromwich Albion. Manager: Valerien Ismael. Nyckelspelaren: Jake Livermore. Att West Brom tippas för uppflyttning är inte märkligt. Vad vi vet med Ismael som manager är att West Brom kommer vara offensivt och intensivt den här säsongen. Utmanar om seriesegern och definitivt en uppflyttningskandidat. Prognos: 2-4

ANNONS

Fulham. Manager: Marco Silva. Nyckelspelaren: Aleksandr Mitrovic. Har varit de senaste säsongernas jojo-lag mellan Premier League och EFL Championship. Silva är en beprövad manager och kan han bättre anpassa spelet efter Mitrovics färdigheter så är mycket vunnet för Fulham. Prognos: 2-6

Nottingham Forest. Manager: Chris Hughton. Nyckelspelaren: Lewis Grabban. Problemet för Forest har hela tiden varit deras ojämnhet. Deras katastrofalt svaga start saboterade deras chanser förra säsongen. Kan Hughton stabilisera Forest så har de absolut kvaliteten i laget att hota om uppflyttning och playoff. Prognos: 3-7

Cardiff City. Manager: Mick McCarthy. Nyckelspelaren: Kieffer Moore. Cardiff fick sig ett rejält uppsving under förra säsongen när McCarthy tog över laget, från nedre halvan till ack så nästan en playoff-plats. Att döma av det så borde playoff vara en realistisk ambition för Cardiff den här säsongen. Prognos: 4-8

ANNONS

Middlesbrough. Manager: Neil Warnock. Nyckelspelaren: Duncan Watmore. I och med att Warnock är Middlebroughs manager så pratas det uppflyttning om Middlesbrough, men det finns nog inga bättre skäl än så för det. Om de gjorda värvningarna slår väl ut är det dock ingen omöjlighet att Middlesbrough kan ta en playoff-plats. Prognos: 5-9

Millwall. Manager: Gary Rowett. Nyckelspelaren: Scott Malone. Millwall slutade elva förra säsongen och med Rowett som manager, och med fansen tillbaka på The Den, och med flera förstärkningar av laget både defensivt och offensivt under sommaren, så kan inte Millwall räknas bort från playoff-pratet. Prognos: 6-10

Swansea City. Manager: Russell Martin. Nyckelspelaren: Jamal Lowe. Swansea har tagit sig till två raka playoffs tack vare en stark defensiv. Steve Cooper lämnade klubben för två veckor sedan. Russell Martin har tagit över, och lovar en mer offensiv fotboll. Tappet av André Ayew är däremot tungt för Swansea. Prognos: 7-11

ANNONS

Queens Park Rangers. Manager: Mark Warburton. Nyckelspelaren: Charlie Austin. QPR börjar få ett starkt lag under Warburton. Här finns väldigt mycket kreativitet, med Austin finns även en erkänt effektiv anfallare i EFL Championship, och under sommaren har QPR även förstärkt sin defensiv. Kan utmana om playoff. Prognos: 8-12

Blackburn Rovers. Manager: Tony Mowbray. Nyckelspelaren: Bradley Dack. Mycket talar för att notoriske målskytten Adam Armstrong är på väg att lämna klubben, vilket kraftigt skulle reducera Blackburns chanser under säsongen. Men Blackburn är ett kompetent lag med flera skickliga spelare som inte ska räknas bort. Prognos: 9-13

Coventry City. Manager: Mark Robins. Nyckelspelaren: Martyn Waghorn. Coventry har en fin säsong framför sig sedan deras transferembargo upphört i maj och de dessutom nu får återvända till sin riktiga hemmaarena Ricoh Arena. Imponerade redan förra säsongen och kan bygga vidare på det denna säsong. Prognos: 10-14

ANNONS

Stoke City. Manager: Michael O’Neill. Nyckelspelaren: Sam Clucas. Förra säsongen kan ha varit första säsongen sedan Stoke åkte ur Premier League som de faktiskt började kännas stabila igen. Michael O’Neill har gett Stoke stadga och kan de bygga vidare på förra säsongens spel är de ett lag för övre halvan. Prognos: 11-15

Bristol City. Manager: Nigel Pearson. Nyckelspelaren: Tomas Kalas. Nigel Pearson är på väg att göra om Bristol City i sin avbild, vilket hittills mest ser ut som att hämta hem sina gamla spelare från Leicester. Bristol Citys supportrar har blivit vana vid playoff-pushar men det känns långsökt den här säsongen. Prognos: 12-16

Preston North End. Manager: Frankie McAvoy. Nyckelspelaren: Tom Barkhuizen. Den ställföreträdande managern McAvoy fick förlängt förtroende sedan Preston avslutat förra säsongen med att bara förlora en av sina åtta sista matcher. Rimligt men sällan något som brukar slå särskilt väl ut. Prognos: 13-17

ANNONS

Luton Town. Manager: Nathan Jones. Nyckelspelaren: Danny Hylton. Luton blev ett annat lag så fort Nathan Jones återvände till klubben, och omsatte förra säsongen detta till en plats på tabellens övre halva. Det kan bli svårt att upprepa den här säsongen, även om Jones har varit aktiv på transfermarknaden. Prognos: 14-18

Barnsley. Manager: Markus Schopp. Nyckelspelaren: Cauley Woodrow. Förra säsongens stora överraskning när de tog sig hela vägen till playoff. Konsekvensen blev att de blev av med sin manager och sin bästa spelare i Alex Mowatt. Kommer få det väldigt svårt att upprepa förra säsongens spel och resultat. Prognos: 15-19

Reading. Manager: Veljko Paunovic. Nyckelspelaren: Lucas João. Endast en svag avslutning förra säsongen höll Reading borta från playoff. Readings chanser den här säsongen beror till stor del på i vilken utsträckning de lyckas ersätta Michael Olise och Omar Richards. Denna säsong blir tuffare. Prognos: 16-20

ANNONS

Hull City. Manager: Grant McCann. Nyckelspelaren: George Honeyman. Imponerade stort under andra halvan av förra säsongen i League One. Har däremot på grund av finansiella restriktioner haft svårt att förstärka laget märkvärt inför den här säsongen. McCanns Hull City bör ändå kunna undvika nedflyttning. Prognos: 17-21

Peterborough United. Manager: Darren Ferguson. Nyckelspelaren: Jack Marriott. Det enda vi kan säga med säkerhet med Peterborough är att det kommer vara ett extremt roligt lag att följa under säsongen. Gör de lika många mål i EFL Championship som de gjorde i League One så håller de sig kvar. Prognos: 18-22

Huddersfield Town. Manager: Carlos Corberan. Nyckelspelaren: Jonathan Hogg. Har överlevt två raka nedflyttningsstrider och ser ut att behöva överleva en tredje. Drällde in mål i massor förra säsongen och Huddersfields värvningar hittills denna sommar har mest gått ut på att förstärka försvaret. Men ser tunna ut. Prognos: 18-22

ANNONS

Birmingham City. Manager: Lee Bowyer. Nyckelspelaren: Lukas Jutkiewicz. Var på vippen att åka ur EFL Championship redan förra säsongen med Aitor Karanka som manager. Den här gången förväntas Bowyer hålla Birmingham kvar med ännu mindre pengar. En tuff uppgift i en klubb som brottas med ständiga problem. Prognos: 19-23

Blackpool. Manager: Neil Critchley. Nyckelspelaren: Gary Madine. En klubb som fått något av en renässans sedan klubben fått nya ägare och supportrarna kommit tillbaka. Två playoff-vinster har tagit dem tillbaka till EFL Championship, men väl där kommer Blackpool få det svårt. Prognos: 20-24

Derby County. Manager: Wayne Rooney. Nyckelspelaren: Krystian Bielik. Var på god väg att åka ur EFL Championship redan förra säsongen, och den här säsongen tvingas Rooney försöka hålla Derby kvar under ett transferembargo som gjort laget ännu svagare. Strulet utanför planen hjälper dem heller inte. Prognos: 22-24

ANNONS

:::

TRANSFERKOLLEN

Juraj Kucka, Parma till Watford. Åldrande och rutinerad mittfältare som tillbringat de flesta av sina år i Serie A, med Milan och Parma framför allt. Breddar säkert Watford på mittfältet men svårt att riktigt se honom ha benen att kunna lyfta Watford i någon meningsfull utsträckning. Betyg: Godkänd – (++)

Cristian Romero, Atalanta till Tottenham. Mittback som gjort sig ett stort namn i Atalanta de senaste säsongerna och som också tagit sig en plats i Argentinas landslag, där han i somras vann Copa America. Sägs vara en spelare med stor personlighet utöver en väldigt skicklig mittback. Betyg: Berömlig – (+++++)