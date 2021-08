Kan ett förstärkt Rangers vända och vinna mot Malmö FF?

Om Steven Gerrard själv hade spelat för Rangers i kvällens match mot Malmö FF så hade jag nästan tagit ett avancemang till Champions League för givet. Då hade det knappt varit pengarna tillbaka på att Gerrard drog en volleythunderbastard från mittlinjen i slutminuten och vann matchen åt Rangers.

Men nu är Steven Gerrard i själva verket bara Rangers manager. Frågan är alltså om han har tagit med sig lite av den magi han så många gånger visade upp som spelare att vara honom till hjälp också som manager. Blir spelarna kanske modigare eller till och med lite inspirerade just av att Gerrard är deras manager?

Första matchen i Malmö gav ett delat svar på den frågan. Rangers var å ena sidan rätt tamt under stora delar av matchen och under några svaga minuter i början av andra halvlek hamnade de i ett kvickt 0-2-underläge. Å andra sidan lyckades Rangers något Gerrardeskt ändå få in en ett väldigt betydelsefullt 1-2-mål i sista minuten.

Nu är för all del bortamålsregeln bortplockad i europeiskt cupspel, så det där målet har inte exakt samma betydelse som det hade haft förra säsongen. Ändå känns det som ett helt annat läge för Malmö FF att gå in med 2-1 i den här matchen än vad det hade gjort att faktiskt ha en 2-0-ledning.

Ibrox kommer vara fullpackat, och Ibrox kommer koka. Det är ingen tillfällighet att Steven Gerrard har gjort sitt allra bästa för att piska upp supportrarna inför kvällens match. Han om någon vet vad ett elektriskt hemmastöd kan betyda sådana här kvällar. Det sena reduceringsmålet lär ha gett Rangers ett ännu större hopp än de annars haft.

Samtidigt ska man inte glömma bort att Malmö FF är rätt vana vid det här läget. Vi ska inte heller glömma bort att Malmö FF faktiskt har åkt och spelat sådana här avgörande europeiska cupmatcher i Skottland förut, med framgångsrikt resultat. Det är med andra ord en uppgift de känner igen och en uppgift de vet att de klarar av.

Just den faktorn kan visa sig betydelsefull. Det kan diskuteras i vilken utsträckning det ena laget är bättre än det andra, men vad Malmö FF definitivt är i nuläget är mer vana vid och erfarna med den här typen av matcher. Detta är Rangers första Champions League-kval på väldigt många år.

Att möjligheten att få spela Champions League betyder mycket för Rangers går knappast att ta miste på. Rangers förlorade i helgen mot Dundee United, vilket var deras första förlust i ligaspelet sedan förrförra säsongen. Olika anledningar skulle kunna vara att Rangers har tappat spelare eller att det alltid är svårare att spela som regerande mästare.

Men det går inte heller att blunda för att en anledning mycket väl kan vara att Rangers helt enkelt hade sina huvuden framför allt på kvällens match. En förlust i ligaspelet går alltid att reparera, men om inte Rangers vinner mot Malmö FF ikväll så är deras dröm om Champions League över för den här säsongen.

Ett starkare Rangers kommer komma till spel ikväll än vad som kom till spel i Malmö förra veckan. Ianis Hagi, Alfred Morelos, Leon Balogun och Fashion Sakala var alla fyra borta i den matchen men är redo för spel ikväll. Viktigast av allt är kanske att Morelos och Hagi återvänder till laget.

Någon enkel uppgift blir det helt säkert inte för Rangers. Men det kommer inte bli någon lättare uppgift för Malmö FF heller så klart.

:::

Samtidigt som det spelas europeisk fotboll är det vad jag brukar betrakta som lilla julafton när samtidigt de första omgångarna i Ligacupen spelas. Åtminstone i den första omgången utan lag från Premier League.

Ligacupens första omgång spelas under tisdagen och onsdagen. 28 matcher ikväll, och ytterligare fem matcher imorgon kväll. Två matcher har redan spelats förra helgen, då Bournemouth vann mot MK Dons, och Huddersfield vann mot Sheffield Wednesday.

Några matcher att hålla ögonen på under dessa båda kvällar:

Derby County vs Salford City. Wayne Rooneys problemlag mot uppstickarlaget i League Two med gamla Man Utd-spelare som ägare. Derby County har hemmaplan men räkna inte bort Salford i den här matchen.

Charlton vs AFC Wimbledon. Cupmatch mellan två lag som hoppas kunna göra saker i League One den här säsongen. AFC Wimbledon inledde starkt med en bortavinst mot Doncaster Rovers, Charlton fick bara 0-0 hemma mot Sheffield Wednesday.

Hull City vs Wigan. Två lag som vi känner igen från Premier League i en inte alltför avlägsen dåtid. Båda klubbarna har också drabbats av hard times sedan dess och tagit varsin runda ned i League One, där Wigan fortfarande är kvar.

Bolton Wanderers vs Barnsley. Målexplosion för Bolton när de spelade 3-3 i ligapremiären hemma mot MK Dons. Inte alls omöjligt att det blir precis lika målrikt när Bolton ska ta emot Barnsley i Ligacupen.

Leyton Orient vs QPR. Två divisioner skiljer dessa båda klubbar åt, men det ändrar inte på det faktum att detta ändå är ett Londonderby som ska bli rätt intressant att se. Med hemmaplan för Leyton Orient ska vi absolut inte räkna bort dem.

Stora frågan med Ligacupen den här säsongen är så klart om Man City ska kunna ta sin femte Ligacuptitel i rad. Fyra år i rad har Man City vunnit Ligacupen, vilket bara Liverpool har mäktat med förut i början av 1980-talet.