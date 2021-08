Ursäkterna är nu slut för Man Utd och Solskjaer!

Det är för all del inte första gången som Man Utd och Leeds möts igen sedan Leeds kom tillbaka till Premier League. Det är däremot första gången som Man Utd och Leeds möts igen i Premier League framför en fullsatt arena. Och även om det sades om och om igen under förra säsongen att det alls inte är samma sak utan publik på läktarna, så var detta aldrig mer sant än när det kom till just matcherna mellan Man Utd och Leeds.

Rivaliteten mellan dessa båda klubbar är bitter och många gånger till och med rent brutal. Något som är rotat i historia och kultur, geografi och ekonomi, men kanske mest konkret den sociala utvecklingen från mitten av 1960-talet och framåt. Delvis bortglömt utanför England eller bland yngre människor, inte minst sedan Leeds försvann ur Premier League under lång tid, men mycket möjligt engelsk fotbolls bittraste rivalitet.

Man Utd och Leeds går båda in i den här säsongen med liknande men ändå olikartade förutsättningar. Både Man Utd och Leeds har exempelvis strax innan säsongen startar valt att förlänga kontrakten med respektive manager. Man Utd har förlängt kontraktet med Ole-Gunnar Solskjaer med ytterligare tre år. Leeds gjorde i torsdags klart med ytterligare ett års kontrakt med Marcelo Bielsa, som tar det en säsong i taget.

Men med helt olika utgångspunkter. Marcelo Bielsa är en kultfigur och frälsare i Leeds, älskad i klubben och av supportrarna, som har blåst nytt liv i Leeds och tagit dem tillbaka till Premier League, etablerat dem i Premier League och gett dem en realistisk möjlighet att återta sin plats i toppen av engelsk fotboll. Efter tre år i Leeds har Bielsa redan uppnått mycket mer än vad egentligen något ens hade kunnat drömma om.

Här finns en slags historisk ironi i att när Leeds anställde Bielsa varnade många för att Bielsa var en lynnig och kortsiktig manager som förmodligen inte skulle bli långvarig i klubben. Men när Bielsa nu påbörjar sin fjärde säsong i Leeds så kommer han när säsongen är över vara Leeds mest långvariga manager sedan David O’Leary, det vill säga senast som Leeds befann sig i toppen av engelsk fotboll, för snart 20 år sedan.

Ole-Gunnar Solskjaer är för all del också något av en kultfigur i Man Utd, definitivt en älskad och uppskattad person, men har knappast ännu uppnått status som någon slags frälsare. Och även om alla nog kan vara överens om att Man Utd har tagit steg i positiv riktning under Solskjaers management så är det tveksamt i vilken utsträckning Solskjaer har lyckats blåsa nytt liv i Man Utd och ta dem tillbaka dit där de ska vara.

Man Utd var ett ruttet hönshus både taktiskt och kulturellt när Solskjaer för drygt två och ett halvt år sedan tog över Man Utd från José Mourinho. Man måste alltså ha förståelse för att en sådan situation inte går att vända på en femöring. Det går samtidigt att tycka och tänka att under dessa två och ett halvt år så har Man Utd i själva verket inte gjort tillräckligt stora, tydliga och framför allt beständiga framsteg.

Ändå har Man Utd alltså valt att ge Solskjaer ett nytt kontrakt om ytterligare tre år, vilket så klart är det mest konkreta sätt en klubb kan säga att de är nöjda med det jobb som en manager gör. Här kan spekuleras i lite olika orsaker. Att Man Utd exempelvis vill undvika osäkerheten som ofrånkomligen skulle dyka upp under säsongen om Solskjaers kontrakt avslutas inom mindre än ett år.

Men huvudsakligen lär det handla om vad Man Utds ledning har valt att prata om som långsiktighet, det vill säga att de helt enkelt tror på det arbete som Solskjaer gör och har gjort med Man Utd. Det kan sedan diskuteras om detta signalerar en uppriktig tro på att Solskjaer kan göra Man Utd till vinnare igen, eller snarare signalerar ägarnas mycket mer reducerade ambition att klubben kvalificerar sig till Champions League.

Sant är att Solskjaer i någon mening har stabiliserat Man Utd, och det kan hävdas att han har lyckats höja Man Utds lägstanivå. Effekten har blivit att Man Utd för första gången sedan Alex Ferguson tackade för sig har kvalificerat sig till Champions League via ligan två säsonger i rad. Men givet kvaliteten i Man Utds spelartrupp när Solskjaer tog över, och investeringarna i spelartruppen sedan dess, är detta the bare minimum.

Solskjaer kunde under sina första två och ett halvt år som manager ursäktas med eller ursäkta sig med att han så att säga var tvungen att bygga om Man Utd i sin egen eller i klubbens historiska avbild. Men givet kvaliteten på spelarna han har jobbat med, givet de stora investeringarna i spelartruppen under dessa år, och givet den tid han redan fått på sig, så finns med detta nya treårskontrakt för Solskjaer inte längre några ursäkter.

Sanningen är även att Man Utd ännu inte har vunnit en enda titel med Solskjaer som manager, att Man Utd ännu inte har tagit sig vidare från Champions Leagues gruppspel med Solskjaer som manager, och har haft en olycklig tendens att inte vinna stora och avgörande matcher med Solskjaer som manager. Vilket ofrånkomligen ligger helt i linje med frågetecken om Solskjaer är rätt manager att ta Man Utd det ”sista steget”.

Vad Solskjaer alltså måste bevisa under dessa kommande tre år, med början redan denna säsong, är att han är rätt manager att ta Man Utd sista steget. Solskjaer har gjort ett berömvärt arbete med klubbens kultur och struktur, men detta blir snabbt meningslöst om det inte översätts i spelet på själva fotbollsplanen, till poängen i ligatabellen och framsteg och framgångar som kommer i form av silver.

Detta kan knappast komma som någon överraskning för Solskjaer vars stora säljpunkt alltid har varit hans fulla förståelse för vad Man Utd är för klubb, och att Man Utd är en klubb vars syfte och identitet handlar om att vinna titlar. Visst handlar det också om att vinna på ett visst sätt, men att vinna är inte förhandlingsbart i Man Utd som det ofta verkar kunna vara i andra klubbar.

Vad Ole-Gunnar Solskjaer ännu inte har visat, och som han den här säsongen måste börja visa, är att han klarar av att lyfta sitt lag taktiskt och mentalt på samma sätt som t ex Pep Guardiola med Man City, Jürgen Klopp med Liverpool, Thomas Tuchel med Chelsea, eller för den delen Marcelo Bielsa med Leeds.

Kort om lördagens matcher:

Man Utd vs Leeds. Kan bli en hetlevrad historia. Dels rivaliteten i sig. Dels är Bielsas Leeds inte precis ett lag som är vordet att inleda säsongen lugnt och försiktigt. Detta kan faktiskt bli en barnbrännare.

Burnley vs Brighton. Händelsevis de två lag jag alltså tippat ligga längst ned i tabellen när säsongen är över. Båda lagen lär vara i behov av en bra start på säsongen, och en vinst här kan alltså vara viktig.

Chelsea vs Crystal Palace. Första testet för Patrick Vieira i engelsk fotboll är alltså en bortamatch mot regerande Champions League-mästarna. Ändå en intressant värdemätare på dem samtidigt som de knappast har någon press på sig att vinna.

Everton vs Southampton. En av de mer intressanta matcherna på förhand inte minst då det blir intressant att höra hur Goodison Park förhåller sig till Rafa Benitez. Även intressant att se hur Southampton står sig.

Leicester vs Wolves. Spännande match mellan två bra lag. Vi vet vad Leicester kan givet vad de har gjort och dessutom den positiva sommar de har haft, men vi vet ännu inte riktigt vad Wolves kan med Bruno Lage som manager.

Watford vs Aston Villa. Watford har onekligen varit väldigt mycket Watford denna sommar, och är som vanligt svåra att förutsäga. Aston Villa har tappat Jack Grealish men å andra sidan förstärkt lagets offensiv väsentligt.

Norwich vs Liverpool. Kan bli en ordentligt tuff match för Liverpool mot ett taggat och laddat Norwich som onekligen kan spela fotboll. Precis som för Man Utd mot Leeds gäller det att Liverpool är på tårna redan från start.

TRANSFERKOLLEN

Joe Willock, Arsenal till Newcastle. Den värvning som Newcastle helst av allt ville göra denna sommar, och Willock för drygt £20m är ett bra köp. Willock var på lån i Newcastle under våren och gjorde stor succé, den kanske enskilt främsta anledningen varför Newcastle lyckades undvika nedflyttning. Betyg: Med beröm godkänd – (++++)

Christos Tzolis, PAOK till Norwich. Mycket talangfull och kreativ forward som har öst in mål senaste säsongen för PAOK. Anses som en väldigt lovande spelare och det är lätt att se honom passa väldigt bra in i hur Norwich vill spela fotboll. Har potential att bli ett av säsongens stora utropstecken. Betyg: Med beröm godkänd – (++++)

Jannik Vestergaard, Southampton till Leicester. Konsekvent en av Southamptons bästa mittbackar de senaste åren och en värvning som definitivt förstärker Leicesters backlinje, särskilt som laget drabbats av en allvarlig skada på Wesley Fofana. Smart och ambitiös värvning under press av Leicester. Betyg: Med beröm godkänd – (++++)