PL (#1): Harry Kane är inte Tottenhams enda världsspelare!

Omgångens manager: Nuno Espirito Santo, Tottenham

Omgångens FTW: Everton och Rafa Benitez

Benitez hälsades med applåder på Goodison Park. Applåderna ringde i hans öron på väg ut från Goodison Park sedan Evertons supportrar fått precis vad de ville i form av en högst imponerande vändning i andra halvlek mot Southampton.

Omgångens SMH: Arsenal

Bara att skaka på huvudet åt Arsenal denna omgång, som faktiskt lyckades med att se sämre ut än vad de gjorde förra säsongen. Inte specifikt att de förlorade mot Brentford, utan mer Arsenals väldigt vaga sätt att spela under matchen.

Omgångens OMG: Luke Ayling

Effekten av Aylings drömmål i början av andra halvlek på Old Trafford blev kanske inte den han och Leeds önskade, men vilken rackarrökare av högerbacken som har en viss vana vid att göra riktigt snygga mål.

Omgångens LOL: Jodå, nog tittade Harry Kane

Det var Man City-fansen som slog det första slaget när de inledde med ”Harry Kane, he wants to be blue”. Men Tottenhams fans fick definitivt sista skrattet med ”Are you watching Harry Kane”. Jodå, det kan vi nog vara rätt säkra på att han gjorde.

Omgångens IMO: Patrick Vieira

Visst är det en väldigt tuff match, och det är bara första matchen, men det finns olika sätt att förlora på, och Crystal Palace såg väldigt tunna och luddiga ut på planen. Vieira har ännu inte fått någon ordning på Crystal Palace, och frågan är om det bara är ”ännu”.

Omgångens ICYMI: Betydligt bättre flow i dömeriet

En hel omgång egentligen utan något som helst drama, kontroversiella bortdömningar eller långa avbrott. Frågan är när vi såg det senast. Reglerna för och sättet att tillämpa VAR har förändrats inför denna säsong, till det bättre.

Omgångens BTW:

Man måste förmoda att enligt Pep Guardiola så har Chelsea hittills fått £3m för att värva Romelu Lukaku från Inter.

Much ado om att Harry Kane saknades för Tottenham. Enligt mig betydligt mer anmärkningsvärt att Arsenal saknade både Aubameyang och Lacazette.

90% ansåg inte att det var någon skräll att Brentford vann mot Arsenal, och jag är benägen att hålla med.

Det har gjorts en och annan observation att senast Man Utd vann ligapremiären med 5-1 så vann de ligan. Annat lag, annan liga.

Både Tottenham och Man City såg ut att vara i uppenbart behov av en riktigt bra anfallare.

Vi kanske ändå ska vänta lite med att redan ge ligatiteln till Man City. Känns nog som att det kan bli snack om saken om några andra klubbar spelar sina kort rätt.

Nytt rekord för Pep Guardiola som aldrig förut förlorat fyra raka matcher på en och samma arena som han nu gjort på Tottenhams skrytbygge.

Feedback på och idéer till “hörnan” uppskattas!