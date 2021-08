Liverpool behöver inte nya spelare lika mycket som Klopps gamla energi tillbaka!

Liverpool har inte precis varit överaktiva på transfermarknaden denna sommar. De var tidiga med att värva mittbacken Ibrahima Konaté från RB Leipzig men i övrigt har de inte värvat en enda spelare, och det ser väl inte heller ut som att de är på väg att värva några fler spelare. Detta kommer som vanligt oroa de som mer än något annat vill se klubben värva spelare.

Jürgen Klopp sade sig för all del vara nöjd med hur Liverpool värvat denna sommar och menade att Liverpool inte behövde värva fler spelare. Att det var desto viktigare med de spelare som kommit tillbaka från skada. Det ligger viss sanning i detta, men givet hur Klopp inte kunde avstå ett hugg om hur Man City och Chelsea till skillnad från dem kunde spendera ”gränslöst” så känns han inte helt obekymrad.

Nu kan man för all del anse det vara rätt rikt av den klubb och den manager som under de senaste åren svarat för några av de dyraste spelarvärvningarna, och skaffat sig själva en av Premier Leagues absolut högsta lönebudgetar, att beklaga sig över hur andra klubbar spenderar pengar på spelare och på löner. Men sådant här handlar så klart mycket om att hantera krav och förväntningar på sig själva.

Liverpool vann sin premiärmatch med bekväma 3-0. För all del var det kanske bara en match mot Norwich, som Liverpool har haft märkligt lätt med under de senaste åtta-tio åren. Men det var ändå ett piggare och mer energiskt Liverpool vi såg under långa stunder av förra säsongen, och Liverpool spelade en fotboll som låg betydligt närmare vad vi sett av dem under tidigare säsonger.

En av iakttagelserna under förra säsongen var att skadan på Virgil Van Dijk och på Joe Gomez i själva verket skadade Liverpool offensivt mer än defensivt. Med dessa spelare borta och med en försvagad backlinje tvingades Liverpool spela en mer restriktiv fotboll, och ligga lägre med både mittfält och ytterbackar. Liverpool vann bollen längre ned i planen, anfallen gick långsammare körde därmed oftare fast.

Redan i Liverpools första match mot Norwich såg vi helt andra tendenser i Liverpools sätt att spela fotboll. Med Van Dijk tillbaka som mittback, och bredvid honom en Joel Matip i bra form, så lyckades Liverpool komma högre upp i planen, Liverpools ytterbackar, och då i synnerhet Trent Alexander-Arnold, kunde komma med mer i anfallen, och Liverpools anfall fick en helt annan fart, energi och tyngd.

Vi såg i någon mening det gamla Liverpool tillbaka. Det Liverpool som vann Champions League för två och ett halvt år sedan, det Liverpool som vann ligan i överlägsen still förrförra säsongen. Och även om jag kanske tycker att mittfältet ser ut att vara i det lite tunnaste slaget, så är jag benägen att kunna instämma i tankegången att Liverpool inte har något jättebehov av att värva spelare denna sommar.

Vad Liverpool behöver inför den här säsongen är inte nödvändigtvis i första hand nya spelare, utan snarare ny energi. Ny energi kan så klart komma genom nya spelare, men det kan även komma med att gamla spelare återvänder från skada eller frånvaro. Men det viktigaste för Liverpool under denna säsong är att Jürgen Klopp själv orkar ladda om, och kan tillföra laget den energi nu som han aldrig riktigt orkade förra säsongen.

Kanske bådar det inte väldigt väl med den saken när Klopp redan innan säsongen knappt ens hunnit med att börja ger sig ut i sin första klagovals om hur andra klubbar kan värva spelare men minsann inte Liverpool. Det kan ju rätt lätt uppfattas som den typen av ursäkter som ett lag eller en manager använder sig av när de redan på förhand tror att de förmodligen kommer förlora. Det ingjuter knappast självförtroende.

Ett alternativt synsätt är kanske istället att Jürgen Klopp med detta försöker skapa den där rätt klassiska vi mot dem-känslan och siegementaliteten som många gånger brukar kunna vara så viktig i dessa sammanhang. Dels skjuter det kanske över en del press på de andra lagen. Dels kan det få det egna laget att sluta sig samman i större utsträckning för att slåss mot en fiende med upplevt orättvisa fördelar.

Givet att det fick Pep Guardiola att föreslå Liverpool och Klopp att dra dem inför rätta om de ansåg att Man City brutit mot några regler så var det kanske ändå en pil som åtminstone delvis träffade målet.

Kort om lördagens matcher:

Liverpool vs Burnley. Liverpool så klart stora favoriter och givet hur bleka Burnley såg ut i ligapremiären är det svårt att se dem orka med att ställa till något på Anfield. Bör betyda tre poäng för Liverpool.

Aston Villa vs Newcastle. Aston Villa helt säkert revanschsugna efter förlusten mot Watford, och i hemmapremiären vill många säkert se förra detta managern Steve Bruce få rejält med stryk.

Crystal Palace vs Brentford. Att förlora mot Chelsea på bortaplan kommer aldrig vara särskilt alarmerande, men skulle Crystal Palace förlora även hemmapremiären mot en nykomling i Brentford så kommer de första stora frågorna ställas till Patrick Vieira.

Leeds vs Everton. Leeds visade redan förra säsongen att de rätt lätt kunde skaka av sig en stortorsk på Old Trafford. Helt andra förutsättningar inför den här matchen, både för Leeds och för Everton, och en riktig värdemätare för båda lagen.

Man City vs Norwich. Man City har förlorat tre raka fotbollsmatcher med 0-1, vilket borde vara rätt unikt för Pep Guardiola. Räkna inte med att sviten håller i sig när Norwich kommer på besök på Etihad.

Brighton vs Watford. Både Brighton och Watford skickade ut varsitt rejält styrkebesked i premiäromgången. Watford är vad de är, men det ska bli intressant att se om Brighton i högre utsträckning kan göra hemmet till sin egen borg den här säsongen.

TRANSFERKOLLEN

Andy Lonergan, West Brom till Everton. Inte precis den enda värvning från långt ut på vänsterkanten som Everton gör sedan Rafa Benitez kommit in som manager. Lonergan är alltså den här säsongens Robin Olsen. Jag är väl kanske inte alldeles övertygad om att det är ett uppköp. Betyg: Med tvekan godkänd – (+)

Martin Odegaard, Real Madrid till Arsenal. Egentligen är det väl tveksamt om värvningen ska betygsättas eftersom Odegaard spelade för Arsenal i våras. Men visst är det en spelartyp Arsenal är i stort behov av, visst gjorde Odegaard det bra under sitt halvår i Arsenal, och även om det aldrig kom fram i Real Madrid så är han en av Europas främsta talanger. Betyg: Med beröm godkänd – (++++)

Aaron Ramsdale, Sheffield United till Arsenal. Ramsdale har åkt ur Premier League två säsonger i rad, först med Bournemouth och sedan senast med Sheffield United. Arsenal får kanske hoppas att sviten inte fortsätter. Finns mycket talang i Ramsdale, även om det inte blev så bra i Sheffield United, men det är osäkert om han kan ta över efter Bernd Leno. Betyg: Godkänd – (++)