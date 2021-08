Premier Leagues åtta bästa nordiska spelare genom tiderna

Engelsk fotboll och den engelska ligan är som vi vet massivt populär över mest hela världen. Men inte någon annanstans i världen, det vill säga utanför de brittiska öarna, är den engelska fotbollen så speciell och så älskad som i Norden, eller Skandinavien, eller vad man nu vill kalla Sverige, Norge och Danmark. Inte heller har relationen till engelsk fotboll varit så långvarig någon annanstans i världen.

Bakgrunden i Sverige känner vi naturligtvis till sedan gammalt. Hur något ljushuvud på SVT fick idén att börja sända engelsk fotboll i svensk TV, och en social institution föddes i form av Tipsextra. Runt Tipsextra byggdes en kultur upp av ritualiserat spel och dobbel i det svenska folkdjupet, en kultur som skapat en hel bransch. Danmark, Norge och delvis Finland har haft sina respektive resor med den engelska fotbollen.

Alltså är det alltid lite speciellt när en spelare från Sverige, Norge eller Danmark går till en engelsk klubb, i synnerhet en större engelsk klubb. Det kittlar lite extra i fantasin helt enkelt. Engelska klubbar som värvar danska, norska eller svenska spelare tenderar att få en rejäl boost i det landet, både i uppmärksamhet och support. Vi har sett det i Arsenal med t ex Fredrik Ljungberg. Nu får vi kanske se det igen med Martin Odegaard.

Men vilka är då de främsta nordiska spelarna att ha spelat i Premier League, vilka nordiska spelare är det som har gjort störst avtryck i den engelska fotbollen? Odegaard skulle kunna visa sig bli en av dessa spelare, kanske den spelaren. Men på vilkas axlar står Odegaard? Vilka är de åtta främsta nordiska spelarna, inkluderat även Finland och Island, att ha spelat i Premier League?

(8) John Arne Riise

En diskussion om Premier Leagues bästa vänsterbackar någonsin skulle förmodligen inte sluta med Riise på topp men skulle inte därför vara komplett utan att Riise åtminstone nämndes i sammanhanget. Kom till Liverpool 2001 och var en väldigt viktig del utav Liverpools semi-framgångsrika 2000-tal. En våldsam vänsterbössa gav oss några av Premier Leagues mest oförglömliga ögonblick.

(7) Christian Eriksen

Tottenham har som sagt haft fler världsspelare än Harry Kane de senaste åren, och det råder ingen som helst tvekan om att Eriksen var en av dem. Briljant på Tottenhams mittfält, dirigerade tempot i varje match och var en helt central spelare när Tottenham kom så nära att vinna både Premier League och Champions League. Att Tottenham inte vann någon av dessa titlar är enda skälet varför Eriksen inte slutar högre upp.

(6) Morten Gamst Pedersen

Man skulle kunna hävda att Pedersen är den enda riktigt bra värvning som Graeme Souness någonsin gjorde som manager. Under nästan tio år med Blackburn Rovers blev Pedersen något av en klubblegend, den utespelare som gjort flest matcher för klubben i Premier League, ständigt livsfarlig från sin position på yttermittfältet, gjorde mängder med mål, mängder med snygga mål och mängder med viktiga mål.

(5) Kasper Schmeichel

Kanske är det bästa man kan säga om Kasper Schmeichel att en diskussion faktiskt är möjlig om vem i familjen som är eller var den bästa målvakten. Men Kasper Schmeichel har gjort sig ett helt eget namn i Premier League. Leicesters målvakt under en fantastisk period där de gick upp i Premier League, vann Premier League, tog sig till Champions League-kvartsfinal, vunnit FA-cupen och etablerat sig i toppen av Premier League.

(4) Sami Hyypiä

Glöms ofta bort när de stora mittbackarna i Premier League under 2000-talet ska diskuteras, men förtjänar tveklöst att vara med i samtalet. Vann allting som gick att vinna med Liverpool under detta årtionde, utom ligan. Hyypiä var själv en stor anledning till detta då han var den mittback som bidrog till att förstärka Liverpools dessförinnan erkänt skakiga försvar. En favoritspelare både för Gerard Houllier och Rafa Benitez.

(3) Olof Mellberg

Med 260 matcher för Aston Villa under sju år mellan 2001 och 2008 så skapade sig Mellberg ett grundmurat rykte som en av Premier Leagues hårdaste och allra bästa mittbackar. En kultförklarad spelare i Aston Villa där han till slut blev utsedd till en av klubbkaptenerna. Under en tid då mittbackarna var både flest och bäst i Premier League så var Mellberg en av de allra bästa mittbackarna i Premier League.

(2) Fredrik Ljungberg

Blev en av de mest synliga stjärnspelarna i det Arsenal som under sex år skulle utmana Man Utd om den engelska fotbollstronen och vars tid möjligen kröntes med Arsenals obesegrade säsong. Ljungbergs allra bästa säsong kom däremot kanske några år tidigare då han var helt central i vad som skulle bli Arsenals andra Double. Svår att missa med sin flamboyanta spelstil, röda tuppkam och starka personlighet.

(1) Peter Schmeichel

Bara en spelare kan dock vara bäst och i slutänden är det nog inget snack om saken. Peter Schmeichel räknas med all rätt som en av världens bästa målvakter genom alla tider, var en enorm spelare och karaktär i det Man Utd som återtog dominansen av engelsk fotboll under 1990-talet, översåg en hel generationsväxling och avslutade 1900-talet med att vinna ligan, FA-cupen och Champions League under samma säsong.

Bubblare: John Carew, Aston Villa; Ole-Gunnar Solskjaer, Man Utd; Jonas Olsson, West Brom; Daniel Agger, Liverpool; Brede Hangeland, Fulham; Jesper Gronkjaer, Chelsea; Henning Berg, Blackburn Rovers & Man Utd; Ronny Johnsen, Man Utd; Thomas Gravesen, Everton; Eidur Gudjohnsen, Chelsea; Martin Laursen, Aston Villa; Sebastian Larsson, Sunderland; Jesper Blomqvist, Man Utd; Zlatan Ibrahimovic, Man Utd; Thomas Sorensen, Aston Villa & Stoke m fl.