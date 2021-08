PL (#3): Tottenham i toppen, Arsenal i botten!

Omgångens manager: Thomas Tuchel, Chelsea

Omgångens FTW: Chelsea

Chelseas andra halvlek på Anfield med tio man var imponerande. Lagets organisation utan boll såg till att Liverpool aldrig ens var särskilt nära att skapa några farliga chanser, än mindre faktiskt göra mål. Det blev bara en poäng i slutänden, men en poäng som andades mycket mer än en poäng.

Omgångens WTF: Arsenal

Att förlora är en sak. Men det finns sätt att förlora på som helt enkelt aldrig kan vara okej och det sätt som Arsenal förlorade på mot Man City är ett sådant. Arsenal måste, men kommer förmodligen inte, använda landslagsuppehållet för att genomföra nödvändig förändring.

Omgångens OMG: Dramat på St James Park

Normalt sett när ett lag gör ett ledningsmål på tilläggstid så ska det ju innebära vinst och tre poäng. Men det är kanske lite typiskt för Newcastles situation att fastän Allan Saint-Maximin fixar 2-1 i 90:e minuten så får de ändå bara med sig 2-2 sedan Southampton satt en straff i den själtte tilläggsminuten.

Omgångens LOL: Tuchels beatbox

Anthony Taylor har precis dömt straff och gett Reece James rött kort när Tuchel ger fjärdedomaren en rejäl svada vid sidlinjen. Med handen för munnen så att ingen ska kunna se vad han säger, som om alla ändå inte förstår exakt vad han säger. En av fotbollens mer löjeväckande nymodigheter.

Omgångens IMO: Managerns betydelse

Vissa menar att vem som är manager är relativt betydelselöst. På 19 matcher under 2021-22 med Frank Lampard som manager släppte Chelsea in 1,2 mål per match. På 22 matcher därefter med Thomas Tuchel som manager har Chelsea släppt in 0,6 mål per match, utan att värva en enda spelare till backlinjen. Applicera nu denna slutsats på delvis Man Utd men i synnerhet på Arsenal.

Omgångens BTW:

Från noll mål till två mål på en match. Det ser fortfarande inte helt bra ut, men det börjar åtminstone se bättre ut för Patrick Vieira och Crystal Palace.

Mikel Arteta gick all-out mot West Broms u-lag för att han visste att Arsenal skulle förlora och förlora riktigt illa mot Man City.

Tröttsamt med det töntiga försvaret av Arteta att det bara är ”två matcher” när det i själva verket är närmare två år. De som drar detta försvar tenderar ironiskt nog vara samma personer som pratar om långsiktighet.

Vad som ställer till det för Reece James, och gör domarens beslut oundvikligt, är dennes rörelse med armen för att få bort bollen från målet.

Öppen revolt mot Steve Bruce på St James Park under matchen mot Southampton.

Knappt några buanden alls när spelarna tar knän inför avspark i ligan. Man undrar lite vad som hände med den där marxistiska revolutionen som tydligen var å färde?!

Genuint hård fotbollsmatch på Turf Moor mellan Burnley och Leeds. Vilket mer låter som ett matchreferat från 1970-talet.

Fint att få se Moussa Sissoko och Danny Rose göra ett ärovarv runt White Hart Lane.

One-Nil to the Tottenham!