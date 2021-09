Åtta saker ni kanske inte visste om Ligacupen!

Jag ramlade över ett filmklipp på twitter för någon vecka eller två sedan. Det var någon form av cupmatch mellan Napoli och jag tror Juventus och det vankades straffar. Fast en helt annan variant av straffläggning enligt gammal MLS-modell där spelarna tar bollen från en viss punkt längre upp i planen och därifrån ska dribbla mot målvakten. Rätt intressant att titta på.

Tanken som ganska snabbt drabbade mig var att jag faktiskt inte hade sett något emot att se den där varianten av straffläggning faktiskt prövas i engelsk fotboll, och att det alls inte hade varit fel att se den i Ligacupen. Alla cuper behöver något som särpräglar dem och Ligacupen har genom alla år varit en cup som omfamnat nymodigheter och prövat nytt. Man skulle kunna säga att detta är en del i förklaringen varför Ligacupen föddes.

ANNONS

Under veckan som kommer är det dags för Ligacupen igen, den tredje omgången för säsongen och som vanligt går nu samtliga klubbar in i handlingen, även de som också pysslar med europeiskt cupspel. Vi har några goda matcher framför oss, såsom QPR vs Everton, Fulham vs Leeds, Man Utd vs West Ham, Chelsea vs Aston Villa, och inte minst Wolves vs Tottenham.

Inför dessa matcher kanske vi kan roa oss lite med åtta saker som ni kanske inte visste om Ligacupen.

(8) Ölmuggar istället för medaljer

Den engelska fotbollen har under väldigt lång tid kännetecknats av en utbredd öl- och dryckeskultur. Svårt att säga om detta har manifesterats mycket tydligare någon annan gång än under Ligacupens allra första år när det vinnande lagets spelare inte fick medaljer som brukligt är i andra cuper utan istället varsin ölmugg i silver. Onekligen en smula annorlunda.

ANNONS

(7) Vinnare från tredje divisionen

Inom engelsk fotboll, och i synnerhet det engelska cupspelet, har alltid omgetts av en romantik av så kallat jättedödande. Och visst ser vi både ett och annat exempel på detta genom åren. Men det är ändå högst ovanligt, av fullt naturliga skäl, att jättedödande lag går och vinner hela cupen. Vi har vid några tillfällen sett lag från andra divisionen vinna FA-cupen. Men Ligacupen är unik på så sätt att den vid två tillfällen, QPR 1967 och Swindon 1969, har vunnits av lag från den tredje divisionen. Swindon besegrade självaste Arsenal i finalen.

(6) Dubbelmöten även i finalen

Ända sedan 1967 har Ligacupfinalen spelats rätt precis så som den spelas idag, det vill säga som en speciell cupfinal på Wembley. Med undantag för ett par år i början av 2000-talet då Wembley byggdes om. Men under de sex första åren av Ligacupen spelades dess final som ett klassiskt dubbelmöte, med matcherna på finallagens respektive hemmaplan. Även detta gav Ligacupen en särskild prägel.

ANNONS

(5) Ett alternativ till Champions League

Kanske fibblar jag lite med den rubriken eftersom Champions League på den tiden så klart fortfarande var Europacupen. Men inte helt välkänt är kanske att Ligacupen bland annat hade som ett huvudsakligt motiv att fungera som ett alternativ för engelska klubbar till att delta i det europeiska cupspelet. Det var Football Leagues starke man Alan Hardaker som hade ett sådan avsky mot det europeiska projektet, som tog sig uttryck som oftast var bara patetiska men någon gång blev direkt tragiska.

(4) Flodljusen gav oss Ligacupen

Fotbollsmatcher spelades av hävd och gammal vana på lördagseftermiddagar i England. Men därtill fanns även praktiska skäl, som att det då var ljust ute. Med framkomsten av flodljus och elektrisk belysning på arenorna mot slutet av 1950-talet blev det plötsligt möjligt att arrangera fotbollsmatcher även kvällstid. Ligacupen tillkom delvis som ett svar på denna tekniska utveckling, och som ett sätt att genom att kunna spela två matcher i veckan istället för en också öka klubbarnas intäkter.

ANNONS

(3) Ligacupen öppnade engelsk fotboll för kommersialismen

Kanske är det inget vi direkt tänker på idag när vi tänker på Ligacupen eftersom det ju finns andra ligor och turneringar som snurrar så mycket mer med pengar. Men allt som vi idag tar för givet inte bara i engelsk fotboll utan i all fotboll över huvud taget, gällande sponsring i form av företagsnamn på cupen eller reklamplatser på spelartröjorna, tog sina första ostadiga steg just i Ligacupen. Och när väl dörren var gläntad på så var den inom inte alltför lång tid uppslagen på vid gavel.

(2) Ligacupen fick parlamentet att diskutera laguppställningar

Idag är det en vanlig företeelse på sociala medier att se mer eller mindre vildsinta diskussioner när lagen presenterar sina laguppställningar inför varje match. Det är lite mer svårt att föreställa sig det brittiska parlamentet ägna sig åt den typen av diskussioner, även om de som vi vet inte drar sig för att bete sig som clowner. Men när klubbar som Man Utd och Arsenal under 1990-talet började rotera sina startelvor dramatiskt i framför allt Ligacupen så resulterade det absurt nog i parlamentarisk debatt huruvida detta faktiskt var okej eller ej.

ANNONS

(1) Man City kan slå rekord i Ligacupen den här säsongen!

Man City gillar onekligen sina rekord. De flesta av dessa rekord är naturligtvis mest larviga och fullständigt ointressanta, men några är ändå rätt trevliga. Jag gillar inte minst möjligheten de har i just Ligacupen den här säsongen. För om Man City vinner Ligacupen även den här säsongen så blir de Ligacupens mesta vinnare med nio vinster, före Liverpool på åtta, och kommer i så fall även att bli den klubb som vunnit Ligacupen flest gånger i rad med fem raka titlar. Vilket vore vansinnigt imponerande.