Kan AFC Wimbledon prestera årtiondets cupskräll?

Ligacupen bjöd på god dramatik under tisdagskvällen. Vi fick bland annat tre straffsparksläggningar där Southampton vann mot Sheffield United, QPR slog ut Everton, och Leeds vann mot Fulham och därmed har tagit sig vidare på straffar i båda sina Ligacupmatcher den här säsongen. Wycombe gav Man City en tidig chock på Etihad innan Man City omgrupperade och vann stort med 6-1.

Med tio matcher under tisdagen säger det sig självt att det under onsdagen återstår sex matcher att spela. I dessa sex matcher hittar vi majoriteten av de största engelska klubbarna, såsom Man Utd, Chelsea, Arsenal, Tottenham med flera. Kvällens matcher känns mer som en hyfsat normal Premier League-omgång där tisdagens matcher hade lite mer av mer klassisk engelsk cupkaraktär.

ANNONS

Temat för kvällens matcher är managers som återförenas med sina tidigare klubbar. Detta är fallet i tre av kvällens matcher. Graham Potter gjorde sig ett namn med Swansea innan han kom till Brighton. David Moyes gjorde sig onekligen ett namn i Man Utd fast på ett helt annat sätt innan han nu har fått en slags återupprättelse i och med West Ham. Nuno Espirito Santos namn steg med Wolves innan det nu ser ut att falla med Tottenham.

Ligacupens fjärde omgång lottas omedelbart efter matchen mellan Man Utd och West Ham.

Brighton vs Swansea

Borde på pappret vara en enkel seger för Brighton. Brighton övertygar stort i Premier League för närvarande samtidigt som Swansea brottas med stora problem i EFL Championship. Men Ligacupen erbjuder ju ofta lite andra förutsättningar. För Graham Potter är det en återförening med klubben som gav honom en riktig fot in i den engelska fotbollen, och för Swansea måste det vara någon form av påminnelse om vad de har tappat under de senaste åren.

ANNONS

Man Utd vs West Ham

Känns på något sätt vanligare både än vad man tror och förmodligen även det faktiskt är detta att lag som möter varandra i ligan sedan direkt därefter eller dessförinnan stöter på varandra också i cupspelet. Helt andra förutsättningar i den här matchen självfallet, men West Ham ska inte underskattas och Man Utd är som vi vet inte särskilt bra så fort det görs något försök att vila den ordinarie startelvan. Frågan är om det behövs en Jesse Lingard-raket upp i krysset i slutminuterna den här gången också.

Chelsea vs Aston Villa

Chelsea befinner sig för närvarande i rejäl medvind och det sista som Tuchel vill just nu är förmodligen att störa denna medvind med en oönskad och oväntad cuptorsk hemma mot Aston Villa, även om det i någon mening bara handlar om Ligacupen. Chelsea har självfallet en mycket bred spelartrupp och är därför väl rustade för den här cupen. Aston Villa har egentligen inte så mycket att förlora i ligaspelet och borde därför kunna gå balls to the wall i båda cuperna. I så fall blir de farliga.

ANNONS

Arsenal vs AFC Wimbledon

Arsenal har redan spelat en match och ställt ut ett väldigt starkt lag i Ligacupen den här säsongen, borta mot West Brom i den andra omgången. Nu är situationen för all del en annan. Dels har Arsenal faktiskt vunnit två matcher i rad i ligan, till skillnad från att ha förlorat två matcher i rad, och Mikel Arteta kanske därför inte ser en vinst i Ligacupen som riktigt lika viktig. Dels har Arsenal nu en match de nästan inte borde kunna förlora, hemma mot AFC Wimbledon. Men större under har trots allt hänt.

Millwall vs Leicester

Börjar vi möjligen befinna oss vid ett läge där Leicester måste fundera på om Brendan Rodgers fortfarande är rätt manager för dem? Den här säsongen har startat betydligt sämre än tidigare säsonger, och det mesta går för närvarande Leicester mot, både i ligan och i det europeiska cupspelet. Lottningen i Ligacupen är inte heller lätt. Millwall på The Den kan vara en obehaglig upplevelse för alla lag, och för ett naggat och sargat Leicester kan kvällens match visa sig bli salt i deras sår.

ANNONS

Wolves vs Tottenham

På något sätt kändes det ofrånkomligt när Wolves lottades mot Tottenham redan i första möjliga rundan av Ligacupen. Nuno Espirito Santo återvänder alltså omedelbart till Molineux, och om vi dessa dagar skulle fråga Tottenhams supportrar önskar nog många att han också blir kvar där. Tottenham har förlorat två raka matcher med 0-3, senast en väldigt tung förlust mot Chelsea, spelet stämmer inte alls, och missnöjet runt White Hart Lane har börjat puttra rejält. Vinst ikväll förändrar inte detta, men en förlust skulle göra ont värre.