Är Mohamed Salah världens just nu bästa spelare?

Med viss lust har jag tagit del av Jamie Carraghers synpunkter om Mohamed Salah den senaste veckan. Salah har ju ett kontrakt med Liverpool som börjar närma sig sitt slut och Carragher driver linjen hårt att Liverpool måste förlänga kontraktet med Salah, mer eller mindre oavsett vad det krävs eller mer konkret kostar. Förvisso en attityd som är betydligt lättare att ha som TV-tyckare än som klubbägare eller styrelsemedlem.

Fotbollsmässigt är det å andra sidan lätt att förstå Carragher. Mohamed Salah är tveklöst en strålande skicklig fotbollsspelare, arguably Liverpools bästa och viktigaste spelare och han har så varit i rätt många år nu. Påståendet att Salah skulle ha varit något slags one-season wonder är naturligtvis precis lika felaktigt som det är okunnigt. Salah har varit strålande i flera säsonger redan.

Och sämre verkar ju Salah inte bli. Inte minst den här säsongen har Salah generellt sett varit lysande. Han har svarat för några av ligans bästa insatser redan, uttryckt i plural med andra ord, och kanske var kronan på verket hans insats mot Man City i helgen och då naturligtvis inte minst hans 2-1-mål som naturligtvis måste räknas till ett av Premier Leagues tekniskt skickligaste och snyggaste mål, kanske någonsin.

Ett mål vi kommer komma ihåg om 60-70 år menade Jürgen Klopp, vilket möjligen känns en aning överdrivet. Hur många mål från 1950-talet elle 1960-talet kommer Liverpools supportrar till exempel ihåg dessa dagar? Jag skulle tro att det är extremt få mål, för att inte säga inga mål alls. Minnet är helt enkelt inte riktigt så gott eller långt, även om det med teknikens hjälp säkert blir allt lättare att komma ihåg.

Jürgen Klopp gör den förvisso mer träffsäkra observationen att om det där målet hade gjorts av Leo Messi eller Cristiano Ronaldo så hade det inte varit någon som helst hejd på ovationerna. Det hade självklart tagits som en bekräftelse på att de är världens bästa spelare, kanske någonsin. Nu har det ju knappast saknats ovationer för Salah för all del, men blir målet liksom mindre värt för att någon annan än Messi eller Ronaldo gör det?

Frågan som så att säga skvalpar i bakgrunden är om Mohamed Salah ska räknas som världens just nu bästa spelare?! Med detta gissar jag att ingen skulle mena att Salah bör räknas på samma nivå som t ex Cristiano Ronaldo eller Leo Messi i termer av att vara eller inte vara världens bästa spelare genom tiderna. Men helt enkelt här och nu, vem eller vilka är världens just nu bästa spelare?

Att säga att svaret på den frågan måste vara Leo Messi eller Cristiano Ronaldo är för att inte säga fantasilöst också tämligen felaktigt. Varken Messi eller Ronaldo har varit särskilt strålande de senaste säsongerna. Just nu finns faktiskt fler spelare som på det stora hela imponerar mer än dem, och Salah är en av dessa spelare. Att säga att svaret på frågan inte skulle kunna vara Salah känns även det en smula trångsynt.

Mohamed Salah är en dominerande spelare i ett av de allra bästa lagen inte bara i världens för närvarande bästa liga, utan i europeisk fotboll som helhet. Att inte ta med Salah i ett samtal om världens just nu bästa spelare blir liktydigt med att blunda för verkligheten och istället ägna sig åt ren personkult. Vilket onekligen är vad som växt fram runt både Messi och Ronaldo under de senaste tio åren.

Vi kan säga följande saker om Salah. Han är knappast någon flash in the pan, han har i själva verket presterat på en så här hög nivå, en nivå som bara kan kallas för världsklass, i fyra-fem säsonger minst. Han är tekniskt och taktiskt ytterst framstående på en nivå väldigt få spelare kan hävda att de är eller någonsin har varit. Han sätter skräck hos sina motståndare på ett sätt som bara ett fåtal spelare har lyckats göra.

Ändå verkar det finnas en slags motvilja mellan att prata om Salah som världens bästa spelare. Min misstanke är att denna motvilja grundar sig i ett antal olika kanske inte helt rationella faktorer. För det första att Salah är varken Messi eller Ronaldo, och är man inte det så räknas det inte på samma sätt. För det andra att Salah inte kommer från något av de riktigt stora fotbollsländerna, eller ens kontinenterna.

Det där sista låter kanske lite fulare än vad det egentligen är. Jag tror knappast att det är helt utslagsgivande, men det är knappast en spelare som Salah till hjälp att han kommer från ett afrikanskt land och därtill ett muslimskt land. Det påverkar synen på honom som spelare nästan omärkligt, på samma sätt som det ofta är larvigt svårt för asiatiska spelare att bli tagna på något större allvar, hur förtjänta de än är av att bli det.

Ännu en faktor skulle kunna vara att Mohamed Salah inte har vunnit väldigt många titlar med Liverpool under dessa år. Förvisso är inte en Premier League-titel och en Champions League-titel någon mager skörd, men det kanske inte kan räknas som något veritabelt regn av titlar heller. Å andra sidan, hur många fler ligatitlar har Ronaldo vunnit under betydligt bättre förutsättningar, hur många fler europeiska titlar har Messi?

Nu vet vi så klart sedan länge att det är betydligt lättare att räknas som världens bästa spelare om man spelar för Barcelona eller för Real Madrid, och normalt sett betydligt svårare om man råkar tillhöra en engelsk klubb. Det är som det är, det är en fråga om perception och politik, oavsett i vilken utsträckning det faktiskt speglar verkligheten eller ej. Och det betyder inte mer än den grad i vilken perception påverkar verkligheten.

Svaret på frågan om Mohamed Salah är världens just nu bästa spelare skulle mycket väl kunna vara ja. Detta spelar emellertid ingen större roll. Oavsett vad svaret än är på den frågan så ger det egentligen inte Jamie Carragher mer rätt. Naturligtvis vore det viktigt och väldigt värdefullt för Liverpool att kunna behålla Salah i laget, något som inte heller under rådande omständigheter borde vara omöjligt.

Men det vore knappast värt för Liverpool att behålla Mohamed Salah oavsett vad det krävs och avsett vad det kostar. Det säger bara den som själv absolut inget ansvar alls har. Det vill säga någon som Jamie Carragher.