Åtta managers som skulle kunna vara aktuella för Newcastle

En av de lite roligare rubrikerna under helgen var denna från Independent: ”Steve Bruce facing the axe following Newcastle takeover.” Givet Newcastles nya saudiska ägare är det väl inte precis alldeles långsökt att något skämtsamt fråga sig om detta är en bokstavlig eller bara en bildlig yxa. Det är något med ordvalen runt detta uppköp (torture, suffering, axe med flera) som skapar viss ofrivillig komedi.

Att Steve Bruce får sparken förr snarare än senare kommer väl inte precis med några högre odds. Märkligare är väl egentligen att han inte redan har fått sparken. Det finns liksom inga som helst argument för Newcastles nya ägare att inte sparka Bruce, varken sportsliga, psykologiska eller politiska. Alla dessa argument talar tvärtom för sparkandet av Bruce. Vilket också förväntas ske under veckan.

Naturligtvis spekuleras det då hejvilt om vem som i så fall ska ta över efter Steve Bruce som Newcastles manager. Newcastle sägs jobba med en lång lista av namn där vissa är mer aktuella än andra, vilket onekligen är en beskrivning så generell och så oprecis att det självfallet bara är ett annat sätt av press och sillymedia att säga att de inte har minsta lilla susning om vem eller vilka det faktiskt kan bli.

Det har självfallet inte jag heller. Men jag märker så klart om vilka det framför allt pratas, och kan naturligtvis utifrån det ha en och annan tankegång om vilka alternativ som är mer eller mindre troliga. Det är hur som helst en salig blandning namn som det alltid är, och det är väl inte alldeles glasklart i vilken utsträckning detta är Newcastles namn, eller i vilken utsträckning som pundits och journalister ger uttryck för egna förhoppningar.

Den typen av kombinationer ger ju upphov till vissa lustigheter. Som när Sky Sports formulerade sig på detta sätt angående Newcastles valmöjligheter: ”Will Steve Bruce stay as Newcastle boss? If he leaves who will replace him? Lampard, Gerrard or Conte in?” Som om det ens varit ett val om detta faktiskt varit alternativen. Det krävs verkligen den dummaste av engelsk dummedia för att prata om dessa namn på samma nivå.

Vilka managers sägs då vara aktuella för Newcastle och vad talar egentligen för och emot dem? Här går säkert att hitta fler än åtta managers, men eftersom detta är en måndagslista så låter vi oss nöja med åtta av de mest förekommande namnen. Och det enda som kanske är något udda med dem är väl att Graeme Jones inte är ett av dem.

(8) Lucien Favre

Intressant namn och ett av de mer populära och lyckade managernamnen utanför Premier League de senaste åren. Favre var högaktuell för Crystal Palace i somras men drog sig i sista minuten ur den övergången.

Vilket för all del antyder att Favre åtminstone var intresserad av att komma till Premier League, och där ett nyrikt Newcastle mycket väl kan framstå som ett bättre alternativ än Crystal Palace.

Favre vore ett spännande val av Newcastle, en manager med bra profil i meningen att han är taktiskt sund och tydlig, och vet att jobba med inte oändliga resurser. Men kanske finns en viss osäkerhet runt att Favre känns oprövad i en liga som Premier League.

(7) Frank Lampard

Om argumentet mot Favre är att han är oprövad så är kanske argumentet mot Lampard att han tvärtom är prövad. Vad som borde tala mot Lampard är just att han med Chelsea visade att han ännu inte har vad som krävs på den nivån.

För all del befinner sig Newcastle ännu inte på den nivån, men det är ju trots allt till den nivån som Newcastle vill komma. Ärligt talat är det svårt att se varför Lampards namn än nämns, utöver att han råkar vara engelsman och därför medias darling.

(6) Ronald Koeman

Framtiden för Koeman i Barcelona ser ju inte precis ljus ut där det känns endast som en tidsfråga innan Koeman får sparken, och eventuellt ersätts med Roberto Martinez. Detta skulle då kunna göra Koeman aktuell för Newcastle.

Det gör viss sense. Koeman är självfallet en manager med hög namnkännedom och att han precis varit manager för Barcelona borde tilltala Newcastle. Det vore en manager som så att säga visar att Newcastle visar allvar.

Problemet är självfallet att vi redan har sett Koeman i Premier League. Hans vistelser i Southampton och Everton var kanske ingen av dem fullständiga misslyckanden, men de var ju heller inte precis några strålande succéer.

(5) Eddie Howe

Ett managernamn som rimligtvis borde vara aktuellt är Howe, vars bedrift att ta upp Bournemouth i Premier League och därefter hålla Bournemouth kvar fem år i Premier League definitivt borde göra honom kvalificerad.

Howe visade med Bournemouth att han vet mycket väl hur man sätter ihop ett lag och får det att fungera tillsammans rent taktiskt, även i konkurrens med större och åtminstone på pappret bättre lag. Vilket ofrånkomligen kommer vara Newcastles situation i början.

Orosmolnet är möjligen att Howe efter han lämnat Bournemouth har blivit mer eller mindre osynlig inom engelsk fotboll. Vilket knappast kan ses som något särskilt positivt tecken utan tvärtom leder till frågor om det finns goda skäl att ingen plockat honom.

(4) Mauricio Pochettino

Inte ett namn som nämnts särskilt frekvent men det är inte precis några långsiktiga tankegångar som leder fram till namnet. Pochettino känns inte överdrivet populär i fotbollens just nu främsta skrytbygge, PSG.

Om vi alltså leker med tanken att Pochettino får sparken av PSG och kvickt ersätts med Zinedine Zidane eller Antonio Conte så kommer Pochettino leta nytt jobb och helt säkert inte vara avog att återvända till Premier League som han känner väldigt väl.

Ett bättre namn vore knappast möjligt för Newcastle att hitta, varken vad gäller storleken på namnet eller profilen på managern. Newcastle skulle rimligtvis vilja att Pochettino gjorde exakt för Newcastle exakt vad Pochettino redan gjort för Tottenham.

(3) Steven Gerrard

Även detta känns väl som ett namn som nog inte alls nämnts om han inte varit engelsman, och därtill en engelsk spelarlegend. Lite rimligare än Frank Lampard känns det ändå givet vad Gerrard ändå har åstadkommit med Rangers de senaste åren.

Men Premier League är självfallet en helt annan sak, och att lyfta Newcastle från botten av tabellen upp mot Champions League-platserna på kort sikt är naturligtvis en långt större utmaning än att vinna med Rangers i Skottland.

Kanske hade jag tänkt lite annorlunda om Gerrard varit en spelarlegend i Newcastle, men nu är han det istället i Liverpool. Vilket är en annan sak som talar mot anställningen, eftersom rykten om att han skulle lämna Newcastle för Liverpool vore ofrånkomliga.

(2) Graham Potter

Ett namn som har trendat rejält de senaste dygnen. Om detta har konkreta orsaker eller endast beror på att han råkar vara en engelsk manager i Premier League som dessutom överraskat positivt i början av säsongen är nästan ogörligt att säga.

Men visst, Potter har visat med både Swansea och framför allt med Brighton att han har en väldigt tydlig idé om hur fotboll ska spelas, och att han vet hur denna idé ska omsättas i praktiken. Potter vore ett konstruktivt val av Newcastle.

Men vore Potter verkligen en manager som skulle kunna inspirera Newcastle? Hur glatt överraskad man än är av Potters fotboll och resultat så förändrar inte detta att Potter ändå i så fall kommer direkt från Brighton.

Och det är ju för all del sant att en refräng bland Newcastles supportrar de senaste åren har varit att de åtminstone borde kunna prestera lika bra som en klubb som Brighton. Men det betyder ju inte att Newcastle därför bara vill vara Brighton så att säga.

(1) Antonio Conte

Om nu Conte tackade nej till Tottenham inför säsongen känns det kanske inte alldeles trovärdigt att han ett knappt halvår senare plötsligt skulle tacka ja till Newcastle som ligger näst sist i tabellen när frågan i så fall ställs.

Men för all del, kanske ändå, om Newcastle ändå skulle lyckas övertyga Conte om deras väldigt höga ambitioner också på mycket kort sikt. Pengarna finns naturligtvis där och projektet som sådant skulle naturligtvis kunna vara extremt intressant.

Lätt skeptisk är man kanske ändå. Att de enda källorna som påstår att Conte minsann är intresserad har sin hemvist uppe i nordöstra England väcker misstanken hos mig att det kanske inte är så mycket mer än en slags delusions of grandeur.

I ett senare skede av Newcastles utveckling har jag betydligt lättare att se Conte som deras manager. Skulle Conte bli Newcastles manager redan nu vore det en överraskning, om än för all del en positiv överraskning.

Conte har ju om inte annat viss tidigare erfarenhet av att ha byggt upp svartvitrandiga storklubbar från relativt svag position till dominanter i sin liga. Han är långt ifrån endast en flat track bully.