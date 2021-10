Anständigheten talar för Sunderland ikväll mot Man Utd

Den som möjligen tycker att Carabao Cup låter lite kluddigt och kladdigt skulle för all del kunna passa på att betänka det sponsrade namnet på Ligacupens lillebror EFL Trophy, det vill säga Papa John’s Trophy. Pizza istället för sportdryck med andra ord. Säga vad man vill om Englands båda professionella ligacuper, men de vet att välja sponsorer som inte precis dryper av seriositet och professionalism.

Papa John’s Trophy, eller EFL Trophy, eller Football League Trophy som jag av flera olika skäl fortfarande föredrar att kalla turneringen, är alltså Ligacupen fast bara för klubbarna i League One och League Two. Vad man skulle kunna kalla för en B-turnering till Ligacupen. Eller en vettig chans för klubbarna i Football Leagues två lägsta divisioner att få spela på Wembley och vinna en cuptitel.

När jag säger att Football League Trophy bara är för klubbarna i League One och League Two så är det emellertid en sanning med rätt stor modifikation. För i Football League Trophy hittar vi även de stora klubbarnas akademilag, eller mer precist U23-lag. Ett minst sagt kontroversiellt beslut när det genomfördes och något som fortfarande retar gallfeber på övriga klubbar.

Beslutet fattades för fem år sedan och trädde alltså i kraft för första gången säsongen 2016-17. På dessa fem säsonger har inte ett enda av dessa U23-lag tagit sig till final i Football League Trophy. Endast Chelsea har vid ett enda tillfälle lyckats ta sig till semifinal. Ytterligare tre lag, nämligen Swansea, Man City och Leicester, har lyckats nå kvartsfinal. Över hälften av lagen åker regelmässigt ut redan i gruppspelet.

Rent fotbollsmässigt kan man alltså säga att det beror helt och hållet på perspektiv huruvida dessa storklubbar borde få ha sina lag med. Å ena sidan verkar de knappast vara bra nog på det stora hela för att egentligen få vara med. Å andra sidan är de ju heller inte för bra för att få vara med, utan tvärtom verkar det kanske kunna finnas ett värde, för dem (!), i att få vara med och testa sig mot bättre lag i tävlingssammanhang.

Det är ju naturligtvis detta sista som har legat bakom trycket på att de största klubbarna ska få ha med sina lag i Football League Trophy. Att det är viktigt för unga spelares utveckling att få den matchningen. Det är naturligtvis precis samma tänkande som ligger bakom exempelvis Pep Guardiolas ständiga ältande om att hans Man City minsann borde få ställa upp med sitt B-lag i Football Leagues ordinarie ligasystem.

Att detta är viktigt egentligen endast för att de största klubbarna av rent egoistiska skäl väljer att horda alla de bästa unga spelarna i engelsk fotboll, kort sagt med marxistiskt språkbruk att koncentrera och kontrollera fotbollens produktionsfaktorer, istället för att låta dessa utvecklas mer naturligt i mindre klubbar, går naturligtvis en sådan som Guardiola spårlöst förbi. Han bryr sig om sitt, och skiter självfallet i fotbollen i stort.

Först skapar man alltså i ren egennytta ett problem inom fotbollen. Därefter ställer man om och om krav på att andra ska göra avkall på sig själva och på sina intressen för att skaffa sig själva ännu fler fördelar samt åtgärda eller möjligen mildra de problem man alltså själva skapat. Ligger det någon sanning alls i detta med ”Fraudiola” så gäller det naturligtvis detta. En slags scam är det ju definitivt, om än i öppet solljus.

Men nu är det inte primärt det fotbollsmässiga som får de mindre klubbarna att spotta och svära. Snarare är det väl det publikmässiga eller möjligen pengamässiga, som det kanske handlar om i förlängningen. Det finns helt enkelt inget reellt intresse att se de större klubbarnas U23-lag spela fotboll, åtminstone inte i detta sammanhang. När t ex Fleetwood Town mötte Man City U23 så var det åtta (!) personer på läktarna.

Hemmafansen kommer alltså inte på matcherna. De anser inte att det är intressant att se sitt lag spela mot Man Citys, Chelseas, Liverpools eller Man Utds U23-lag. Kanske anser de det i själva verket vara förnedrande. Bortafansen kommer inte heller på matcherna. De har säkert visst intresse för sin klubbs U23-lag, men inte tillräckligt stort intresse att betala både i form av tid och pengar för att åka och titta på dem i Football League Trophy.

Värt att betänka även detta naturligtvis när Pep Guardiola med flera ljushuvuden i de större klubbarna anser att deras B-lag minsann ska få spela i League One och League Two. Vilket självfallet speglar deras syn att all fotboll i övrigt bara är ett slags farmargebit för deras intressen. Naturligtvis exakt samma typ av tänkande som ligger bakom både detta med europeisk superliga och expanderat Champions League.

Jag var faktiskt försiktigt positiv till beslutet att släppa in storklubbarnas U23-lag i Football League Trophy när det fattades. Jag trodde inte det skulle ha de negativa effekter som folk sa att det skulle få. Där hade jag däremot fel. När det dessutom visar sig att storklubbarna i flera fall, inte minst Man City, inte enbart spelar unga spelare, utan rätt många äldre marginalspelare, är det bara att slänga idén på sophögen.

Jag har alltså ändrat mig. Jag hade fel. Kamrat Linhem till exempel, med flera, hade i själva verket rätt.

Hur det kommer se ut på läktarna ikväll när Sunderland tar emot Man Utds U23-lag på Stadium of Light är svårt att säga. Förhoppningsvis är det väl fler än åtta åskådare i alla fall. Vinner Sunderland har de guldläge att ta sig vidare ur gruppen och därmed eliminera Man Utd. Sunderland borde vinna. De är ju dessutom regerande mästare i Football League Trophy, och har alltså cuptiteln att försvara.

Jag tror det får bli en pizza framför matchen ikväll. Tyvärr har de inte Papa John’s i Sundsvall, eller i Sverige heller för den delen vad jag vet. Kanske får det bli Pizza Hut istället.