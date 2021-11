Gör Steven Gerrard till Aston Villa någon mening?

Ungefär samtidigt som Frank Lampard nämns som en av två huvudkandidater att ersätta Daniel Farke som Norwichs manager så har ryktena börjat snurra om att Steven Gerrard skulle vara intresserad att ta över Aston Villa. Något som onekligen har banat väg för ett av veckans roligare skämt om hur det är osäkert om det verkligen går att ha både Lampard och Gerrard som managers i Premier League samtidigt.

Vi vet för all del inte om det där snacket faktiskt har någon som helst koppling till verkligheten. Både Lampard och Gerrard är darlings i engelsk press och media och nämns väl nu för tiden närmast reflexmässigt så fort en engelsk klubb letar manager. Att Lampard skulle våga eller än hellre vilja ta över Norwich i deras utsatta läge tvivlar jag ärligt talat på efter det åtminstone relativa misslyckandet med Chelsea.

ANNONS

Att Gerrard skulle kunna tänka sig vara intresserad av Aston Villa, liksom att Aston Villa faktiskt skulle kunna vara intresserade av Gerrard, låter i så fall både mer rimligt och mer troligt. Sedan kan det naturligtvis diskuteras sedan Aston Villa precis beslutat sig för att sparka Dean Smith huruvida Gerrard verkligen är att anse som en mer kvalificerad manager än just Smith. Är det verkligen en uppgradering?

Rent namnmässigt är det möjligen en uppgradering. Dean Smith är en kompetent manager men också en förhållandevis anonym manager. Smith är ett respekterat namn i engelsk fotboll men Gerrard är så klart ett legendariskt namn i engelsk fotboll, även om i stort sett all denna status kommer från hans tid som spelare. Men om Gerrard går till Aston Villa så finns naturligtvis ingen större stjärna än han i klubben.

ANNONS

Detta kan självfallet ha sitt lilla värde. Gerrards status som spelare ger honom automatiskt en respekt hos Aston Villas spelare, han har spelat på en nivå som ingen av dem själva har lyckats uppnå ännu. Detta förutsätter emellertid att Gerrards förmågor som manager möjligen inte lever upp till hans förmågor som spelare, men åtminstone håller en viss acceptabel och respektabel lägstanivå.

Kanske är Steven Gerrard en anställning som Aston Villas ägare och styrelse ser som värdefull för att ytterligare höja klubbens status och attraktivitet. Detta kan visa sig ha kommersiella fördelar naturligtvis, men även rent sportsliga fördelar. Ett namn som Gerrard skulle mycket väl kunna vara lockande för fler spelare att vilja komma till Aston Villa än vad ett namn som Dean Smith någonsin kan vara.

Sedan kommer det runt Gerrard som manager alltid finnas problematiken att alla vet att han vid något tillfälle kommer gå till Liverpool som manager. Frågan är så klart när, men det är ändå en aktuell fråga då det har börjat tisslas och tasslas om att Jürgen Klopp möjligen börjar se ett slut på sin tid i klubben. Han har ju exempelvis en viss vana vid att göra sju år i sina klubbar, vilket skulle betyda tack och hej relativt snart.

ANNONS

Här skulle man förvisso kunna passa på att göra några rent praktiska invändningar. Om Klopp hade varit på väg ut efter denna säsong, eller kanske till och med efter nästa säsong, så vet självfallet Liverpool om detta. Om Gerrard i så fall vore aktuell för att ta över Liverpool efter Klopp inom en så nära framtid så vet självfallet även han om detta. I så fall vore han näppeligen intresserad av att i detta läge bli Aston Villas manager.

Väljer man att titta några år längre fram i tiden kan det naturligtvis vara så att Gerrard skulle kunna lämna Aston Villa för Liverpool. Men ser man det som ett problem måste man då fråga sig exakt vilken manager som egentligen inte skulle vara en risk att lämna Aston Villa för en ”större” klubb några år senare?! De enda managers man skulle kunna säga det om är förmodligen managers som ändå inte är bra nog för Aston Villa.

ANNONS

Enda frågan jag möjligen skulle kunna se gällande just detta och Gerrards koppling till Liverpool är hur och i så fall i vilken utsträckning det skulle påverka förutsättningarna för och kvaliteten på Gerrards arbete i Aston Villa. Hur skulle det faktiskt påverka hans arbete i klubben, hur skulle det påverka narrativet både runt honom själv och runt Aston Villa? Skulle det riskera bli ett störningsmoment?

När vi läser engelsk press och media lyfts emellertid inte detta fram som något problem, eller ens som en fråga över huvud taget. Möjligen eftersom för engelsk press och media är ju detta bara som det ska vara. Slutet på deras narrativ är självfallet Gerrard som manager i Liverpool och på vägen dit är Aston Villa för dem så klart bara ett steg längs den vägen. Aston Villa reduceras till ett av medlen att nå målet.

ANNONS

Alltså spelar det så klart ingen roll alls för dem vad som så att säga händer med Aston Villa. Just detta att press och media är så uppenbart sålda på idén och narrativet om Gerrard som manager gör att de ganska snabbt och lätt faller in i några rätt märkliga försök att rationalisera det rättfärdiga med att Gerrard nu mitt under säsongen skulle lämna Rangers i Skottland för Aston Villa i Premier League.

Ett sådant rättfärdigande är att Steven Gerrard har ”gjort allt han kan” redan med Rangers i den skotska ligan. Visst vann Gerrard ligan med Rangers förra säsongen, bröt Celtics möjliga svit om tio raka ligatitlar, men han har ändå bara vunnit en enda ligatitel, och han har därtill bara vunnit en enda inhemsk titel av nio möjliga. Ser man detta som att göra allt man kan så måste jag säga att man verkar lida av bristande fantasi.

ANNONS

Ett annat sådant rättfärdigande är att Steven Gerrard behöver gå till Aston Villa för att ”bevisa sig” som manager. Man skulle kunna hävda att det är högre krav och ett högre tryck på att vara manager för just Rangers i Skottland, krav och tryck som även liknar vad han skulle få uppleva i Liverpool. Här är jag ändå benägen att delvis instämma då det är en helt annan sak att vara manager i Premier League än i skotska ligan.

Men allt det där är självfallet bara att försöka måla finare ord och motiv på vad som i grund och botten handlar om tämligen grundläggande saker som högre lön, arguably en större klubb i en allt annat än arguably extremt mycket större, bättre och mer exponerad liga, och kanske inte minst för Gerrard själv personligen ett steg närmare vad som rimligtvis måste vara hans personliga ambitioner som manager.

ANNONS

Men är Steven Gerrard ett steg i rätt riktning för Aston Villa? Väldigt svårt att säga. Visst går det att se både en och annan mening i en sådan anställning för Aston Villa, men inte nödvändigtvis rätt mening, eller en tillräckligt tydlig mening.