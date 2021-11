Kan Newcastle vinna mot världen?

Först tog det tid för Newcastle att faktiskt anställa en ny manager i form av Eddie Howe sedan man till slut sparkat Steve Bruce. Därefter har det tagit tid att få Howe att faktiskt göra sin första ligamatch. Var det inte för tätt inpå match han anställdes så var det så klart landslagsuppehåll, och så blev det ett positivt Covidtest. Men nu ska allting vara frid och fröjd igen om alla rapporter stämmer.

Någon särskilt enkel debutmatch blir det emellertid inte för Eddie Howe. Visst finns det kanske tuffare matcher i Premier League än en bortamatch mot Arsenal, men inte många tuffare matcher än så. Det är en match som Newcastle naturligtvis kan ta poäng i, men inte en match i vilken Newcastle förväntas ta poäng. Å andra sidan ger kanske det Howe och Newcastle en slags frihet också, i stil med ingenting att förlora.

Newcastle måste helt enkelt börja vinna matcher. Hittills har de inte vunnit en enda match i ligan den här säsongen, och det känns som en viktig mental barriär att faktiskt komma över. Det har på något sätt tagits för givet, även efter anställningen av Howe, kanske särskilt sedan anställningen av just Howe, att Newcastle kommer bli nedflyttade och behöver ta en runda i EFL Championship. Jag tror detta går att undvika.

Övriga klubbar i Premier League gör så klart sitt allra bästa för att detta inte ska gå att undvika. Under fredagen beslutade Premier League att förlänga sitt moratorium på nya kommersiella partners, i väntan på ett beslut att förbjuda den särskilda typ av sponsorer som just Newcastle skulle kunna förväntas dra stor nytta av i och med sina nya saudiskt kopplade ägare.

Detta är i mina ögon tämligen tramsigt. Premier League kan självfallet ha ett regelverk som tar ställning till om vissa ägare ska godkännas eller ej, oavsett om detta baseras på kränkande av TV-rättigheter eller kränkande av mänskliga rättigheter. Men har nu Premier League beslutat att godkänna en ägare, så är det både korkat och kontraproduktivt att förbjuda denna ägare från att skicka in kapital i klubben och i engelsk fotboll.

Alla klubbar agerar naturligtvis utifrån sina snäva egenintressen. Vilket betyder att just i det här fallet finns det ingen större benägenhet att se till engelsk fotboll som helhet, eller till ligan som helhet. Ett bättre Newcastle betyder ett bättre Premier League! Detta är ingen svår eller långsökt funktion. Övriga klubbars kortsynta motstånd föder så klart bara Newcastles supportrars konspirationsteorier och offerkoftor.

Men kanske kan Newcastle använda dessa obstruktioner och kortsynta motstånd som ett sätt att motivera sig själva. Vi mot världen är ju ett välkänt knep. Sällan har det väl varit en riktigt lika exakt beskrivning av verkligheten som det är nu för Newcastle.

Kan Arsenal minimera skadan?

Matchen senast på Anfield blev något av en väckarklocka för Arsenal och för Mikel Arteta, om att kanske var allting inte riktigt så rosenrött som man möjligen trodde. Back to reality, oops there goes gravity! – för att rigga om ännu en Eminemlåt till Arsenal.

Viktigt när man förlorar, åtminstone för ett lag som har någon sorts ambitioner att hänga med i toppen av tabellen, är att studsa tillbaka snabbt och inte låta en enskild förlust eller poängtapp bli till en längre svit av förluster eller tappade poäng.

Hemmaplan är självfallet en fördel, precis som det rimligtvis bör vara en fördel med ett motstånd som befinner sig längst ned i tabellen. Newcastle är det enda laget i Premier League att ännu inte ha vunnit en enda match den här säsongen.

Mittfältsgeneralernas tvekamp på Selhurst Park

Steven Gerrard är relativt nybakad manager i Premier League med Aston Villa, där han plockade hem en värdefull vinst i sin första match, hemma mot Brighton. Redan i den andra matchen blir det emellertid betydligt tuffare.

Aston Villa är självfallet inte den enda klubben i Premier League med en gammal mittfältsgeneral i ligan som förhållandevis ny manager. Patrick Vieira tog över Crystal Palace inför den här säsongen, och har inlett relativt starkt.

Crystal Palace parkerar på tionde plats i tabellen, vilket kanske inte ska räknas som någon hejdundrande succé men ändå som ett fullt acceptabelt utfall. Blott två förluster under den här säsongen visar på hur Vieira har gjort Crystal Palace väldigt svårslaget.

Orkar Liverpool fortsätta vinna?

Vinsten mot Arsenal senast, liksom mot Porto nu i veckan, var behövlig. Liverpool avslutade sina båda matcher inför landslagsuppehållet med att ta endast en poäng från dessa matcher, vilket försvagat deras ställning i toppen av tabellen.

Att dra några större slutsatser av den saken låter sig emellertid inte göras. Det är helt enkelt sådant som händer. Men man slås av tanken att det nog ändå är viktigt för Liverpool att behålla koncentrationen även mot motståndare som t ex Southampton.

Rimligtvis var det väl framför allt där det brast när Liverpool hade 2-0 på Anfield mot Brighton, i en match som till sist slutade 2-2. Det ska naturligtvis inte behöva inträffa, och den fadäsen lär därefter ha påverkat matchen mot West Ham.

Fortsätter Norwichs vinstsvit?

Man anar att Norwich nog hade bestämt sig långt på förhand att sparka Daniel Farke när de inledde landslagsuppehållet med att sparka Farke fastän denne precis tagit säsongens första seger, borta mot Brentford.

Funderingen var så klart i vilken utsträckning ett managerbyte skulle riskera störa rytmen så att säga, men Dean Smith styrde Norwich till en vinst även direkt efter uppehållet, i det fallet en hemmavinst mot Southampton.

Därmed anser sig Norwich säkert ha goda förutsättningar för en tredje vinst i rad när de under eftermiddagen tar sig an Wolves hemma på Carrow Road. Även om det inte blir en lätt match mot ett Wolves som lite i skymundan har startat säsongen relativt starkt.

Kan Leeds få pusselbitarna att klicka ihop?

Alla säger att det kommer att ordna sig för Leeds och att de naturligtvis kommer hålla sig kvar i Premier League. Problemet är så klart att om man bara säger det där men ingenting faktiskt händer så riskerar man stå där med skägget i brevlådan och ingen tid kvar.

Marcelo Bielsa anser att Leeds har förtjänat fler poäng än vad de faktiskt har. Och även om det går att i alla fall delvis hålla med om den saken så är även detta något som ett lag riskerar gömma sig bakom snarare än att faktiskt komma åt det som felar.

Snart måste Leeds helt enkelt börja vinna fotbollsmatcher. En ny chans kommer ikväll borta mot ett Brighton som efter en väldigt ljus start på säsongen nu har gått sju matcher och två och en halv månad utan en enda vinst. Dock även bara två förluster.