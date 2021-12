Hundra år senare slår spanska sjukan till igen i Champions League?

Man skulle väl inte ens med bästa möjliga vilja i världen kunna påstå att detta kommer bli någon särskilt dramatisk eller intensiv sista gruppomgång för de engelska klubbarna i Champions League givet att samtliga fyra klubbar redan är klara för slutspel, och tre av dem dessutom redan klara gruppsegrare, där även Chelsea måste anses befinna sig i någon slags pole position för att bli gruppsegrare även de.

Alltså måste man kanske förmoda att åtminstone Man City, Liverpool och Man Utd inte precis kommer gå balls to the wall i just dessa matcher. Tvärtom är det kanske en sorts möjlighet till vila för dem, åtminstone i relativa termer. Kanske visade Ralf Rangnick korten lite väl tydligt när han beklagade sig över att han inte kunde slänga in Phil Jones som en av mittbackarna mot Young Boys.

ANNONS

Generellt är det ju en issue med Champions Leagues gruppspel att det egentligen ganska sällan blir särskilt dramatiskt i slutomgången. Skillnaderna är lite för stora för det i den europeiska fotbollen, och oftast brukar det ändå vara två lag i respektive grupp som så att säga höjer sig över övriga två lag. Struntar vi i Europa League-platserna så finns inget kvar att spela för i hälften av grupperna under denna veckas omgång.

Ändå återstår ju några rätt spännande frågor inför den sista omgången av Champions League denna säsong.

Kommer Atlético Madrid att åka ur?

Atlético Madrid startar omgången sist i sin grupp, men måste ändå anses ha en rätt vettig chans att ta sig till slutspel. Vad de absolut måste göra är att vinna mot Porto på bortaplan, vilket självfallet inte är någon omöjlig uppgift. Om de lyckas med detta så är de garanterade slutspel så länge Liverpool inte förlorar mot Milan i Milano.

ANNONS

Här skulle man för all del kunna ana en och annan strategisk tankegång för Liverpool, för frågan är väl om de ändå inte anser det mer värdefullt att slå ut Atlético Madrid än att slå ut antingen Porto eller Milan. Frågan är alltså hur intresserade Liverpool alltså är att vinna mot Milan, eller ens ta poäng mot dem.

Om Milan alltså vinner mot Liverpool, samtidigt som Atlético Madrid vinner mot Porto, så slutar det hela i en fråga om målskillnad. Där befinner sig Milan för närvarande ett mål plus på Atlético Madrid, så det gäller med andra ord för Atlético Madrid att inte bara vinna utan helst vinna med åtminstone några mål.

Prognos: Atlético Madrid åker ur!

Kommer Barcelona att åka ur?

Barcelona hänger onekligen på håret i sin grupp. För all del befinner de sig på andra plats i gruppen, två poäng före Benfica. Men om Benfica vinner mot Dynamo Kiev på hemmaplan, vilket knappast är att anse som någon osannolikhet, så är Barcelona därmed piskade att vinna borta mot Bayern München.

ANNONS

Då blir naturligtvis följdfrågan: Exakt hur motiverade är egentligen Bayern München att vinna den här sista gruppmatchen i en grupp de redan vunnit? Svaret här ligger kanske i Bayern Münchens rimliga intresse att vilja slå ut Barcelona samt att de brukar vara maskiner. Barcelonas bästa chans är Benficas klantighet.

Prognos: Barcelona åker ur!

Kommer Villarreal att åka ur?

Förlusten mot Man Utd på hemmaplan ställde onekligen till det en smula för Villarreal, som nu måste undvika förlust borta mot Atalanta i sista omgången. Vad vi alltså kommer att få se på Stadio Atleti Azzurri d’Italia är en ren gruppfinal om den där andra platsen mellan just Atalanta och Villarreal.

Man måste säga att det är en fullständigt oförutsägbar fotbollsmatch. Atalanta kan onekligen vara väldigt frejdiga och lite wild and crazy. Villarreal är onekligen starka i sin organisation och måste kanske ändå sägas ha en mer omfattande europeisk cuprutin som kan bära dem till ett positivt resultat i den här matchen.

ANNONS

Prognos: Villarreal åker ur!

Kommer Sevilla att åka ur?

Ännu en ren ”gruppfinal” för ett spanskt lag på bortaplan mot en synnerligen energisk och entusiastisk motståndare. Som supporter hade jag inte i något sammanhang känt mig bekväm med att mitt lag skulle behöva åka till Red Bull Arena och behöva vinna i sista omgången för att ta sig till slutspel.

Hemmaplan talar för Red Bull Salzburg på precis samma sätt som för Atalanta. Och precis som för Villarreal så talar väl kanske den europeiska cuprutinen, och vad vi kanske ändå får kalla för den spanska mentaliteten i europeiskt cupspel, för Sevilla. Men det har hittills den här säsongen inte varit så mycket bevänt med den rutinen eller mentaliteten.

Prognos: Sevilla åker ur!

Kort sagt: Kommer Real Madrid bli enda spanska lag i Champions Leagues slutspel?