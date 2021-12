Åtta spännande kids i Premier League

När Mats Wilander var 17 år vann han Franska Öppna på Roland Garros. När Jan-Ove Waldner var 16 år spelade han EM-final i bordtennis. När Boris Becker var 17 år så servade han hem Wimbledon för första gången. Förr i tiden var det faktiskt ganska vanligt att idrottare breakade hårt redan i mycket ung ålder. Vi såg då och då något liknande i fotbollen. Pelé och Diego Maradona naturligtvis.

Det där har emellertid blivit alltmer ovanligt. Det kan spekuleras i vad detta beror på men en rätt god gissning är väl att idrottens allmänna modernisering och naturligtvis framför allt professionalisering är ett väldigt stort skäl. Kraven är helt enkelt så mycket högre för att ta dig ända upp till den absoluta toppen av din idrott idag än vad som normalt sett var fallet förut.

Detta känns inte minst tydligt inom just fotbollen. En 17-åring som var väldigt framstående förr om åren hade mer eller mindre varit given att börja få regelbunden speltid i sin klubbs a-lag, även om detta var en av Englands bästa klubbar. Dagens framstående 17-åringar känns emellertid i nästan varenda fall väldigt långt borta från att ta någon som helst form av regelbunden plats i sina lag.

Betyder detta att The Guardians sammanställning av Premier Leagues 20 bästa talanger möjligen är något utav en anakronism som listar den mest intressanta 17-åri9ngen eller yngre i varje Premier League-klubb? Kanske är det så, men det är för all del ändå i sig självt en rätt intressant sammanställning, just för att vi normalt sett inte har riktigt lika bra koll på dessa spelare som man kanske normalt sett hade en gång i tiden.

https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2021/oct/06/next-generation-2021-20-of-the-best-talents-at-premier-league-clubs

Av dessa 20 talanger plockar jag ut de åtta som jag tycker låter mest spännande, eller har vad jag bedömer som de mest spännande förutsättningarna. Jag har inte för avsikt att göra detta i någon särskild rangordning, utan detta är helt enkelt åtta talanger i Premier League som jag tycker det är särskilt intressant att hålla ett öga på.

(8) Kayden Rodney, Crystal Palace

Crystal Palace säger sig vilja satsa på sina egna ungdomar och om de menar allvar med den saken så har de en väldigt fin spelare i Rodney. En väldigt spelskicklig defensiv mittfältare låter spontant dessutom som en spelartyp som Crystal Palace sannerligen skulle kunna göra väldigt mycket med.

(7) Jenson Metcalfe, Everton

Tekniskt högbegåvad och ruskigt spelintelligent. I dessa tider när man sedan länge är heligt trött på pratet om den nya Gerrard, den nya Lampard och så vidare så kan man känna sig hyfsat förvissad om att det pratet kommer fortsätta, att Metcalfe kommer vara en del i det pratet, men även att det med Metcalfe faktiskt kan finnas goda skäl.

(6) Kaide Gordon, Liverpool

Mohamed Salah och Sadio Mané är två av ligans absolut bästa spelare för närvarande, med den rimliga funderingen vad som händer när dessa lämnar Liverpool?! Det är en bra bit kvar naturligtvis, men när det kommer till vilka spelare som åtminstone gradvis ska kunna ersätta t ex Salah så borde Gordon se sig själv som ett av svaren på den frågan.

(5) Cian Coleman, Leeds

Coleman har i själva verket redan börjat träna med a-laget i Leeds och det är klart och tydligt att Marcelo Bielsa ser något speciellt i honom, och det måste man väl ändå säga bådar tämligen väl. Om det skulle visa sig att Leeds faktiskt säljer Kalvin Phillips så kan det faktiskt vara så att de redan har dennes ersättare i klubben.

(4) Jack Hinshelwood, Brighton

Han har onekligen fotbollen I blodet, unge Hinshelwood far, farfar och gammelfarfar samtliga var professionella fotbollsspelare. Unge Jack har däremot potentialen att bli större och bättre än dem alla, och det känns givet att Brighton kan vara ett taktiskt väldigt bra val för den mångsidige mittfältaren.

(3) Ethan Ennis, Man Utd

Att lämna Liverpool för Man Utd kanske ändå kräver sitt mod, vilket gör det ännu mer spektakulärt när det är en 16-åring som gör det. Man Utds produktionslina av anfallare från de egna leden verkar aldrig sina, och med Ennis är de på god väg att få fram ännu en väldigt mångsidig och skicklig anfallare.

(2) Chris Popov, Leicester

Lämnade Man Utd under sommaren under övertygelsen att det skulle bli lättare för honom att ta sig in i a-laget i Leicester. Det ligger väl för all del något i det, vilket är på samma gång smickrande för Leicester som rätt osmickrande för Man Utd. En forward som är betydligt starkare än vad åldern egentligen motiverar.

(1) Luca Barrington, Man City

En av de tekniskt sett mer spektakulära talangerna vi har sett på ett tag i och runt Premier League. Snabb och utmanande på planen, teknisk och modig, och målfarlig frå både kort och långt avstånd. Det finns någonting med Barrington som påminner om en ung och fjunig Cristiano Ronaldo.