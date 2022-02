Kan Chelsea vinna en titel de aldrig vunnit?

Peter Hyllman 06:00

Om detta hade varit en vanlig dag hade jag kanske gett mig in i den pågående debatten kring Man Utd och Harry Maguire som den nu verkar ha riktat in sig på. Kanske hade jag sagt något om det märkliga med att spelare efter spelare blir sämre i Man Utd än vad de varit innan eller är därefter, och att det kanske just därför missar målet att göra ständigt nya spelare till hackkycklingar utan att ta med sammanhanget i beräkningen.