Marsching on together?

Peter Hyllman 06:00

Marcelo Bielsa förväntades från början inte ens bli kvar en hel säsong i Leeds när han först anställdes. Att Bielsa skulle slutföra fyra säsonger med Leeds framstod åtminstone vid det tillfället som fullständigt orealistiskt. Bielsa blev ju aldrig långvarig i några klubbar och Leeds var ju som alla visste Leeds. Lik förbaskat befinner vi oss här nu, med Bielsa en bra bit på väg in i sin fjärde säsong med Leeds.

Vilket självfallet inte betyder att Bielsa kommer bli kvar för evigt i Leeds. Bielsa är trots allt 66 år gammal, det är inte många som är managers i Premier League efter den åldern, särskilt inte icke-brittiska managers. Han har haft fyra väldigt bra år med Leeds, han har tagit dem tillbaka till Premier Leagu och hållit dem kvar där. Älskad och kultförklarad har han blivit på Elland Road.

Bielsa är framför allt en egensinnig manager, som ofta går sina egna vägar och inte alltid gör vad så många andra managers skulle välja att göra. Det hade inte förvånat om Bielsa själv skulle komma fram till att det bästa kanske inte bara för honom själv utan också för Leeds vore att gå skilda vägar efter denna säsong. Bielsa har trots allt redan varit längre i Leeds än vad han varit i någon annan klubb någonsin, eller på något annat jobb.

Ingen kan väl egentligen förneka att Leeds andra säsong i Premier League har blivit betydligt besvärligare än deras första säsong tillbaka. Förra säsongen tog Leeds mer eller mindre Premier League med storm. Den här säsongen löper Leeds fortfarande risken att dras med i nedflyttningsstriden och i förlängningen därmed att faktiskt åka ur Premier League igen, även om det kanske finns ett antal lag som ligger värre till.

Spelet har haltat betydligt mer för Leeds den här säsongen än vad det gjorde förra säsongen. Delvis har kanske motståndarna hunnit läsa av Leeds lite mer. Delvis har Leeds haft otur med skador, kanske i synnerhet skadan på Patrick Bamford. Allt oftare har det kommit resultat och prestationer som fått Bielsa själv att axla ansvaret, och vad han tidigare varit så bra på, hitta lösningar på Leeds problem, verkar allt svårare.

Att säga att bärkraften i Bielsas idéer börjat ta slut för Leeds vore att gå till överdrift, men man skulle förmodligen utan att överdriva kunna säga att Bielsas idéer inte längre verkar ha riktigt samma energi. Leeds och Leeds supportrar är med all rätt väldigt trötta på allt prat om att de skulle vara trötta som lag, men kanske börjar det faktiskt märkas att det är ett lag som är inne på sitt fjärde-femte år tillsammans.

Hur som helst befinner sig Bielsa återigen på slutet av sitt kontrakt med Leeds. Efter säsongen går hans kontrakt med Leeds ut. Det är förvisso så han själv sett till att ordna det för sig, genom att skriva på ett års kontrakt i taget. Något som självfallet ger honom själv betydligt mer frihet, men för all del också klubben. Naturligtvis väcker det även en slags permanent osäkerhet om framtiden.

Man måste tänka sig att något som skulle kunna påverka Bielsas beslut vore om där faktiskt finns en tänkt ersättare till honom så att säga på plats. Har Leeds hittat en för dem bra och fullvärdig ersättare så blir beslutet för Bielsa att tacka för sig och lämna över rodret mindre destruktivt för Leeds. Bielsa kan då känna att han tagit Leeds tillbaka till Premier League, gett Leeds en stabil intern struktur, och lagt grunden för framtiden.

Eftersom Bielsa bara skriver på ettårskontrakt med Leeds är det för all del normalt att det brukar pratas om Bielsa just runt den här tiden på året. Det är så att säga kostnaden med Bielsas sätt att agera. Alltså måste inte spekulationer runt Leeds betyda så väldigt mycket egentligen. Vad man däremot kan säga är att spekulationerna runt Leeds just nu är betydligt mer intensiva men framför allt specifika än de varit någon gång tidigare.

Vilket i mina ögon tyder på att spekulationerna den här gången är värda att faktiskt ta på allvar, att det verkligen ligger i korten att Leeds letar efter en ny manager efter den här säsongen och inför nästa säsong. Och högst specifikt pratas det alltså om Jesse Marsch, som gjort sig ett rätt eftertraktat namn framför allt som manager för först Red Bull Salzburg och därefter RB Leipzig.

Flertalet källor beskriver Marsch som högst upp på Leeds kortlista. Det sägs att Victor Orta, Leeds director of football, är en beundrade av Marschs färdigheter. Marsch är därtill utan kontrakt eller anställning för närvarande, så han vore på så vis en enkel anställning för Leeds att göra. Vad självfallet många påpekar är att Marsch sätt att tänka fotboll i hög utsträckning påminner om och liknar Bielsas fotbollsfilosofi.

Visst vore det en väldigt spännande anställning av Leeds. Marsch hade varit en stort tillskott till Premier League i största allmänhet, ännu ett hett managernamn, och hans spelidé passar väldigt väl in i engelsk fotboll för närvarande. Möjligen hade managers som Julen Lopetegui och kanske Unai Emery, som båda nämnts, varit lika eller lite mer spännande än Marsch, men svårt att realistiskt se någon annan än kanske dem.

Idén att Marcelo Bielsa skulle kunna vara på gång att lämna Leeds är kanske i sig själv mer omvälvande för Leeds än att eller när han faktiskt gör det. Utmaningen för Leeds och inte minst för Bielsa själv nu under dessa kommande månader måste alltså vara att inte låta denna oro och osäkerhet störa laget i alltför hög utsträckning, göra livet svårare för dem i ligan och hota deras fortsatta framtid i Premier League.

Egentligen finns bara ett enda sätt att helt eliminera denna oro och osäkerhet. Det vill säga att Bielsa aktivt uttalar sig om sina planer för framtiden. Leeds kommer självfallet inte sparka Bielsa. Antingen meddela att han förlänger sitt kontrakt med Leeds, men det kan självfallet bara säga om han verkligen vill göra det. Eller meddela att detta är hans sista säsong med Leeds. Då slipper de åtminstone spekulationen runt just detta.

Att säga att det skulle vara en fördel för Leeds att Bielsa lät meddela att detta faktiskt var hans sista säsong är långt ifrån självklart, ens om Leeds redan hade klart med en ersättare i form av t ex Jesse Marsch. Det är bara att tänka tillbaka till hur det gick för Man Utd sedan Alex Ferguson 2001-02 meddelade att han tänkte sluta, eller hur det gick för Man City 2015-16 när Manuel Pellegrini offentliggjorde att han var out och Guardiola in.

Skulle något liknande drabba Leeds den här säsongen som drabbade Man Utd respektive Man City dessa säsonger så är det plötsligt betydligt högre risk att Leeds faktiskt åker ur Premier League igen. Konsekvenserna för Leeds riskerar alltså vara mycket mer dyrbara med ett misstag i detta avseende än vad de någonsin kunde vara för Man Utd eller Man City på den tiden.

Möjligen kan Leeds och Marcelo Bielsa köpa sig betydligt mycket mer handlingsutrymme idag mot Man Utd på Elland Road. Inte bara skulle en vinst mot Man Utd ge Leeds tre väldigt viktiga och värdefulla poäng i tabellen, och drastiskt reducera nedflyttningshotet för laget. Det vore i sig en vinst som tveklöst skulle galvanisera laget, supportrarna och staden och ge Leeds ett helt nytt momentum inför säsongens avslutande tredjedel.

Att det dessutom är första gången sedan Leeds kommit tillbaka till Premier League som de tar emot Man Utd på ett fullsatt Elland Road gör självfallet inte saken sämre, eller dagens match mindre elektrisk. Matchen kommer garanterat bli ett helvete för Man Utd, men för Leeds är det en match som i förlängningen kan hålla dem kvar i Premier League.

Men blir det i så fall med eller utan Marcelo Bielsa? Planerar Leeds för en framtid utan Bielsa, en framtid av Marsching on together? Det mesta talar just nu för detta.