Luton Town är engelsk fotbolls viktigaste förebild!

Peter Hyllman

Att tänka på och tala om Luton Town har under lång tid krävt ett mer historiskt perspektiv på engelsk fotboll. Det vill säga sådant som Luton Town har gjort i engelsk fotboll, som t ex FA-cupfinalen under 1950-talet, och kanske framför allt de båda Ligacupfinalerna i slutet av 1980-talet, där framför allt vinsten mot Arsenal 1988 satte Luton Town på den engelska fotbollskartan.

Att tänka på Luton Town har även varit att fästa sin uppmärksamhet vid ännu ett av dessa exempel på failade krisklubbar i engelsk fotboll. Åratal av finansiellt och administrativt förfall resulterade 2009 i att Luton Town för första gången i klubbens historia åkte ur Football League. Inkompetenta ägare, finansiella bekymmer, enorma poängavdrag, det känns som en story vi hört många gånger förut.

Att tänka på Luton Town har i väldigt ringa utsträckning haft någonting att göra med framtiden för engelsk fotboll. Men nu kan detta faktiskt vara på väg att ändras. Luton Town har inte bara en av FA-cupens femte omgångens mest intressanta matcher mot Chelsea framför sig den här kvällen, utan med Luton Town för närvarande på playoff-plats i EFL Championship är det en klubb med framtiden för sig.

Det var i Luton Towns mörkaste stund 2009, med nedflyttningen ur Football League redan ett faktum, som fröet till denna framtid planterades. En grupp av Luton Towns supportrar tillsammans med lokala affärsmän bildade konsortiet 2020 Developments, med ambitionen att till 2020 ta Luton Town tillbaka till Football League igen. Det var där och då en djärv och modig ambition.

Nu står det 2022 på kalendern. Två år efter den där djärva ambitionen och visionen så är Luton Town alltså inte bara tillbaka i Football League, något de klarade av redan efter fem år, utan hela vägen uppe i EFL Championship, med möjligheten inom räckhåll att faktiskt bli uppflyttade till Premier League. Inte så mycket en fråga om att sikta mot stjärnorna och nå månen, utan snarare sikta mot månen och nära nog nå stjärnorna.

För två och ett halvt år sedan, inför Luton Towns första säsong i EFL Championship, efter att de blivit uppflyttade två säsonger i rad, från League Two och från League One, valde jag att påstå att vi inte skulle utesluta möjligheten för Luton Town att faktiskt flyttas upp en tredje gång. Detta grundade jag framför allt på Lutons progressiva fotboll som fått dem att gå som en slåttermaskin genom Football League.

Det var ett påstående som möttes med viss förståelig skepsis när det väl gjordes. Men mindre än tre år senare framstår det inte riktigt lika dumt eller önsketänkande. Kanske hade det heller inte tagit den tiden om inte Luton Town inför uppflyttningen till EFL Championship blev av med Nathan Jones, managern som tagit dem hela vägen från League Two och League One till EFL Championship.

Nathan Jones frestades av Stokes locktoner, det större uppdraget, den större klubben och kanske även de större pengarna. Men Jones lyckades aldrig riktigt med Stoke, och utan Jones såg Luton Town tämligen villrådiga ut. Efter att Jones lämnat Stoke under säsongen 2019-20 återvände han under pandemiuppehållet till Luton Town, och lyckades rädda dem kvar i EFL Championship under säsongens sista omgång.

Förra säsongen var säsongen då Luton Town etablerade sig i EFL Championship. 62 poäng placerade dem på tolfte plats i tabellen, deras högsta poäng och placering på nästan 40 år. Men det är alltså den här säsongen, Luton Towns tredje säsong i EFL Championship, som vi börjar se den riktiga utväxlingen. Luton befinner sig på sjätte plats i tabellen, med vinden i seglen inför ligasäsongens avslutning.

Att det pratas mycket om Luton Town just nu är kanske inte så väldigt märkligt. Luton Town råkar nämligen vara inte bara en väldigt framgångsrik klubb för närvarande, utan dessutom en minst sagt tydlig förebild som klubb. Just i dessa dagar är det kanske ännu mindre märkligt att detta lyfts fram, när de ikväll i FA-cupen ställs mot Chelsea, en klubb som just nu rätt eller fel får symbolisera mycket av det problematiska i engelsk fotboll.

Först och främst handlar det kanske om Luton Towns ägarform. De är supporterägda och är för närvarande med bred marginal den högst placerade supporterägda engelska klubben i det engelska ligasystemet. Och skulle Luton Town faktiskt bli uppflyttade till Premier League så vore det naturligtvis i sig en enastående bedrift och reklam för den typen av ägande i engelsk fotboll.

Därefter handlar mycket självfallet om Luton Towns långsiktighet. Just den saken går naturligtvis att spåra redan från starten av Luton Towns nya ägare, när de 2009 pratar om en vision för 2020, något som då låg över tio år framåt i tiden. Men det är en långsiktighet som också kommit att prägla allt med Luton Town, från manager, sätt att rekrytera och utveckla spelare, till den progressiva fotboll Luton Town spelar.

Dessutom handlar det helt säkert om Luton Towns målmedvetna och systematiska arbete med den egna ungdomsakademin. Luton Towns stadiga stigande i det engelska seriesystemet, hela vägen från National League upp till EFL Championship, har baserats runt klubbens produktion av egna väldigt talangfulla spelare. Ungdomarna har varit ryggraden i Lutons lag, och flera av dem spelar nu redan i Premier League.

Till sist handlar det mycket om Luton Towns koppling till sitt lokala samhälle. Luton Towns uppryckning hänger samman med en mer allmän uppryckning av Luton som stad och samhälle. 2020 Developments är ett projekt inte bara för klubben utan lika mycket för staden, och mycket av stadens framsteg speglas också rakt av i klubbens framsteg. Luton Town har blivit en viktig symbol både för sin stad och i sin stad.

Helt säkert är detta något som kommer märkas denna kväll. Det kommer vara smockfullt både på Kenilworth Road och omkring Kenilworth Road när Luton Town ikväll tar emot Chelsea i FA-cupen. Naturligtvis är det en stor stund för en klubb som Luton Town, det är en typ av match som normalt sett mest har hört klubbens historia till. Nu är det istället en match som kan fungera som någon slags föraning om Luton Towns framtid.

Visst är det ett långskott att Luton Town ska vinna mot Chelsea. Precis som det förmodligen är ett långskott att Luton Town skulle gå upp i Premier League. Men är det något Luton Town har visat de senaste tolv åren så är det att även långskott faktiskt kan gå i mål. Genom långsiktig planering, hårt arbete, god organisation och förståndig finansiell planering står Luton Town på gränsen till Premier League.

Detta gör Luton Town till engelsk fotbolls just nu viktigaste förebild. Inte bara som en naturlig och dagsaktuell kontrast till Chelsea, Man City, Newcastle och den typen av animatroniskt engelskt klubbägande, utan lika mycket som en kontrast till mängder av andra klubbar i EFL Championship som sätter sig i omfattande finansiella bekymmer bara för att försöka köpa sig upp i Premier League.

Det finns en annan väg! Och även om inte jag är någon större supporter av synen på detta som den enda rätta vägen, jag tror mer på många olika vägar att vandra, så är det ändå både viktigt och värdefullt att någon klubb visar att även den vägen finns. Luton Town är den klubben.