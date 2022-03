Peter Hyllman

Idén är i själva verket rätt enkel. Runt egentligen varenda klubb snurrar det ett antal olika myter. Det kan handla om myter som klubben självt eller de egna supportrarna har skapat runt sin egen klubb. Det kan även handla om myter som andra klubbar eller deras supportrar har skapat om klubben. I båda fallen handlar det om felaktigheter eller i alla fall rätt grova förenklingar.

Ändå är dessa myter många gånger en ofrånkomlig del av vad vi tror oss veta om dessa klubbar och av hur vi ser på dem och hur vi beskriver dem. Myterna blir viktiga verktyg för vårt eget meningsskapande och vår egen storytelling. Myten ges därmed samma status som fakta eller verklighet. Ibland kanske till och med större status, för myten är ofta betydligt roligare än både fakta och verklighet.

ANNONS

Att avslöja myter om olika klubbar kan självfallet låta som ett rätt negativt projekt. Det låter ju i alla fall inte positivt. Men många gånger kan det ju faktiskt även handla om att sticka hål på en slags nidbild som finns om olika klubbar. Myter kan med andra ord vara både positiva och negativa, och därmed kan det vara både positivt och negativt att sticka hål på dem.

Vi börjar alltså med åtta myter om Man City.

(8) Man City är ingen stor klubb!

Uppfattningen att Man City innan Abu Dhabis uppköp var en liten klubb har gått att hitta på många olika håll. Den finns bland andra klubbars supportrar. Den har även delvis spridits av Man City själva när de försökt prata bort fiaskon i Champions League.

Det kan alltid diskuteras vad som menas med en stor klubb. Men Man City har nog uppfattats som mindre endast genom kontrasten med Man Utd, och genom att klubben under så lång tid aldrig var inblandade i striden om ligatitlar och cuptitlar.

ANNONS

Kanske är det lättast att se på Manchesterderbyts storlek innan uppköpet. Många verkar tro att det då betydde ingenting. De blir förvånade när de hör att det hade exakt samma status, även för Man Utd, som t ex North London-derbyt mellan Arsenal och Tottenham.

(7) Man City är den enda eller största klubben i Manchester!

Myten som Man City väldigt gärna velat sprida om sig själva, därtill behjälpta av många andra, är att de är den genuina klubben från Manchester, och att många fler i Manchester håller på Man City än som håller på Man Utd.

Ingen undersökning som faktiskt har gjorts stödjer ett sådant påstående, om något så faktiskt tvärtom. Vad de ljusblå möjligen missförstått är att en betydligt större andel av Man Citys supportrar kommer från Manchester. Men det säger en helt annan sak.

En delvis annan lite lustig vinkling på samma sak är påståendet att Man City är den enda klubben i Manchester, eftersom Man Utd rent tekniskt kommer från Salford. Vilket är rätt precis lika intelligent som att säga att AIK inte är en Stockholmsklubb.

ANNONS

(6) Man City har ingen publik!

En populär myt som däremot gärna cirkuleras från andra klubbars supportrar är att Man City inte har någon publik. Och för att liksom försöka bevisa detta så visar de upp vad man ofta kan förmoda är selektivt tagna bilder på tomma sektioner av Man Citys läktare.

Den rent statistiska sanningen är emellertid att Man Citys publiksnitt har befunnit sig hyfsat stabilt mellan 45,000-50,000 under väldigt lång tid. Detta gäller nu när Man City är väldigt framgångsrika, precis som det gällde när Man City var allt annat än framgångsrika.

Det behöver kanske inte sägas att ett publiksnitt om 45,000-50,000 är tämligen högt med engelska mått mätt. Det borde rätt effektivt ta död på snacket om att Man City inte är någon stor klubb till att börja med.

(5) Man City räddade Man Utd efter andra världskriget!

ANNONS

Ett litet fenomen bland vissa av Man Citys supportrar har varit att på lite olika sätt försöka ta åt sig äran för Man Utds framgångar. Ryan Giggs var ju t ex en Man City-produkt. En annan sådan punkt är att Man City räddade Man Utds bacon efter andra världskriget.

Bakgrunden är att Old Trafford var sönderbombat efter kriget. Detta var under en tid när arenan självfallet var betydligt mer viktig än idag för en klubbs ekonomi. Storyn är alltså att Man City lät Man Utd spela på Maine Road, och därmed räddade Man Utds liv.

Vad storyn mer sällan förtäljer är kanske att Man City inte gjorde detta endast out of the goodness of their own hearts. De tog minst sagt rätt saltigt betalt för den tjänsten. För all del inget fel i det, men kanske ska man inte framställa sig som snälla helgon.

(4) Man City har ingen historia!

ANNONS

En punkt mycket nära besläktad både med det där om stor klubb och ingen publik, men ett annat påstående som brukar slängas i Man Citys ansikten är att de minsann inte har någon historia.

De som säger detta brukar för all del vara sådana som tror att historia är detsamma som titlar. Men även med ett så pass snävt tänkande är man fel ute. Man City vann titlar innan klubbar som Man Utd, Arsenal, Chelsea och Liverpool vann titlar.

(3) Man City är fotbollens räddare!

Man City har naturligtvis fått en hel del kritik de senaste tio-femton åren. En del för all del helt välförtjänt, men en del lika självklart något orättvist och kanske mest ett uttryck för bittra konkurrenter än något annat.

Det mentala självförsvaret från Man Citys håll har varit att i någon mening framställa sig som fotbollens räddare, som ståendes upp på småklubbarnas sida i kampen mot det elaka etablissemanget av storklubbar och korrumperade förbund.

ANNONS

Detta är naturligtvis skitsnack och det vore en intressant psykologisk studie hur till synes vuxna och utbildade människor lyckas lura sig att tro på detta. Man City står självfallet endast på sin egen sida, agerar endast i sitt eget intresse, vilket märks i allt de gör.

(2) Man City är fotbollens mördare!

Kanske ligger det i sakens natur att en klubb som Man City lätt karaktäriseras i form av rena ytterligheter. En sådan är att Man City är fotbollens räddare, den motsatta är att Man City på något sätt vore fotbollens mördare.

Vi hör det rätt ofta, Man City förstör fotbollen! Händelsevis en synpunkt som oftast framförs av deras närmaste konkurrenter och rivaler. Visst finns det negativa följder av Man Citys ägande och agerande, men det finns också många positiva följder.

Framför allt är det så klart överdrivet. Hur som helst räcker det väl med att titta på fotbollens utveckling de senaste tio-tolv åren. Fotbollen, både i England och i Europa, mår på många sätt bättre än vad den någonsin gjort förut.

ANNONS

(1) Man City vinner på fel sätt!

Även detta är en myt som ofta framförs av dem som till synes har en mycket tydlig agenda att säga på det sättet. Man City vinner titlar men de gör det på vad som beskrivs som fel sätt, till skillnad från andra klubbar som gör det på rätt sätt.

Exakt vad som är rätt sätt definieras aldrig riktigt. Hur som helst är det egentligen svårt att säga att det finns några fel sätt. Vad som är rätt och fel är subjektivt och ofta bundet i tid och rum.

Mycket av det som Man City kritiseras för i våra tider är sådant som andra klubbar som anses vinna på rätt sätt har gjort förr i tiden. Jämförelserna är inte alltid briljanta, men alla klubbar har haft någon form av kapitalinjektion genom sin historia.

Tittar vi utanför Englands gränser kan vi säga att alla klubbar så klart inte gör som Man City, men jag är inte säker på att det är så mycket mer rätt att vinna genom t ex lagstiftning (Bundesliga) eller genom rena oligopol (La Liga).