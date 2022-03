Bör National League uppgraderas till League Three?

Peter Hyllman

Anmärkningsvärt med detta är naturligtvis att National League är Englands femte division, och åtminstone rent formellt en icke-professionell fotbollsliga, det vill säga utanför Football League. Naturligtvis säger det väldigt mycket om det som är den engelska fotbollens överlägset största styrka, nämligen dess bredd och dess extremt lokala förankring.

Stora klubbar spelar naturligtvis först och främst i National League för att de har blivit nedflyttade dit från Football League. Samtliga dessa stora klubbar vill självfallet inget hellre än att ta sig tillbaka till Football League. Många stora klubbar i National League sätter däremot ett rejält strålkastarljus på det faktum att det ingen svårare uppflyttning finns i engelsk fotboll än att bli uppflyttad från National League till Football League.

Matematiken är självfallet rätt simpel i sig självt. Varje år finns två platser i Football League att slåss om för klubbarna i National League. Den klubb som vinner National League tar den enda automatiska uppflyttningsplatsen. De sex därpå följande klubbarna spelar därefter om den andra platsen i vad som naturligtvis är ett synnerligen oförutsägbart playoff, bestående av enkelmöten hela vägen.

När relativt många relativt stora klubbar hamnar i den här typen av trångmål så brukar det ofrånkomligen leda till olika krav och förslag på strukturella reformer. På det sättet är alltså inte dessa klubbar det minsta annorlunda än superklubbar som i rent egenintresse kräver europeiska superligor eller garanterade Champions League-platser. I det här fallet handlar det framför allt om att uppgradera National League till League Three.

Visst kan det ytligt sett låta som en banal reform, vad spelar det egentligen för roll vad ligan heter så att säga?! Men självfallet handlar det i grund och botten om att integrera National League i Football League istället, alltså professionalisera ligan och alltså göra det till en liga med samma status som League Two, League One och EFL Championship. Där kan man prata om att ta sig tillbaka till Football League genom bakdörren.

Förslaget att göra National League till League Three bygger naturligtvis på en del andra grundläggande justeringar. För det första att uppflyttning och nedflyttning sker på samma villkor som är fallet i Football League idag. Om vi t ex tänker oss att League Three skulle ha samma uppflyttningsvillkor som League Two innebär det alltså att fyra lag varje år flyttas upp.

Naturligtvis är detta ett förslag som formuleras först och främst av egenintresse. Men det behöver faktiskt inte betyda att det är ett dåligt förslag. Vilka är då svaren på de olika och motsatta frågorna om varför respektive varför inte National League bör uppgraderas till League Three?

Varför bör inte National League uppgraderas till League Three?

Ett skäl varför de större klubbarna vill tillbaka till Football League är så klart att TV-pengar, sponspengar och Premier League-pengar är större där. Men med ytterligare 24 klubbar i Football League kommer varje klubb få en mindre del av den kakan.

Visst växer kakan med det marknadsvärde som National League självt för med sig in i boet så att säga, men den andra sidan av det myntet är självfallet att klubbarna nedanför National League hamnar ännu längre från pengakistorna.

Man skulle kunna hävda att man med detta i själva verket inte på något sätt åtgärdar problemet utan bara flyttar problemet genom att flytta gränsen mellan Football League och National League. Problemet är snarare entrébarriären till Football League.

Det finns ett allmänt psykologiskt motstånd mot ett League Three eftersom många har lärt sig se det som ett sätt för de engelska superklubbarna att introducera sina reservlag i det engelska seriesystemet. Vilket i och för sig är en helt annan fråga än denna.

Varför bör National League uppgraderas till League Three?

Ett tungt skäl är att det helt enkelt inte finns några reella eller större skillnader mellan National League och League Two, Football Leagues lägsta division. Vare sig sportsligt, ekonomiskt, publikmässigt eller i frågan om professionalism vs amatörism.

Om några sådana reella skillnader inte existerar finns det heller inte samma skäl som det kanske fanns förr i tiden att ha en så tydlig skiljelinje mellan Football League och National League. Det har blivit en bromskloss mer än vad det längre är en slags kvalitetsgaranti.

Man kan hävda, delvis omvänt från resonemanget under föregående stycke, att ett League Three skulle öka det kommersiella värdet på Football League som helhet, med fler större klubbar, och en mer attraktiv produkt på marknaden.

Det finns en symmetri med National League som en del av Football League, då det är den sista helt nationella ligan i det engelska seriesystemet. Något som de har gemensamt med samtliga ligor ovanför dem, men som skiljer dem från alla ligor under dem.

Ett mer naturligt upplägg är att nationella ligor börjar från och med Football League, och att under Football League börjar den geografiskt uppdelade fotbollen, vad som alltså idag är National League North respektive South.

Det vill säga, börjar man spela ligafotboll på nationell nivå i England så har man kommit upp till den så kallade professionella fotbollen. Med de högre krav på kvalitet och kontroll som detta ofrånkomligen medför.

Att göra National League till League Three tjänar definitivt ett egenintresse. Men det utesluter heller inte att där även finns ett allmänintresse.