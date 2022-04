Vad betyder nedflyttning för Everton?

Peter Hyllman

Parallellt med Evertons alla bekymmer och besvär på fotbollsplanen och i tabellen så saknas det knappast dåliga nyheter för Everton i övrigt heller. Där finns det uppenbara att Everton har sagt upp relationen med USM, deras största sponsorer, på grund av de ryska kopplingarna. Som lök på laxen har Everton dessutom nyligen redovisat en kumulerad förlust de två senaste åren på strax över £250m. Det förtjänar att nämnas att Premier Leagues financial fair play-regler tillåter förlust om totalt £105m över tre år.

Möjligen säger det sig självt varför dessa båda omständigheter har fått olyckskorparna att börja kraxa och massor av olika personer och plattformar börjat gräva i frågan om vad nedflyttning egentligen skulle betyda för Everton. Men naturligtvis är detta en diskussion som nästan helt och hållet tar sin utgångspunkt i ekonomin. Det vill säga vad skulle nedflyttning betyda för Everton rent ekonomiskt, vilket möjligen i sin förlängning skulle kunna ses som en helt existentiell frågeställning.

Höjdpunkterna i varje sådan sammanställning innehåller följande:

Pris- och TV-pengar. Everton kommer gå från årliga intäkter för pris- och TV-pengar om minst £120m till fallskärmsbetalningar motsvarande £45m år ett, £30m år två och £15m år tre i Football League. Med andra ord en väsentlig intäktsminskning.

Tröjsponsorn. Everton kommer behöva förnya avtalet med sin tröjsponsor Cazoo, som för närvarande betingar cirka £10m per år för Everton. Det brukar beräknas att ett tröjavtal i Football League är värt cirka 20% av ett tröjavtal i Premier League.

Finch Farm. USM har sponsrat Evertons träningsanläggning med £12m varje år, ett arrangemang som för övrigt fått det att mumlas om Everton på samma sätt som om Man City och Newcastle. Detta måste ersättas, vilket vore ännu svårare i Football League.

Nedflyttningsklausuler? Lag erfarna vid nedflyttningsstrider har som standard så kallade nedflyttningsklausuler i sina spelarkontrakt som sänker spelarnas lön vid nedflyttning. Har Everton, som knappast planerat för nedflyttning, sådana klausuler?

Spelartillgångarnas värdeminskning. Blir Everton nedflyttade kan de räkna med att det kommer bli desto svårare att realisera marknadsvärdet på sina spelare. Beräkningen är att spelare tappar 50% i försäljningsvärde när ett lag blir nedflyttat.

Kostnadskontroll. Everton har redan börjat genomföra åtstramningar, men dessa kommer behöva bli betydligt tuffare vid nedflyttning. Reglerna för financial fair play i Football League är betydligt tuffare, och tillåten förlust är £60-70m över tre år.

Covid. Premier League har släppt på de finansiella kraven under dessa år givet den unika situation som Covid har satt klubbarna i ekonomiskt. Everton har redovisat £67m senast som kostnader direkt relaterade till Covid.

Hur som helst så är det naturligtvis en helt annan värld som öppnar upp sig för Everton i händelse av nedflyttning. Everton är för närvarande klubben i Premier League med sjunde högst total lönekostnad om £165m per år, vilket motsvarar nästan 90% av Evertons totala intäkter, vilket självfallet inte är helt hälsosamt. Oavsett om Everton håller sig kvar i Premier League eller blir nedflyttade till Football League så måste kostnaderna fås under kontroll, men detta blir så klart desto mer extremt vid nedflyttning.

Men allt prat om vad nedflyttning betyder för Everton missar vad som på många sätt är desto viktigare för Everton än plus och minus, intäkter och kostnader. Nämligen det rent sportsliga, det psykologiska och det kulturella. Nedflyttning vore för Everton som att slita hjärtat ur bröstet på dem. En käftsmäll av enorma proportioner för Evertons självkänsla och identitet. En klubb som vill vara i Europa åker ur Premier League. Everton som aldrig åkt ur Premier League åker plötsligt ur Premier League.

Självfallet skulle Everton kunna komma tillbaka från det. Everton vore knappast den första stora och klassiska engelska klubben att drabbas av nedflyttning fastän alla betraktade dem som för stora för att faila. West Ham och Newcastle är några uppenbara exempel på just detta. Vad som möjligen oroar är att Everton i så fall blir nedflyttade på grund av en klubbledning som misslyckats med all form av strategisk planering, all organisering och att få ut något värde alls av investerade pengar.

Vad är det som säger att detta plötsligt skulle förändras bara av att Everton plötsligt blir nedflyttade till Premier League? Tvärtom skulle man nog kunna säga att Everton i just detta avseende påminner desto mer om Sunderland, Sheffield Wednesday, Stoke, Birmingham med flera. Betydligt tristare exempel.