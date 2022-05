Kan Tottenham och Conte agera spoiler i titelstriden?

Peter Hyllman

Rapporterna om Antonio Conte, som kom från franska källor ungefär samtidigt som PSG säkrade den franska ligatiteln, gjorde å ena sidan gällande att PSG höll på att sparka Mauricio Pochettino som manager och å andra sidan att Conte själv tydligen kontaktat PSG och erbjudit dem sina tjänster. Vilket kan kännas som en något märklig sak att göra för en manager som trivs i den klubb där han redan befinner sig.

Nu ska för all del sägas att Antonio Conte själv avfärdade det där som lögn och påhitt i samband med en presskonferens några dagar senare. Och även det kanske inte ligger i Contes direkta intresse att vara helt öppen med det där så bär det ändå sannolikhetens prägel, då en manager som Conte nog snarare har statusen att klubbar kontaktar dem snarare än att de ringer runt och erbjuder sig till klubbar.

Oavsett om den franska rapporten var sann eller falsk så var det ändå ännu en vers i en melodi vi blivit tvångsmatade med under mest hela säsongen, i alla fall ända sedan Conte tog över som Tottenhams manager. Nämligen att Conte inte blir kvar i Tottenham efter säsongen och att han vill bort därifrån. Ett narrativ som började pumpas så fort Conte tog över, och ett narrativ experter och journalister hela tiden försöker bekräfta.

Skillnaderna mellan Klopps position i Liverpool och Contes position i Tottenham synes med andra ord helt annorlunda. Ingen skulle naturligtvis få för sig att misstänkliggöra Klopp på samma sätt eller antyda att han var sugen på att lämna Liverpool. Men där finns samtidigt en viss likhet mellan bådas respektive kontraktssituation i sina klubbar, med avseende på dess politiska funktion.

För Liverpool och för Jürgen Klopp blev det viktigt att förlänga kontraktet för att ge Liverpool en starkare postiion i kontraktsförhandlingar med sina spelare, eller möjliga nya spelare. En spelare kommer vara mindre benägen att skriva ett kontrakt med Liverpool om de ser en risk med att Klopp lämnar klubben om något eller några år. Osäkerhet är ingen bra sak i dessa frågor, och med detta beslut har Liverpool reducerat osäkerhet.

För Tottenham eller kanske snarare för Antonio Conte handlar det kanske tvärtom om att utnyttja osäkerhet, och låta den spela till sin egen fördel. Conte är en världsmanager och kan därmed utöva ett relativt stort inflytande på Tottenhams framtid och riktning. Vill Tottenham behålla Conte, vilket de borde vilja, så behöver de också visa detta genom att investera rejält i spelartruppen.

Både Klopp och Conte agerar med andra ord politiskt med sina respektive kontrakt med klubben, om än på olika sätt och med olika utgångspunkter. Olikheter som ganska lätt kan förklaras med olikheterna i klubbarnas respektive position. Liverpool befinner sig på toppen, och Tottenham har befunnit sig på toppen och behöver nu bygga upp sig själva igen.

Varför Jürgen Klopp förlänger kontraktet med Liverpool är kanske inte särskilt intressant utifrån rena Liverpoolögon, bara att han gör det. Naturligtvis är det något som borde glädja alla runt klubben. Samtidigt rådde det väl aldrig någon större tvekan om att Klopp till slut skulle skriva på ett nytt kontrakt, det var mest en fråga om när. Att han skulle sluta, eller byta klubb, har aldrig ens känts som en avlägsen tanke.

Många har säkert valt att lägga märke till att Klopp förlängde kontraktet med Liverpool utan någon löneförhöjning. Vilket naturligtvis har tolkats som ännu ett bevis för Klopps kärlek till klubben och allmänna dude-ness. För all del, även om han helt säkert redan har väldigt bra betalt, men viktigast för Klopp verkar ha varit försäkringar om klubbens ambitioner och organisation för framtiden.

Även på det sättet går det alltså att se vissa bestämda likheter mellan Jürgen Klopp och Antonio Conte, hur olika de än är på alla andra sätt, både som managers och som personligheter.

Liverpool dundrar hur som helst vidare i sin titelstrid, och ikväll kommer vad som onekligen riskerar vara den största risken under hela slutspurten. Hemmaplan för all del, men Tottenham har redan vunnit borta mot Man City den här säsongen. En vinst som gav Liverpool en fot in i titelstriden igen. Men tjänsten som Tottenham gjorde Liverpool den gången kan likaväl bli tjänsten de gör Man City ikväll.

För Tottenham handlar det så klart om Champions League-striden, och om att hämta vad som kanske ändå måste ses som några obudgeterade poäng borta mot Liverpool, innan torsdagens våldsamt viktiga derby mot Arsenal. Poäng här för Tottenham kan lätta på trycket något på dem själva inför den matchen, och självfallet ge dem en större och bättre chans att faktiskt ta sig till Champions League nästa säsong.

Vid sidan av Man City själva är det svårt att se något annat lag ha större och bättre chans att störa Liverpool på Anfield än Tottenham, och då i synnerhet ett Tottenham med Antonio Conte som manager.