Luton Town är på väg någonstans

Peter Hyllman

Och så till slut, längst ned så kontrasterades Luton Towns totala kostnad för sin spelartrupp om smått makalösa £1,5m. Jodå, ni läser den siffran rätt. Luton Town spelar alltså playoff i EFL Championship, fastän de har en spelartrupp som bokstavligen kostat en hundradel av Fulhams spelartrupp. Självfallet är detta en siffra som använts för att illustrera hur mycket av en underdog Luton Town är i detta playoff.

Men pengar är pengar och siffror är bara siffror. Jay Socik och dennes rekryteringsteam i Luton Town har under flera år gjort ett fantastiskt jobb med att identifiera och rekrytera väldigt skickliga spelare från League One och League Two, och Nathan Jones och dennes coachteam har gjort ett minst lika bra jobb med att utveckla dessa spelare. Värdet på Luton Towns spelartrupp är betydligt högre än dess kostnad.

Vi hittar här förklaringen bakom Luton Towns magiska resa. För åtta år sedan spelade Luton Town fortfarande i National League. För fyra år sedan spelade Luton Town fortfarande i League Two. För två år sedan räddade sig Luton Town kvar i EFL Championship i sista omgången. Förra säsongen slutade Luton Town tolva. Nu spelar Luton Town alltså för att ta sig tillbaka till Premier League.

Jodå, ta sig tillbaka. För även om yngre supportrar möjligen knappt ens hört talas om Luton Town så kommer äldre supportrar ihåg att Luton Town spelade i First Division, det som skulle komma att bli Premier League, under tio år mellan 1982 och 1992. Under den perioden hann de även med att 1988 vinna Ligacupen. Luton Town är alltså inte en klubb som så att säga kommer från ingenstans.

Luton Town är däremot en klubb på väg någonstans.

Managern: Nathan Jones

Har på något sätt blivit synonym med Luton Town och det är på något sätt talande att Lutons egentligen enda svaga period under de senaste tio åren kom i samband med Jones tillfälliga utflykt till Stoke. Under Jones har Luton Town förbättrat sin ligaposition nio av tio år.

Nyckelspelarna: Sonny Bradley, Kai Naismith och Harry Cornick

Harry Cornick har varit ovärderlig som anfallarkomplement till Elijah Adebayo, men mittbacken Kai Naismith har förmodligen genomgående varit Luton Towns bästa spelare den här säsongen. Mittbacken Sonny Bradley likaså väldigt viktig för Luton Town.

Målskytten: Elijah Adebayo

Väldigt skicklig anfallare som kombinerar snabbhet och explosivitet i de offensiva löpningarna med förmåga att hålla i bollen och fördela den vidare. Inte alls konstigt att flera Premier League-klubbar tittar på Adebayo. Oroväckande för Luton Town att Adebayo drog på sig en skada i slutomgångarna och är tveksam till spel.

Arenan: Kenilworth Road

Klassisk engelsk fotbollsarena som kan skapa en väldigt tät atmosfär. Kan visa sig både viktigt och avgörande ikväll om Luton Town kan rida på hemmaarenans elektricitet och ge sig själva ett försprång inför returen.

Taktiken

Luton tog sig upp till EFL Championship med ett tämligen fast taktiskt system, med en mittfältsdiamant och två rasande offensiva ytterbackar. Väl i EFL Championship har Luton Town och Nathan Jones däremot blivit betydligt mer taktiskt flexibla.

Framför allt har Luton Town blivit betydligt mer raka och direkta i sin fotboll. Att kalla Luton Town för ett kontringslag vore möjligen magstarkt, men en viktig del i deras anfallsspel är definitivt att hitta den tidiga passningen i djupled till Adebayo eller Cornick.

Om Luton Town gärna gamblar lite i passningsspelet på det viset så gamblar de inte alls när det kommer till målchanser och avslut. Luton Town skapar inte jättemånga chanser, men de chanser som skapas är å andra sidan relativt bra. Kvalitetet före volym således.

Vad vi ser är alltså ett lag som när det vinner boll gärna letar efter den snabba passningen, men som när det har bollen tar sin tid med den och försöker hitta de rätta och bästa lägena med den.

Styrkor och svagheter

Paradoxalt skulle anfallsspelet kunna beskrivas både som en styrka och en svaghet. Med Adebayo frisk i laget är anfallsspelet en av Luton Towns stora styrkor, men utan Adebayo och med ett tröttare lag mot slutet av säsongen, har anfallsspelet blivit trubbigare.

Genomgående har en styrka för Luton Town den här säsongen varit deras förmåga att göra första målet, vilket de lyckats med i 20 av 24 matcher efter årsskiftet. Viktig egenskap i ett playoff.

Luton Town visar även upp en mental motståndskraft. Att förlora matcher är sällan något positivt, men vad som har varit positivt för Luton Town under säsongen är att varje gång de förlorat en match har de vunnit nästa.

En uppenbar svaghet är skador, och Luton Town har varit svårt skadedrabbat under våren och framför allt slutet av våren. Med skador på viktiga spelare har Luton Town svårt att hålla i kvaliteten i det egna spelet, vilket lätt riskerar få stora konsekvenser.

Hur går det?

Luton Town går in i detta playoff som dess absoluta underdog, laget med lägst sannolikhet att verkligen vinna playoff. Men å andra sidan är det förmodligen det läget som Luton Town gillar allra bäst.

Huddersfield i semifinalen är en särskilt tuff nöt för Luton Town att knäcka, ett välorganiserat lag skickliga på att undvika att hamna i underläge. De kommer göra sitt bästa för att låsa och stänga Luton Town i kvällens match.

Playoff-semifinalerna i League One visade emellertid på fördelen med att få börja på hemmaplan. Kan Luton Town rida på atmosfären på Kenilworth Road ikväll så har de goda möjligheter att halvt avgöra semifinalen redan ikväll.

I så fall befinner sig Luton Town en enda match från Premier League.