Är ett effektivt Port Vale favoriter mot Mansfield på Wembley?

Peter Hyllman

Vi har Port Vale som under långa stunder av säsongen har befunnit sig på League Twos automatiska uppflyttningsplatser, men föll därifrån under slutet av säsongen och endast med nöd och näppe ens räddade sig till playoff. Väl där förlorade Port Vale den första semifinalen mot Swindon Town med 1-2 och det var nog både en och annan som tyckte det såg rätt mörkt ut.

James Wilson, den förre Man Utd-talangen, kvitterade emellertid tidigt för Port Vale i den andra matchen hemma på Vale Park. Semin mot Swindon skulle gå till straffar där Port Vale tidigt missade två straffar samtidigt som Swindon satte sina. Det såg ut att vara kört för Port Vale, men som Darrell Clarke sa efter matchen, att det verkar inte som om Port Vale kan förlora.

Swindon bommar tre straffar samtidigt som Port Vale slutar missa sina straffar. Totala scener på Vale Park som alltså inom loppet av bara några minuter gick från fullständig uppgivenhet till total eufori. Tyvärr, vilket verkar vara alltför vanligt i engelsk fotboll just nu, var det både en och annan av supportrarna på plats som inte hanterade det hela särskilt bra utan började bråka med Swindons spelare och ledare.

Mansfields resa den här säsongen är en helt annan. De har istället utgått från botten av tabellen där de faktiskt låg näst sist i League Two efter 14 matcher. Mansfield gick mellan mitten av augusti till slutet av oktober utan att vinna en enda ligamatch och tog under den tiden bara fem poäng. Där och då var det sannerligen ingen som vågade drömma om Wembley, men här är alltså Mansfield nu.

I semifinalen besegrade Mansfield ett hårt kämpande Northampton. En 2-1-seger hemma på Field Mill krattade manegen för en hård och oviss retur borta på Sixfields. Väl där svarade Mansfield för en heroisk försvarsinsats och en väldigt stark lagmoral när de inte bara lyckades hålla nollan utan till och med vinna matchen. Manager Nigel Clough prisade det hårda arbete som vann Mansfield matchen, och tagit dem till Wembley.

Mansfield och Port Vale, två lag som alltså i någon mening vägrar att förlora, eller i alla fall se sig besegrade den här säsongen. Men nu är det självfallet per definition så i ett playoff att något måste ge vika. Någon av Mansfield eller Port Vale kommer att stå där på Wembley under lördagen som vinnare, vilket betyder att någon av dem måste stå där som förlorare.

Mansfield och Port Vale är tämligen likvärdiga när det kommer till försvarsspelet. Inget av lagen har något enastående starkt försvarsspel i sig utan deras defensiva styrkor ligger i att förhindra motståndarna från att komma till målchanser, vilket de gör genom eget bollinnehav och ett samlat försvarsspel. Inget av lagen är direkt kända för att ta några större risker ute på planen.

Vi ser däremot en rätt tydlig skillnad i de båda lagens anfallsspel. Mansfield är betydligt bättre på att skapa chanser, där de var ett av seriens bästa lag under säsongen, men enbart något bättre än genomsnittet på att göra mål på dessa chanser. Port Vale däremot skapar inte alls lika många chanser, tvärtom är det bara fem lag i serien som skapar färre än dem per match, men Port Vale är samtidigt League Twos mest effektiva lag.

Är detta något som möjligen ger Port Vale en edge i lördagens playoff-final? Båda lagen är alltså förhållandevis bra på att hålla motståndarna borta från målchanser, men Port Vale är alltså betydligt bättre på att göra mål på de förhållandevis få målchanser de ändå är vana vid att skapa. En intressant statistik är att Port Vale under säsongen gjort 67 mål, men har ett xG om 54,8 mål, vilket är League Twos överlägset högsta ”positiva” skillnad.

Mycket av fokus under lördagen kommer naturligtvis med all rätt ligga på Champions League-finalen och på Liverpool. Men passa på att ladda upp, fördriva tiden eller bara rent allmänt kyla ned nerverna genom att ratta in League Two-finalen mellan Mansfield och Port Vale på klassisk engelsk starttid och på klassisk engelsk fotbollsmark.