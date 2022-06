Sex av sju managerbyten i Premier League var lyckade!

Peter Hyllman

FA har tydligen skickat in en formell begäran till Premier League att inga matcher mellan de så kallade ”sex stora” klubbarna ska spelas under veckoslutet precis innan VM startar i slutet av november. Och med FA ska i det här fallet mer specifikt förstås Gareth Southgate, Englands förbundskapten.

Premier Leagues spelschema baseras normalt sett på slumpen med viss modifikation skulle man kunna säga. Det finns några ”regler” som åtföljs och som drar ned det slumpmässiga. Såsom exempelvis att ingen klubb ska spela mer än två matcher i rad hemma eller borta, eller att två geografiskt nära lag inte ska spela hemma samma dag.

Alltså vore det kanske inte något större steg, eller något värre principiellt avsteg från normen, att införa ännu en sådan ”regel” som FA här begär, Men det är klart att det ändå är en fråga som skaver lite i känslan för fair play. För varför skulle just matcher mellan dessa lag behandlas annorlunda än andra matcher?

Helt intuitivt är liksom heller inte FA:s förfrågan. Oavsett vilka matcher som än spelas just den sista helgen innan VM så ska väl rimligtvis alla klubbar spela en match den helgen, så att ge de engelska landslagsspelarna någon slags extra vila kan det ju åtminstone inte rent nominellt vara en fråga om.

Men det är rätt tydligt att i FA:s och Gareth Southgates tänkande så är vissa matcher i Premier League värda mer än alla andra matcher. Jag kan bara förmoda att Southgate tänker att om dessa sex stora klubbar, där de flesta av hans spelare finns, spelar på pappret enklare matcher så kan dessa spelare i högre utsträckning vilas, eller så behöver de åtminstone inte anstränga sig riktigt lika mycket.

Vilket ärligt talat är bullcrap och blir ett rätt klart exempel på ett FA som påverkar integriteten i ligaspelet för sin egen vinnings skull. Hade jag varit Premier League hade jag bett FA och Gareth Southgate att fara och flyga.

Mark Stats med en rätt rolig grafik över den så kallade ”managereffekten” hos de sju klubbar i Premier League som bytte manager under säsongen. I sex av fallen förbättras både lagens poängsnitt per match och förväntade målskillnad per match.

Den enda nya manager som försämrar sitt lags prestation i dessa avseenden är Roy Hodgson i Watford.

Man får tänka på att läsa siffrorna utifrån sitt sammanhang så klart, förändringarna som syns i grafen beror naturligtvis inte enbart på bytet av manager utan även på andra faktorer, såsom t ex att poäng blir mer ”nödvändiga” i slutet av säsongen.

Den mest imponerande förändringen ser vi naturligtvis med Tottenham, från Nuno Espirito Santo till Antonio Conte. Vilket är lite intressant givet att en och annan ville mena att Conte just inte gjort någon större skillnad.

Lite smisk får väl även de som menade att Man Utd blev sämre med Ralf Rangnick sedan de sparkat Ole-Gunnar Solskjaer.

Praktiskt att all videofilm från gatorna i Paris i samband med Champions League-finalen har raderats. Mycket praktiskt.