Bättre den djävul man känner för Derby County?

Peter Hyllman

Derby County har befunnit sig under tvångsförvaltning i nio månader och klockan tickar fortfarande. De har tvingats genomföra hela den nyss avslutade säsongen under detta ok och har dessutom tvingats axla totalt 21 poängs avdrag den här säsongen. Trots ett ändå rätt tappert försök lyckades Derby County aldrig rädda sig ur den gropen utan det blev nedflyttning till League One.