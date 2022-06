Vilka klubbar finns i Premier League för Pochettino?

Peter Hyllman

Mauricio Pochettino har fått säcken av PSG och det måste nog sägas komma som sommarens minst överraskande nyhet inte bara så här långt, utan det kommer nog hålla i sig precis hela sommaren. PSG åkte ur Champions League redan i åttondelsfinalen under vad som bara kan beskrivas som tveksamma omständigheter och naturligtvis kommer inte Pochettino undgå skuld för detta.

I mina ögon är det inte enbart en fråga om rena resultat, vilket ändå är vad ett bygge som PSG först och främst utgår från. Även sett till det för fotbollen så flummiga uttrycket identitet var det svårt att se särskilt mycket gemensamt mellan PSG och Pochettino. Där klubben är ett rent stjärnbygge i ännu högre utsträckning än till och med Real Madrid är managern mer känd som mer eller mindre raka motsatsen.

Frågan är vad Mauricio Pochettino hittar på efter detta. Vi vet av erfarenhet att det kan dröja ett tag innan Pochettino hittar nästa jobb, han tog god tid på sig efter att han lämnat Tottenham trots allt. Givet Pochettinos historia i Premier League är det självfallet dessutom bara naturligt att i första hand fundera på en möjlig återkomst för Pochettino till Premier League och vilka jobb som skulle kunna vara aktuella för honom där.

Hade jag varit en betting man hade jag kanske satt någon krona på att Mauricio Pochettino dök upp i Serie A härnäst. Ligan känns som att den skulle kunna passa honom rätt bra och alldeles omöjligt är det nog inte att det snart öppnas upp jobb i Juventus och Inter exempelvis. Men tittar vi runt på övriga ställen i Europa är det för närvarande svårt att se särskilt många lediga jobb för en manager av Pochettinos kaliber.

Pochettinos plötsliga tillgänglighet riskerar göra situationen rätt obekväm för Man Utd, särskilt om Pochettino fortsätter vara utan jobb inte bara under sommaren utan även fortsatt under säsongen. Jobbet att ta över Man Utd stod mellan Erik ten Hag och just Pochettino, och ten Hag kommer självfallet ha en tuff nog uppgift utan att ha Pochettino eller tanken om Pochettino hängandes som ett spöke över sig.

Om vi ändå räknar bort Man Utd, vilket vi väl ändå måste göra sett till att de alltså precis anställt Erik ten Hag, så saknas det ändå inte Premier League-klubbar som onekligen hade kunnat anses göra ett kap och en riktigt bra anställning om de agerade kvickt och plockade upp Pochettino.

Everton

Om vi är ute efter att matcha profiler så måste Everton betraktas som en betydligt bättre fit för Mauricio Pochettino än PSG. Everton brottas så klart med sina dagsfärska problem, men i stora drag är de en klubb som påminner väldigt mycket om Tottenham.

Everton är en klubb som vill etablera sig i toppen av Premier League, som vill konkurrera om europeiska cupplatser, om spel i Champions League, och kanske till och med om titlar. Pochettino är en manager som redan gjort den resan med Tottenham.

Risken är självfallet att Everton snarare ägnar den här sommaren åt att gratulera sig själva för sin briljans att anställa Frank Lampard och rädda sig kvar i Premier League, men vidden av ignorans i detta vore svår att beskriva i ord.

Everton brottas med omfattande problem både på och utanför planen, och konkurrerar med Man Utd om att vara Premier Leagues mest inkompetent styrda klubb de senaste fem åren. Vilket inte gör det mer troligt att Pochettino ens skulle tacka ja.

Everton höll sig däremot kvar i Premier League på det berömda håret, och har hittills mest omgetts av rykten att deras bästa spelare ska lämna klubben. Ingen manager skulle återge Everton trovärdigheten snabbare än Pochettino.

Arsenal

Den här kommer självfallet inte hända av ett antal olika skäl, inget av dem särskilt begåvat för att uttrycka det mycket milt, men det är naturligtvis inte samma sak som att det inte borde hända.

Arsenal och deras supportrar har sina förhoppningar om hur Mikel Arteta ska ge dem nya framgångar, fastän det ännu efter två och ett halvt år inte är alldeles lätt att se dessa framgångar materialiseras. Pochettino har redan en gång gjort samma sak snabbare.

Men visst, Pochettino är så klart Tottenham med allt det bagage det medför för Arsenalhjärtan, och det är naturligtvis svårt att se Arsenalsupportrar som envist hävdat i åratal hur Pochettino misslyckades med Tottenham ta honom till sina hjärtan.

Newcastle

Eddie Howe har gjort ett bra jobb med Newcastle under den dryga halva av säsongen han haft hand om lagen. Åtminstone känns det som ett mycket bra jobb i kontrast till den våta filt av mediokritet som Steve Bruce hade slängt över dem.

Alltså finns det inget objektivt skäl för Newcastle att fundera på att redan nu byta ut Howe som manager. Men Newcastle är en klubb med stora ambitioner, och dyker det upp en möjlighet att anställa Pochettino redan nu är det inte omöjligt att de nappar.

Det är kanske inte sannolikt att så sker, men det är heller ingen orimlighet. Och om det nu skulle hända, så utöver att kanske känna att det vore lite orättvist mot Eddie Howe så finns egentligen bara plus med en sådan anställning för Newcastle.

West Ham

Jag har sedan i alla fall ett och ett halvt år tillbaka ställt mig frågan om David Moyes verkligen är rätt eller bra nog manager att ta West Ham vidare. Sedan har West Ham för all del genomgående presterat på en nivå som antytt att frågan vore överflödig.

Jag hävdar emellertid att frågan är fortsatt motiverad, och det har alls inte bara att göra med att jag har svårt att medge när jag har fel. Moyes har tagit West Ham långt, men kanske också så långt han kan ta dem. Pochettino kan ta dem vidare härifrån.

Leicester

Utan att vilja upprepa mig för mycket så verkar det som om Leicester har passerat sin peak med Brendan Rodgers. Förra säsongen var deras sämsta under Rodgers management, och det är svårt att se trenden vända.

Samtidigt finns det väldigt mycket kvalitet i Leicester, och det är en klubb som gör väldigt mycket rätt vid sidan av planen, vilket därefter syns på planen. Här är väldigt lätt att se en fit mellan å ena sidan Leicester och å andra sidan Pochettino.

Brendan Rodgers är en manager som på sätt och vis gjort sig känd för att nå nästan hela vägen fram. Pochettino skulle kunna anklagas för något liknande, men i den utsträckning det stämmer är det i så fall på en ännu högre nivå.

Leeds

Leeds höll sig kvar i Premier League efter många om och ännu fler men, och det kanske betyder att de ändå klamrar sig fast vid Jesse Marsch som anställdes för inte särskilt lång tid sedan att ersätta Marcelo Bielsa.

Marschs första tid med Leeds har däremot varit väldigt skakig, många skulle mena att det nog mer var en god portion tur som räddade Leeds kvar i Premier League, och letar man efter en ersättare till Bielsa så finns ju få bättre än just Pochettino.

Wolves

Om Wolves hade gjort en lika bra andra halva av säsongen som de hade gjort första halva så hade Bruno Lage med största sannolikhet varit en av kandidaterna till säsongens manager och ingen hade pratat om att ersätta honom.

Men Wolves andra halva av säsongen gränsade till det närmast katastrofala, på ett sätt som är rätt oroväckande inför framtiden. Här finns även allt större frågetecken kring vad Wolves ägare och styrelsen egentligen vill med klubben nu för tiden.

Om samma ambitioner finns i Wolves som fanns där för några år sedan kan Wolves vara en klubb som slåss i toppen och på övre halvan i Premier League. Bruno Lage signalerar inte riktigt några sådana ambitioner. Pochettino gör det definitivt.

Man City?

Pep Guardiola lämnar inte Man City denna sommar, det vet vi med säkerhet. Samtidigt är det inte bara en tillfällighet att det har börjat viskas alltmer om en tid efter Guardiola, även om det inte är helt lätt att se vilka Guardiolas realistiska alternativ i så fall vore.

Att Pochettino blir Man Citys manager redan denna sommar eller säsong vore alltså uteslutet. Däremot är det inte omöjligt att Man City så att säga kan ge Pochettino den så kallade knacken på axeln, att han är Guardiolas efterträdare inom en nära framtid.

Detta skulle onekligen hålla Pochettino borta från de övriga storjobben den här säsongen, åtminstone i England. Det hade definitivt varit ett väldigt spännande scenario för framtiden.

Alternativt händer just ingenting, och så blir Mauricio Pochettino bara Man Utds nästa före detta manager efter att Erik ten Hag fått sparken efter 44 dagar. Eller så blir det något lika fantasilöst, men möjligen mer romantiskt, som en comeback i Tottenham.

Märkligare saker har onekligen hänt.

:::

TRANSFERKOLLEN

Marquinhos, Sao Paolo till Arsenal. 19-årig väldigt lovande brasiliansk anfallare som Arsenal tydligen har ryckt rätt ur käftarna på Wolves, som nog trodde de hade den här affären i hamn. En spelare för framtiden men som nog kan påverka vilka andra anfallare Arsenal värvar i nutiden. Betyg: Godkänd – (++)