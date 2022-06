Åtta skäl varför Gareth Southgate bör sitta kvar!

Peter Hyllman

Låt oss säga att det där inte har tagits emot särskilt väl av Englands supportrar, som buade ut laget mot Ungern och även i matcherna dessförinnan. Det var de förutsägbara ropen om att Gareth Southgate inte visste vad han gjorde och om att han borde få sparken förr hellre än senare.

Vilket väckte en lika förutsägbar motreaktion i den engelska presskåren, som förnumstigt predikade vilka enorma insatser Southgate gjort med England, hur fantastisk han är som Englands förbundskapten, hur framgångsrika England varit med honom och kort sagt hur alla som ville bli av med Southgate var både arroganta och inte så lite korkade.

Gareth Southgate själv tog saken ungefär som man kunde förvänta sig. Han menade att det var ett isolerat landslagsuppehåll och att det viktigaste är VM. Han hypade sig själv genom att påminna om VM- och EM-framgångarna, och lite som han brukar slängde han low-key de egna spelarna framför bussen genom att påpeka att laget inte var ordinarie.

Jag är inte precis någon beundrare av Gareth Southgate som förbundskapten. Han är i min mening för konservativ, en manager som hellre minimerar det egna lagets svagheter än maximerar det egna lagets styrkor. Hans framgångar i VM och EM bygger på en sanslös tur med lottningen, i vilka England inte vunnit mot en enda stornation.

Låt gå för att detta bara var Nations League, dessutom ett mäkta korkat landslagsuppehåll med fyra matcher efter en väldigt lång säsong, så man ska inte överdriva dess betydelse. Men orsakerna till Englands fiasko är inte några tillfälligheter, utan en logisk följd av samma taktiska svagheter som hela tiden begränsat England.

Ändå befinner jag mig inte på bandvagnen som menar att Gareth Southgate borde få sparken här och nu. Jag ser ett antal skäl varför Southgate bör sitta kvar som Englands förbundskapten, fram till och med VM, och dessa skäl är följande:

(8) Southgate har förtjänat att få misslyckas i VM!

Jag är inte normalt en anhängare av att hänga fast vid en manager baserat på vad han har uppnått förut på bekostnad av vad lagen kan uppnå i framtiden. Med Southgate är jag dock benägen att delvis göra ett avsteg från detta.

Southgate är Englands mest framgångsrika förbundskapten på över 50 år. Vad man än anser om Englands väg dit så har Southgate ändå tagit England både till VM-semifinal och till EM-final, och han har tagit England även till detta VM.

Southgate har kort sagt förtjänat att få leda England i detta VM, och få chansen att misslyckas där snarare än att få sparken för att misslyckas i Nations League. På samma sätt som t ex Tommy Svensson förtjänade att leda Sverige under VM-kvalet till 1998.

(7) Landslagsfotbollen är B-laget, inte A-laget!

Även om man inte är överdrivet imponerad av Southgate som förbundskapten, som manager eller som taktiker, så måste man kanske också påminna sig om att detta alltså är landslagsfotbollen. Det är till sin själva natur B-laget som är förbundskaptener där.

Varje gång det har kommit någon nyhet om att t ex Joachim Löw ska ta över t ex Barcelona eller någon annan storklubb har jag skrattat rätt gott för mig själv. På samma sätt som jag skrattade lite i veckan åt idén att Mauricio Pochettino skulle ta över England.

The best and the brightest, det vill säga A-laget, går dit pengarna och statusen finns, och det är nu för tiden och sedan många år tillbaka i klubblagsfotbollen. Så var det kanske inte förr i tiden, men så är det nu för tiden.

(6) Vem skulle ersätta Southgate?

Delvis från föregående punkt följer därmed denna punkt, nämligen att om England nu skulle sparka Southgate, vem skulle de då kunna plocka in att ersätta Southgate som vore att se som en bättre förbundskapten?

Det går inte att se något särskilt bra svar på den frågan, helt enkelt eftersom England som landslag inte letar efter managers i samma låda som de stora klubblagen. Graham Potter har nämnts, men skulle han verkligen vara intresserad av att lämna Brighton nu?

(5) Alldeles för kort tid innan VM!

Om England skulle ha sparkat Southgate, eller kanske snarare ersatt Southgate, så borde de ha gjort det egentligen redan direkt efter EM. Att göra det nu, bara några månader innan VM, skapar bara oreda precis inför ett mästerskap.

(4) Pressen och miljön runt England inför VM!

Southgate är den engelska pressens absoluta darling. Vissa skulle nog säga att ha stödet av den engelska pressen är en helt nödvändig förutsättning för att kunna fungera i jobbet som Englands förbundskapten, och Southgate har onekligen detta stöd.

Pressens reaktioner på kritiken mot Southgate har varit svidande och upplysande, delvis förståeligt men även delvis en smula färgat och reflexmässigt. Skulle Southgate få sparken skulle detta prägla hela miljön och allt snack runt England inför och under VM.

(3) Southgate passar landslagsfotbollen!

Möjligen säger jag med detta mot mig själv lite grann, men det går heller inte att blunda för att Southgate ändå har lyckats med vad mängder av hans företrädare aldrig lyckades med, att göra England till ett kompetent mästerskapslag.

Landslagsfotbollen är mer konservativ och defensiv. Sådan fotboll ger helt enkelt större utväxling just i landslagsfotbollen, där spelarna i snitt är något sämre per lag och där det inte ges samma tid för lagen att spela samman sin offensiv.

Alltså får man kanske acceptera att Southgates säkerheten först-fotboll passar Englands landslag rätt så bra, även om det inte är i försvaret som England har sina relativa styrkor, och hur frustrerande det än kan vara att se England inte utnyttja sina anfallare.

(2) Viktigt med successionen efter Southgate!

Vad man än anser om Southgate som Englands förbundskapten så har han haft och gjort ett stort avtryck under sina sex år. Han har satt kultur och struktur runt landslaget, och det är viktigt att bygga vidare på detta efteråt, inte bygga om från början igen.

Alltså vore det fel att stressa fram ersättaren till Southgate, vilket man ofrånkomligen skulle behöva göra om Southgate skulle sparkas här och nu. Bättre att ta gott om tid på sig för den frågan, med sikte på en tydlig punkt i framtiden. Exempelvis efter VM.

(1) Motiven till missnöjet med Southgate!

I mina ögon har Southgate varit en betydligt bättre förbundskapten för England utanför planen och utanför arenan än han varit på planen. Det är inte som taktiker Southgate har sina största förtjänster, utan snarare som ambassadör och som representant.

England och Southgate har tagit ett stort socialt ansvar under hans tid som förbundskapten, tagit strid och ställning i viktiga sociala frågor, på ett sätt som är omöjligt att föreställa sig England göra under t ex Roy Hodgson eller Sam Allardyce.

Ofta har England och Southgate tagit strid och ställning mot många av Englands egna supportrar. Vilket har varit viktigt. Och man anar att mycket av missnöjet med Southgate dessa supportrar nu uppvisar beror på detta mer än på svaga resultat i Nations League.

Alltså är det även viktigt att inte låta ett sådant missnöje vinna.

:::

