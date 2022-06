Vad är Gabriel Jesus till Arsenal egentligen för statement?

Peter Hyllman

Gabriel Jesus verkar av allt att döma byta Man City till Arsenal, om ingenting alldeles oväntat inträffar de närmaste dagarna. Det måste betraktas som en bra värvning, både sett till Arsenals behov av en anfallare och sett till Gabriel Jesus kvalitet som spelare. Men som vanligt med Arsenal räcker det inte med en bra värvning, utan folk som t ex John Cross måste även kalla det för ett ”big statement of intent”.

Fast vad är då egentligen Arsenals köp av Gabriel Jesus från Man City, för den om inte enorma så ändå heller inte lilla summan om cirka £45m, för så kallat statement of intent, eller avsiktsförklaring på ren svenska? Är Gabriel Jesus en av världens bästa anfallare så det är ett statement på det sättet? Nej, han får nog som bäst räknas till nivån under dessa anfallare. Väljer Gabriel Jesus bort Man City för Arsenal? Nej, Man City vill sälja.

Sanningen sitter så att säga i summan. Gabriel Jesus är fortfarande bara 25 år gammal och har alltså många år kvar framför sig. Om Gabriel Jesus hade varit en av världens bästa anfallare, eller haft potentialen att vara det, så hade inte Man City varit det minsta lilla intresserade av att sälja honom för det första, och Gabriel Jesus hade inte varit intresserad av att lämna, och transfersumman hade i så fall varit väldigt mycket högre för det andra.

När Arsenal värvade Pierre-Emerick Aubameyang för några år sedan, kanske även fast i mindre utsträckning när de några månader dessförinnan värvade Alexandre Lacazette, så fanns det, oavsett vad man än ansåg om den värvningen där och då eller hur man än sedan anser att det blev med den spelaren, goda skäl att kalla den värvningen för ett statement of intent. För det var ju vad den mer än något annat faktiskt var.

Gabriel Jesus är inte en spelare med t ex Aubameyangs kvalitet eller status. Vilket för all del inte behöver betyda att Jesus blir en sämre anfallare för Arsenal än vad Aubameyang var, och där går det ju som bekant att ha lite olika uppfattningar om hur bra han egentligen var. Vissa tycker han var fantastisk, andra som jag var mer avvaktande. Men Jesus kan som profil och person teoretiskt passa bättre in i Mikel Artetas lagbygge.

Men vad är det då för anfallare som Arsenal värvar i Gabriel Jesus? Arsenal har under en längre tid sagt sig sakna en central anfallare med fokus på mål, och det står bortom allt tvivel att detta är i alla fall vad Arsenals supportrar tror sig få med Gabriel Jesus. Samtidigt som Gabriel Jesus själv haft svårt i den rollen i både klubblag och landslag och uttryckligen själv sett sig mer som en forward som anfallare mer från kanten.

Grabbarna på Arsenal Fan TV saliverade över värvningen av Gabriel Jesus och menade att det är en anfallare som kommer göra 20 ligamål eller fler för Arsenal varje säsong. Detta fastän Gabriel Jesus aldrig gjort fler än 14 ligamål under en och samma säsong för Man City, ett våldsamt offensivt och målproducerande lag, och i genomsnitt under sina fulla säsonger för Man City bara gjort strax över tio ligamål per säsong.

Vilket är en stor del i varför Man City och Pep Guardiola nu väljer att sälja Gabriel Jesus. Gabriel Jesus blev aldrig riktigt så bra för Man City som man trodde att han skulle bli, och framför allt har han haft problem med just målskyttet, inte minst i de större matcherna. Detta betyder inte att det inte kan bli annat i Arsenal, kanske faller allt på plats där, mindre press och mer stjärna, men det är fattigt foder för önsketänkande.

Kan det vara ett annat typ av statement? Någon, kommer inte ihåg vem, skrev att det var ett rejält fall framåt för Arsenal att inte längre värva Chelseas föredettingar eller has-beens utan istället värva Man Citys yngre fringe players. Det må vara hur det vill med den saken, jag är för all del benägen att hålla med, men det är fortfarande inget större ”statement” för en klubb som Arsenal att värva någon klubbs marginalspelare.

Åtminstone är det inte det typ av statement som t ex John Cross tror eller tycker att det är.

Värvar Arsenal ens Gabriel Jesus om inte Mikel Arteta är Arsenals manager, och han innan dess har varit assisterande coach i just Man City och alltså har en relation både med Man City och med Pep Guardiola som med Gabriel Jesus själv? Det där kan självfallet vara både på gott och på ont, kanske finns det ett värde i att Arteta och Jesus känner varandra sedan tidigare, men det är även här en manager som värvar ”sina” gamla spelare.

Var ligger ens tyngdpunkten i denna spelarövergång, är det mer Arsenal som köper Gabriel Jesus än det är Man City som säljer Gabriel Jesus? En av superklubbarnas största svårigheter med att ha drivit upp spelarlönerna i sådan utsträckning är att hitta klubbar till vilka de sedan kan sälja spelarna vidare. De begränsar så att säga sin egen utmarknad och därmed börjar vi se dessa klubbar sälja mer och mer till varandra.

Gabriel Jesus är inte den enda spelaren som Man City säljer till en annan superklubb den här sommaren, det verkar ju även som om Raheem Sterling är på väg att säljas till Chelsea. Raheem Sterling, där hade man kanske snarare kunnat snacka om ett slags statement för Arsenal. Men vad är det egentligen för ”statement” att ha lyckats bli en klubb som Man City vill sälja sina förbrukade spelare till för rätt stora pengar?

Förhoppningen med alla affärer är självfallet att båda parter ska vinna på den. Hittills går det däremot bara att se hur Man City har vunnit på Gabriel Jesus försäljning till Arsenal, det återstår att se om, hur och i vilken utsträckning Arsenal också vinner på köpet av Gabriel Jesus från Man City. Gabriel Jesus kan visa sig vara en bra värvning för Arsenal, men det är inget stort statement eller avsiktsförklaring av Arsenal.

Vilket kan visa sig vara bra bra. För många klubbar bekymrar sig mer om att göra statements med sina värvningar än om att bara göra bra värvningar. Arsenal har varit en av dessa klubbar de senaste åren.