Vilka vinner på UEFA:s nya finansiella regler?

Peter Hyllman

UEFA inför ett helt nytt finansiellt regelverk från och med denna sommar. Därmed kommer det gamla regelverket, allmänt känt som UEFA:s financial fair play, att skrotas under en övergångsperiod som motsvarar tre år, det vill säga de redovisningsperioder som regelverket bygger på. UEFA motiverar behovet av ett nytt regelverk med hur fotbollen har utvecklats samt med pandemins effekter.

Istället för Financial Fair Play kallar alltså UEFA sitt nya regelverk för Financial Sustainability. Vilket, även om det bara handlar om namn, är en förändring jag trots allt gillar. Dels eftersom orden ”fair play” kan uppfattas som att man försöker skapa ett jämnt spelfält, vilket framställs som rättvist men i själva verket vore direkt orättvist. Dels eftersom ”sustainability” fokuserar mer på specifika klubbars finansiella hållbarhet.

UEFA bygger sina regler för Financial Sustainability på tre hörnstenar:

Solvens. Det vill säga tydligare och strängare regler gällande klubbarnas förmåga att betala sina räkningar och fullgöra sina finansiella åtaganden gentemot andra klubbar, gentemot sina anställda, gentemot skattemyndigheter, banker och andra former av fordringsägare och så vidare.

Stabilitet. I princip samma regler som gamla financial fair play, det vill säga en klubb får göra max viss förlust över en period om tre år, men denna accepterade förlust har ökats från €30m till €60m, med ytterligare ett undantag upp till €90m för klubbar som anses uppvisa särskilt god finansiell hälsa.

Dessa överförluster accepteras alltså i den utsträckning som ägarna täcker upp dem genom att skjuta in eget kapital i klubben. Däremot kommer inte längre kostnader kunna räknas bort som förut kunde strykas såsom kostnader för ungdomsfotboll, damfotboll, infrastruktur och samhällssatsningar.

Kostnadskontroll. Den största nyheten i UEFA:s nya regler är krav på kostnadskontroll enligt vilket transferkostnader (amortiseringar), spelarlöner och agentkostnader får uppgå till max 70% av en klubbs totala intäkter samt vinst på spelarförsäljningar. Regler som kommer införas gradvis över den närmaste treårsperioden.

Swiss Ramble har naturligtvis gjort en väldigt bra genomgång av dessa nya regler, och mycket mer detaljerat än så här, men detta är alltså det nya finansiella regelverket i ett nötskal. Vad som här kan vara särskilt intressant är att fundera över hur engelska och europeiska klubbar ligger till gällande det där med kostnadskontroll, baserat på de senaste normala siffror som alltså inte påverkade av pandemins effekter:

Engelska klubbar ligger med andra ord ganska bra till gällande detta med kostnadskontroll, med ett möjligt undantag för Chelsea som alltså befinner sig runt 85% vilket betyder att Todd Boehlys jobb inte precis kommer bli lättare. Sammanfattningsvis skulle man kanske kunna säga att de engelska klubbarna inte har något direkt att oroa sig för men att de ändå kommer behöva hålla koll på sina kostnader.

Med regelverk, och kanske i synnerhet när de på något sätt förändras, ligger det nära till hands att fundera över vilka som vinner på detta nya regelverk samt möjligen även vilka som då förlorar. Regler av det här slaget tas ju knappast fram i ett vakuum och de är alltid en produkt av en politisk process. Vilka är med andra ord vinnarna på UEFA:s nya regler för Financial Sustainability?

Statsklubbarna

Det vill säga PSG, Man City och naturligtvis även en klubb som Newcastle, samt nya som kan tillkomma. Regelverket har för all del tajtats till men gränsvärdena för acceptabla förluster så länge de täcks av ägarkapital har ökats markant vilket ger sådana här klubbar ett betydligt större och högre spelrum än vad som fanns tidigare.

Mycket av kritiken mot UEFA:s financial fair play har ju varit att det varit för släpphänt mot just dessa klubbar och viljan att reformera reglerna har ju handlat mycket om att göra det svårare för dem. Detta nya regelverk resulterar alltså snarare i det motsatta, och mycket av intentionen i just detta signaleras ju i namnbyten bort från ”fair play”.

UEFA

Dels kommer UEFA vinna på tätare och tydligare regler, helt enkelt för att mindre missbruk kommer kunna förekomma, vilket om inte annat ökar deras egen trovärdighet i dessa frågor. Dels genom att rejält höja gränsvärdena så minskar UEFA rejält risken för att behöva hamna i konflikt med större klubbar som ju skett ett antal gånger förut.

Man skulle möjligen kunna anklaga UEFA för att medvetet vilja göra det lite lätt för sig genom att skapa ett mer öppet och därmed kanske tandlöst regelverk. Ändå känns det som att UEFA delvis förstått sin roll här, det vill säga inte att begränsa investeringar i fotboll utan enbart att säkerställa fotbollens finansiella hälsa och hållbarhet.

Klubbarna och ligorna

Regler är många gånger nödvändiga för att få i det här fallet klubbar att så att säga hålla sig i skinnet. Tydligare regler kommer gynna samtliga klubbar och därmed ligorna som helhet, och kanske då i synnerhet hårdare regler gällande just solvens, som ju känns som ett rätt markant problem inom fotbollen på alla nivåer.

Nackdelen här är självfallet att dessa regler bara gäller klubbar som deltar i UEFA:s turneringar, det vill säga bara det övre skiktet inom europeisk fotboll. Exempelvis för klubbar i Football League har ju inte dessa regler någon formell betydelse. Men kanske kan UEFA:s nya regelverk även fungera som förebild för dessa lägre ligor?!

Hur som helst känns UEFA:s nya finansiella regelverk som en vinnare!

TRANSFERKOLLEN

Stefan Ortega Moreno, Arminia Bielefeld till Man City. Zack Steffen schabblade nog bort sina framtidsutsikter i Man City på Wembley mot Liverpool, så här värvar Man City alltså ännu en backup som målvakt. En värvning som kommer ha endast marginell betydelse för Man City de närmaste åren. Betyg: Godkänd – (++)

Richarlison, Everton till Tottenham. Genomgående Evertons bästa spelare de senaste åren och det finns så klart goda skäl varför Evertons supportrar är rätt förbannade att de blir av med honom. Passar väldigt bra in i Tottenham och den fotboll laget kommer vilja spela under Antonio Conte, och blir en viktig avlastning för Kane och Son. Betyg: Med beröm godkänd – (++++)

Gabriel Jesus, Man City till Arsenal. Bra anfallare men det finns naturligtvis även en anledning varför Man City väljer att sälja och ersätta honom. Förväntas nu göra fler mål för ett lag som producerar färre målchanser, från en position han själv inte verkar föredra. En värvning som saknar vare sig potential eller ett och annat frågetecken. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Kalvin Phillips, Leeds till Man City. Man City blir väl knappast så värst mycket bättre av den här värvningen, men däremot lite bredare och därmed kanske lite mer uthålliga som lag. Kommer passa tämligen väl in på Guardiolas mittfält och kan fortsätta utvecklas i en något mer högkvalitativ miljö. Bra och funktionell värvning. Betyg: Väl godkänd – (+++)

Sam Johnstone, West Brom till Crystal Palace. Målvakt som kastats runt mellan olika klubbar som West Brom och Aston Villa de senaste åren och visat sig fullt kapabel på den här nivån. Crystal Palace värvar en skicklig målvakt som kan bli deras förstamålvakt för en längre tid framöver. Bra värvning. Betyg: Väl godkänd – (+++)