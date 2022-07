Väljer Man Utd den rätta vägen eller lätta vägen med Cristiano Ronaldo?

Peter Hyllman

Efter allt snack om vilka spelare Man Utd ska värva, och kanske ännu mer gnäll om spelare som Man Utd ännu inte värvat, så stod det kanske inte precis på dagordningen varken för Man Utd eller för Man Utds supportrar att den största transferbomben skulle bli att Cristiano Ronaldo sade sig vilja lämna klubben. Men den bomben slog alltså ned mitt under lördagskvällen.

Med ungefär en månad kvar innan den nya ligasäsongen startar så är åtminstone timingen på det beskedet inte särskilt lyckat. Om Cristiano Ronaldo lämnar Man Utd är det onekligen en spelare som på ett eller annat sätt behöver ersättas. Man Utd tvingas helt enkelt tillbaka till ritbordet igen för att försöka hitta en lösning på något som de nog inte hade räknat med att behöva rådda med den här sommaren.

Timingen är som sagt lite märklig. Om Cristiano Ronaldo vill lämna Man Utd för att han vill spela i Champions League under de år han har kvar på sin karriär, förståeligt för all del, så hade han kunnat klämma ur sig något redan när förra säsongen slutade. Om Cristiano Ronaldo anser att Man Utd inte matchar hans ambitioner är även det något han måste ha känt till en längre tid.

Motivationen är en smula underlig, eller i all fall inte helt uppriktig. Att vänta till efter 1 juli betyder förmodligen pengar i fickan för Cristiano Ronaldo och man kan självfallet fundera på om hans kontrakt innehåller någon klausul som innebär lägre lön om Man Utd inte spelar i Champions League. Hur som helst vet jag inte hur lätt det blir för honom att hitta en klubb som är beredda att matcha hans lön för närvarande.

Meningarna måste sedan gå isär rätt ordentligt gällande hur bra eller dåligt Cristiano Ronaldos besked rent substantiellt och kvalitativt är för Man Utd. Även om det så klart är lite skoj att försöka följa den retoriska akrobatiken hos de som ägnat det senaste året åt att förklara hur dålig och skadlig Ronaldo har varit för Man Utd nu försöka hitta sätt att förklara på vilka sätt även detta är dåligt för Man Utd.

Var man landar i den där frågan beror helt säkert på huruvida man är i lägret som ser Cristiano Ronaldo som orsaken till Man Utds problem eller om man är i lägret som ser Cristiano Ronaldo som lösningen på Man Utds problem. Den rimliga sanningen är emellertid att Ronaldo är varken orsaken till eller lösningen på Man Utds problem, men kanske var han något slags symptom på Man Utds problem.

Visst svarade Cristiano Ronaldo för en herrans stor andel av Man Utds alla mål den gångna säsongen, och på så sätt måste han kanske ses som en väldigt betydelsefull spelare för Man Utd. Många av hans mål var dessutom avgörande och det är jobbigt, om än även intellektuellt skakigt, att fundera på hur Man Utds säsong egentligen hade sett ut utan Cristiano Ronaldos alla mål.

Men utan Cristiano Ronaldo hade självfallet någon annan eller andra gjort mål istället, som varit fallet tidigare t ex. Därav den intellektuella skakigheten. Och visst är det också så att även om Cristiano Ronaldo gjorde många av Man Utds mål förra säsongen, så gjorde Man Utd också färre mål än under egentligen någon annan säsong under Premier League-eran. På grund av Cristiano Ronaldo eller ej så blev Man Utds anfall sämre.

Resultatmässigt var förra säsongen en av Man Utds svagaste under Premier League-eran. Målmässigt var förra säsongen Man Utds svagaste. Man Utd gick från ett lag som slutade tvåa i ligan, även om det var en svårt inflaterad ligaposition, till ett lag som rätt turligt och oförtjänt slutade sexa. Även om det är hårt att säga att Cristiano Ronaldo gjorde Man Utd sämre, så blev Man Utd heller inte bättre med Cristiano Ronaldo.

Och för tydlighetens skull i frågan om på grund av eller ej så svarar jag både och eller varken eller.

Härifrån blir däremot situationen lite besvärlig för Man Utd. Att Cristiano Ronaldo säger att han vill lämna Man Utd betyder självfallet inte att han kommer lämna, eller att han kommer kunna lämna. Här finns de som tror möjligen något önsketänkande att Ronaldo bara gör en ”Rooney” för att sätta press på klubben. Men framför allt handlar det så klart om att Man Utd ska vilja sälja, och framför allt någon annan klubb vilja köpa.

Strategiskt borde det däremot inte vara någon särskilt svår fråga för Man Utd. Om Cristiano Ronaldo verkligen vill lämna Man Utd så finns ytterst starka både moraliska och ekonomiska motiv för Man Utd att sälja. Moraliskt vinner Man Utd inget alls på att ha en stjärna i klubben som inte vill vara där, om något så tvärtom. Ekonomiskt låser Cristiano Ronaldo närmare £30m om året bara i lönekostnader som kan investeras i annat.

Kulturellt känns det inte heller som någon stor fråga. En av de stora poängerna med Man Utds nya management är att göra den långa resan från att vara ett stjärnbygge till att återigen bli ett lagbygge. Vilket betyder att rensa ut spelare och stjärnor som visar större intresse för sig själva än för laget. Detta måste i så fall gälla alla spelare, inte bara de man hunnit med att tröttna på, annars skapar man bara nya problem längre fram.

Att det är strategiskt och kulturellt rätt beslut för Man Utd betyder inte att det är ett beslut utan problematiska och praktiska konsekvenser för Man Utd på kort sikt. Men den rätta vägen är sällan den lätta vägen, och Man Utd har alldeles för ofta valt den lätta vägen.