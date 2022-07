Preview av Premier League 2022-23: (11-15)

Peter Hyllman

Det sista är å andra sidan lite befriande. För om det nu ligger till det på det viset så är det ju bara att köra hårt, gissa fritt med varierande grad av insiktsfullhet. Men sedan är det så klart också så att detta med att gissa tabellplaceringar till slut ändå bara är att krydda och spetsa till formen för genomgången. Man kan lika gärna välja att bara se det som en översiktlig presentation av varje lag och deras ungefärliga utgångspunkt.

Man vinner inga stora priser om man gissar vilka som är förhandsfavoriterna i Premier League. Självfallet hittar vi där de sex så kallade superklubbarna: Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham och Man Utd. Utöver dem nämns de vanliga outsiderlagen som Leicester, West Ham, Newcastle m fl. Precis som väntat finns det någon sorts rimlighet i detta. Lika väntat kommer det dock inte bli exakt så.

Den snabbtänkte inser naturligtvis utifrån rubrik och upplägg att det kommer fler sådana här preview-bloggar, precis som är fallet för EFL Championship för övrigt. Min tanke är att räkna ned till ligapremiären om rätt exakt tre veckor med sådana här nedslag varje fredag och lördag, något beroende på eventuella matchbloggar för Euro 2022. Fem lag per vecka i Premier League.

Vi fortsätter med platserna 11-15 och nedre halvan av Premier League:

(11) Aston Villa (Steven Gerrard)

Spelare in: Diego Carlos, Boubacar Kamara, Ludwig Augustinsson. Spelare ut: Matt Targett, Conor Hourihane, Lovre Kalinic, Trezeguet.

Addera till spelare in att Aston Villa även permanentat Philippe Coutinho och Robin Olsen till klubben och det är ett rätt starkt lag på pappret som Steven Gerrard faktiskt börjar få tillgång till. Coutinho var sannerligen en viktig spelare för Aston Villa förra säsongen, Kamara är en strålande värvning, och Augustinsson ger bra bredd på vänsterbacken.

Visst är det lite upp till bevis för Gerrard den här säsongen som anställdes för att lyfta Aston Villa upp mot övre halvan och europeiska cupplatser, men som inte riktigt lyckades göra Aston Villa särskilt mycket bättre än vad de var under Dean Smith. Med längre tid och fler och bättre spelare i ryggen så kommer kraven på Gerrard att öka.

Lite tveksam är jag till om Gerrard orkar leva upp till dessa krav. Jag utesluter inte att Aston Villa är en av klubbarna som kommer utmana underifrån om de europeiska cupplatserna, men mer troligt i mina ögon är att Aston Villa återigen landar på en tämligen anonym mittenplats i tabellen.

(12) Brighton (Graham Potter)

Spelare in: Julio Enciso, Simon Adingra. Spelare ut: Yves Bissouma, Jayson Molumby, Tudor Baluta, Lars Dendoncker.

Yves Bissouma är ett riktigt tungt tapp för Brighton, även om Brighton har visat sig vara väldigt skickliga på att ersätta viktiga spelare som lämnar klubben. Men Bissouma var Brightons bästa spelare och motorn på mittfältet under vad som var en rekordsäsong för Brighton med nionde plats och 51 poäng.

Akilleshälen för Brighton är målskyttet. Laget producerar målchanser i hög utsträckning men gör helt enkelt för få mål, i synnerhet på hemmaplan. Att gå mållösa från Amex i nio matcher under säsong och göra i snitt ett mål per match på hemmaplan är alldeles för svagt för ett lag med ambitioner på den övre halvan.

Om det blir några negativa konsekvenser för Brighton av att Dan Ashworth flyttat till Newcastle så är det troligtvis inget som kommer märkas redan den här säsongen, med möjligt undantag för om det börjar gå riktigt illa och Brigthons ägare och ledning får för sig att göra ett managerbyte.

(13) Leicester (Brendan Rodgers)

Spelare in: – Spelare ut: Eldin Jakupovic.

Ovanligt tyst har det varit runt Leicester denna sommar, både vad gäller spelare in och spelare ut, vilket så klart kan vara ett uttryck för att Rodgers helt enkelt har tillgång till en väldigt stark spelartrupp redan. Det ligger för all del något i det, även om läger kan förändras ifall t ex Youri Tielemans lämnar klubben.

Leicester gjorde en med deras mått mätt tämligen svag säsong förra säsongen, deras sämsta under Rodgers. Något tvivlar jag på att det var ett undantag, även om det också ligger mycket i observationen att Leicester då var tungt drabbade av långa skador på viktiga spelare som Ricardo Pereira, Wilfried Ndidi, James Justin med flera.

Men Leicester är ett lag i behov av en omstart, och hittills har jag aldrig riktigt sett Rodgers lyckas med någon sådan omstart utan när hans lag passerat sin peak så går det normalt sett bara åt ett håll. Och det känns som att två femteplatser och en FA-cuptitel kan ha varit Leicesters peak under Rodgers.

(14) Brentford (Thomas Frank)

Spelare in: Aaron Hickey, Tomas Strakosha. Spelare ut: Christian Eriksen

Brentford gör en strålande första säsong i Premier League. Frågan är nu om de får en lika tuff andra säsong i Premier League som t ex Leeds och Sheffield United har haft under bara de senaste åren. Den risken finns alltid, men samtidigt känns Brentford som ett taktiskt alltför stabilt lag för att detta ska behöva inträffa.

Christian Eriksens kontrakt med Brentford har gått ut och det mesta talar i skrivande stund för att han inte återvänder till Brentford. Detta blir ett tungt tapp för Brentfords vars mittfält höjdes åtminstone en nivå med Eriksen i laget. Samtidigt är framför allt Aaron Hickey en riktigt bra förstärkning på ytterbacken.

Brentford påminner i någon utsträckning om Bourmemouth under deras första period i Premier League. Det vill säga tillräckligt bra taktiskt och tekniskt för att kunna känna sig hyfsat säkra på att åtminstone tre lag under säsongen kommer vara sämre än vad de är. Och mycket mer än så kanske inte Brentford behöver hoppas på.

(15) Everton (Frank Lampard)

Spelare in: James Tarkowski. Spelare ut: Richarlison, Fabian Delph, Jonjoe Kenny, Cenk Tosun, Gylfi Sigurdsson.

Everton klarade sig kvar på det berömda håret förra säsongen, en säsong som avslutades med att ägare och klubbledning bad om ursäkt för vad som hänt och sade sig vilja göra bot och bättring. Sedan sitter vi här bara några veckor inför ligapremiären utan att egentligen något verkar ha förändrats.

Everton är en klubb som saknar professionalism och ett konkret uttryck för detta är de finansiella besvär klubben nu befinner sig i. Dessa finansiella bekymmer att klubben har tvingats sälja en viktig spelare som Richarlison egentligen enbart för att balansera sina böcker, och har väldigt lite utrymme att värva nya spelare.

Frank Lampard står alltså inför en rätt tuff uppgift den här säsongen. Risken just nu är att fler spelare än Richarlison kommer försöka lämna klubben, som t ex Dominic Calvert-Lewin. Möjligheten är att Everton faktiskt under sommaren kan komma att få nya ägare som ger Everton en ny och bättre situation.