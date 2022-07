Kan Tottenham vinna ligan?

Peter Hyllman

Twittrade för någon dryg vecka sedan att jag hade en hunch att Tottenham faktiskt skulle kunna vinna ligan den här säsongen. Detta i samband med att jag började planera och skriva preview-bloggarna för Premier League som utgår från någon form av gissad sluttabell för ligan och alltså behövde bli lite konkret i hur jag såg på lagens möjligheter under den kommande säsongen.

Att jag har en hunch att Tottenham kan vinna ligan är för all del alls inte samma sak som att säga att de därför är eller att jag anser dem vara favoriter att vinna ligan. Det är de för all del inte. Men det är som vi vet inte alltid favoriterna inför säsongen att vinna ligan som faktiskt vinner ligan. Här finns alltid ett antal lag som inte är favoriter men som ändå, om omständigheterna visar sig vara de rätta, mycket väl kan vinna ligan.

Men att säga att jag har en hunch att Tottenham kan vinna ligan är för all del lika lätt som ensamt rätt meningslöst. Varför har jag det och på vad grundar sig denna hunch? Här har vi ju då ett och annat ljushuvud som kom fram till att jag bara hade denna hunch, eller möjligen sa mig ha denna hunch, för att provocera Arsenal. Varför det skulle provocera Arsenal eller möjligen deras supportrar att jag har denna hunch är inte glasklart.

Kan jag motivera denna hunch med rationella argument torde emellertid anklagelsen om provokation per definition kunna avfärdas. Alltså återvänder vi till frågan i förra stycket, varför har jag denna hunch och vad grundar den sig på?

Antonio Conte

En sak som ju inte hänt som press och pundits pratade om mest hela förra säsongen garanterat skulle hända är ju att Antonio Conte skulle dumpa Tottenham. Men icke, Conte är kvar.

Contes effekt på Tottenham redan förra säsongen var tydlig. Så tydlig att det är både lätt och helt okontroversiellt att säga att om inte för Conte så hade inte Tottenham spelat Champions Leagu den här säsongen.

Den effekten hade Conte så att säga utan någon startsträcka, det vill säga utan någon försäsong, och utan att få bygga sitt lag. Särskilt betydelsefullt eftersom Contes försäsonger är smått legendariska.

De flesta har säkert sett bilderna från Tottenhams försäsongsträning där spelarna är helt slutkörda efter ett av Contes tuffa pass. Conte vet att drilla sina spelare, både fysiskt och mentalt.

Det där är naturligtvis extremt viktigt för att förbereda laget fysiskt. Men vad det gör är också att verkligen skapa en rejäl laganda, att fostra en vilja att dö för laget, och rensa ut de som saknar denna vilja.

Översätt denna vilja till match och det börjar kännas givet att vi kommer kunna se ett annat Tottenham den här säsongen, ett hårdare Tottenham, kanske till och med ett elakare Tottenham.

Det kan inte ensamt räcka till ligatiteln, men det är definitivt något som gör det möjligt för Tottenham att vinna ligan.

Man City och Liverpool

Två lag som uppvisat en formidabel form de senaste åren, till stor del pushandes varandra i hög utsträckning. Mer precis i sådan utsträckning att det har varit svårt att se hur några andra lag skulle kunna komma ikapp.

Här finns dock vissa skäl att tro att både Man City och Liverpool kan röra sig nedåt mot lite mer normala nivåer den här säsongen. Båda lagen förändrar en hel del i spelare, och det kan resultera i något som i alla fall liknar en omställningsperiod.

Och det räcker med att Man City och Liverpool blir bara något mer mänskliga för att andra klubbar som i nuläget kanske framför allt Chelsea och Tottenham ska kunna komma ifatt dem.

Starkare spelartrupp

Tottenham hade en stark spelartrupp redan till att börja med, om än kanske något ojämn på olika positioner. Ren världsklass på vissa positioner, kanske framför allt offensiva, men något skakiga och kanske lite tunna på andra positioner, främst defensiva.

Ett villkor Antonio Conte ställde på Tottenham var att det skulle investeras i spelartruppen, och det villkoret måste man säga att Tottenham och Daniel Levy så här långt har uppfyllt.

Ivan Perisic och Richarlison är två spelare som definitivt gör Tottenham starkare offensivt, Yves Bissouma är en mycket trevlig förstärkning på mittfältet, och Clement Lenglet passar bra in som defensiv förstärkning i Contes spelsystem.

Djed Spence antas vara på gång till Tottenham han också, vilket vore en intressant förstärkning på högerbacken för Tottenham. Spence var betydelsefull för Nottingham Forests uppflyttning förra säsongen.

Kort sagt har Tottenham den här säsongen en bredare och mer ändamålsenlig spelartrupp. En spelartrupp som gör det möjligt för Tottenham att slåss om både ligatitel och om cuptitlar.

Annorlunda säsongsrytm

Vi har en mycket annorlunda säsong framför oss, mycket på grund av ett VM som fastän det såldes in med att det skulle spelas under sommaren lik förbannat kommer att spelas mitt i vår tidiga vinter, och alltså mitt under ordinarie klubbsäsong.

Det går att ha lite olika teorier om hur en bruten säsongsrytm påverkar olika lag och deras möjligheter. En teori är att det gynnar förhandsfavoriterna och minskar ”risken” för skrällar. Pandemisäsongen skulle kunna anses stärka denna teori.

En annan teori är att det skyfflar om kortleken och gör leken lite mer oförutsägbar och den så kallade ”slumpen” lite större utrymme. Vilket alltså skulle kunna öka chansen för en klubb som Tottenham.

Båda teorierna har sina kloka sidor och båda kan också stämma, om inte samtidigt så åtminstone vid olika tillfällen. Just den här gången väljer jag att tro mer på den andra teorin.

Min sammanfattning av den här diskussionen vore att de tre avslutande argumenten, det vill säga Man City och Liverpool, Tottenhams spelartrupp samt en annan säsongsrytm, är faktorer jag anser tillsammans gör att Tottenham kan vinna ligan.

Det första argumentet, det vill säga Antonio Conte och hans effekt, är den faktor som ger mig denna hunch att Tottenham också kommer vinna ligan.