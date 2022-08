Åtta heta managers utanför Premier League

Peter Hyllman

Vem ska ta över istället då? Vem ska ersätta [insert name here]? Är en typ av fråga som då ganska kvickt brukar ställas, ungefär som om frågeställaren befinner sig någonstans i trotsåldern och ska säga mot mest för att säga mot. Frågan är då sällan ställd i vad som kan betraktas som någon genuin mening utan är mer retorisk, underförstått att det inte finns någon eller någon bättre som kan ta över eller ersätta [insert name here].

I vissa lägen går det för all del att förstå den typen av frågor. Om t ex någon skulle komma och tycka att Jürgen Klopp borde få sparken från Liverpool så är det kanske en fullt motiverad fråga. Vem fasen skulle göra det bättre? Men när det handlar om att t ex David Moyes borde få sparken av West Ham, eller Ralph Hasenhüttl av Southampton, då är det inte precis svårt att hitta en rätt lång lista av fullt möjliga namn.

Världens bästa managers finns i Premier League, vilket för övrigt är en stor anledning varför Premier League är världens bästa liga. Ytterligare några som kan anses tillhöra den kategorin hittar vi övriga europeiska superklubbar. Men det betyder självfallet inte att alla managers i Premier League är top notch världsklass, eller att det inte finns väldigt skickliga managers utanför Premier League redo att ta klivet till Premier League.

Här har vi därför, i någon form av preventivt syfte antar jag, en sammanställning inte nödvändigtvis i någon form av rangordning av åtta managers utanför Premier League, och för enkelhetens skull utanför engelsk fotboll helt och hållet, som vore både intressanta och aktuella namn för valfri klubb i Premier League under säsongen. Här väljer jag att inte ta med etablerade namn som redan varit managers i Premier League.

(8) Christophe Galtier

Hallå, han är precis anställd av PSG, och då torde det ju inte finnas någon som helst möjlighet i världen för någon klubb i Premier League att anställa Galtier. Och det gör det naturligtvis inte heller, det vill säga om det går bra för PSG.

Men kraven är skyhöga i PSG, Galtier har aldrig förut haft hand om en sådan stor klubb, med så stora krav och med så många väldigt stora spelare. Det finns kort sagt väldigt mycket som kan gå fel för Galtier i PSG.

Och skulle Galtier få sparken under säsongen, då borde han vara ett hett villebråd för många klubbar i Premier League. Den som vinner Ligue 1 med Lille har i alla fall gjort sig ett namn värt att prövas.

(7) Roger Schmidt

Lite från vänsterkanten måste man ändå tycka det är att Schmidt har landat i Benfica av alla klubbar. En tysk i Portugal liksom? Å andra sidan är det på något sätt kul att vyerna vidgas och gränserna blir lite öppnare på det där sättet.

Jag är mycket förtjust i det arbete som Schmidt gjorde med Bayer Leverkusen under tre-fyra säsonger för några år sedan. Och även om jag är mindre förtjust i hans utflykt till Kina så har han därefter visat med PSV Eindhoven att han har mycket kvar att ge.

(6) Julen Lopetegui

Var ju faktiskt ett tag redan anställd som Wolves nya manager innan Spaniens landslag fick för sig att Lopetegui var rätt man för uppgiften. Lopetegui dumpade Wolves, som ringde in Nuno Espirito Santo, och resten är så att säga historia.

Någon succé med Spanien blev det väl aldrig för Lopetegui, som fick säcken kort tid inför senaste VM eftersom Real Madrid gav honom ett erbjudande han tydligen varken kunde tacka nej till eller vänta lite med.

Inte heller i Real Madrid blev det någon succé, men med Sevilla har Lopetegui både visat sin kompetens och kanske också vilken typ av klubb han trivs allra bäst med. Och rent storleksmässigt kryllar ju Premier League av Sevillas.

(5) Ruben Amorim

Någon kanske blir förvånad när de hör att managern i europeisk fotboll med högst vinstprocent är just Ruben Amorim, en manager som de eventuellt aldrig ens hört talas om förut. Särskilt som Amorim har varit manager i Sporting några år redan.

Efter att ha slipat verktygen i Braga några år tog Amorim över Sporting för två år sedan, och vann ligan med Sporting redan under sin första säsong, vad som var Sportings första ligatitel på nästan 20 år.

Vad som väckt beundran med Amorim är dock inte bara titlarna utan kanske lika mycket fotbollen som spelas. Här finns väldigt mycket med Amorim som vore väldigt intressant för rätt många klubbar i Premier League, t ex en klubb som Wolves.

(4) Sergio Conceicao

Vi stannar kvar i Portugal och hittar där Sergio Conceicao i en av de andra storklubbarna, nämligen Porto. Därmed har vi alltså täckt in alla de tre stora. Conceicao, precis som Amorim, har en av europeisk fotbolls högsta vinstprocent.

Kanske är inte detta jättesvårt att uppnå med en klubb som Porto i en liga som Portugals där ju Porto förväntas vinna nästan alla matcher. Men även jämfört med tidigare managers för Porto sticker Conceicaos facit ut rent statistiskt.

Conceicao kan nog anses vara en mer funktionell manager än t ex Amorim, definitivt med dragning mer åt Mourinhoskolan än åt Guardiolaskolan. Men hittills har ju Mourinhoskolan varit både populär och rätt lyckad i engelsk fotboll.

(3) Julian Nagelsmann

Bayern München, lika lite som PSG, kommer så klart släppa sin manager om inte de själva väljer att göra det. Inte heller är väl Bayern München direkt kända för att sparka managers mitt under säsongen, men trots allt har det ändå då och då hänt.

Nagelsmanns första säsong med Bayern München blev inte jättelyckad, särskilt som Bundesligatiteln knappast längre ens räknas för Bayern. Missnöjet med Nagelsmann bland i alla fall Bayerns supportrar växte under säsongen.

Går det illa för Bayern även denna säsong är det inte omöjligt att Bayern väljer att säga tack och adjö. Då kan det vara värt för flera klubbar i Premier League att erinra sig att Nagelsmanns tid i Hoffenheim och RB Leipzig som en av Europas hetaste managers.

(2) Lucien Favre

Har ju faktiskt sagts vara på gång till Premier League några gånger redan, utan att det någon gång blivit av. Nu har den gamle managern från Borussia Mönchengladbach och Dortmund istället rullat upp på den franska sydkusten i Nice.

Där kan jag tänka mig att Favre trivs. Men om snacket om Premier League förut inte bara varit snack, och om Favre skulle vara sugen på själva fotbollsutmaningen med detta, så finns det betydligt dummare anställningar att göra för flertalet klubbar i Premier League.

(1) Domenico Tedesco

Tog över efter en sparkad Jesse Marsch i RB Leipzig, och vem tusan vet om inte den historien kan upprepas med Leeds. Då går jag kanske händelserna en hel del i förväg, men det framstår ju inte precis som någon omöjlighet.

Till skillnad från Marsch har Tedesco däremot visat sig väldigt framgångsrik med RB Leipzig, åtminstone framgångsrik i den utsträckning det är möjligt att vara framgångsrik i Bundesliga för en klubb som inte är Bayern München.

Vilket för all del innebär att det rent sportsligt snabbt slår i tak, och det i sig borde ju vara en morot som flera klubbar i Premier League skulle kunna dingla framför näsan på Tedesco, att försöka simma i en betydligt större damm.