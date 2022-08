Kommer Man Utd aldrig mer vinna en ligatitel med Glazers som ägare?

Peter Hyllman

Å ena sidan kan man tycka att det är något utav en överreaktion att efter en enda förlust mot Brighton och ett enda transferfönster som kanske just nu med tre veckor kvar innan det stänger verkar gå betydligt trögare än vad det var tänkt gå fullständigt bananas och i princip slänga alla korten rätt upp i luften och ge fan i allt. Kanske är det ändå klokt att sitta still i båten i alla fall ett litet tag in på säsongen.