Kan West Ham hitta poängen i Europa Conference League?

Peter Hyllman

”High flying Brighton ease past West Ham to leave them pointless”. Rubriken är förmodligen oavsiktligt elak och komisk på en och samma gång. Tanken är rimligtvis att säga att West Ham har förlorat samtliga sina tre första ligamatcher och därför ännu är helt utan poäng den här säsongen. Vad man däremot antyder eller rätt ut säger är att West Ham är poänglös som klubb.

Det är West Hams sämsta start på en ligasäsong på över 50 år. West Ham har noll poäng och noll gjorda mål efter tre omgångar, och är det enda laget i någon av Englands fyra professionella ligor som ännu inte gjort ett enda mål. Om West Ham är poänglösa så får de alltså även sägas vara mållösa. Men finns det egentligen någon anledning för West Ham och för David Moyes att börja oroa sig?

Nja. Dels är det fortfarande väldigt tidigt på säsongen, och med bara tre matcher spelade går det ännu inte att utesluta resultaten som tillfälligheter eller den typen av svacka ett lag som West Ham normalt sett har under säsongen, bara att den nu råkade inträffa precis i början av säsongen. Dels är det just nu ett bekymmer för West Ham med flera nya spelare och relativt många skadade spelare, framför allt i backlinjen.

På sätt och vis har David Moyes alltså rätt när han säger att West Ham som slutat sexa och sjua de senaste säsongerna ändå borde kunna vara vid gott mod, och att det är alldeles för tidigt att rycka i brandlarmet för West Ham. Men, gemensamt för dessa båda säsonger var också att West Ham fick en relativt bra start på dem. Även om West Ham faktiskt startade säsongen de slutade sexa med två raka förluster.

Till viss del kan West Hams svaga start möjligen ge fog för oron att West Ham ändå har överpresterat i viss bemärkelse under de säsonger då de slutat sexa och sjua med David Moyes som manager, och att de här tidiga förlusterna skulle kunna vara ett tecken på att den här säsongen är någon slags återgång mot medelvärdet för West Ham. Visst, risken finns. Särskilt som konkurrensen underifrån har ökat.

Har West Ham förlorat i ligaspelet har de däremot hittills vunnit i sitt Europa Conference League-playoff. 3-1 blev det i första matchen hemma mot danska Viborg. Ett resultat som West Ham nu har att så att säga spela hem på bortaplan för att därmed säkra en plats i Europa Conference League och i fredagens gruppspelslottning. Det borde väl kunna gå vägen kan man tycka.

Alldeles säker går däremot inte att vara på den saken. Skulle Viborg ta ledningen och momentum börja svänga över till hemmalagets fördel är det heller inte världens bästa utgångsläge för West Ham att ha förlorat alla sina tre ligamatcher och ha startat den här säsongen så svagt. Självförtroendet lär så att säga inte vara på topp. Kvalitetsmässigt ska däremot West Ham klara av detta.

Antar vi att West Ham tar sig vidare från playoff och in i gruppspelet är det kanske också rimligt att anta att West Ham hör till favoriterna att vinna Europa Conference League? Nu är det så klart våldsamt svårt att veta exakt vilka lag som till slut kommer spela om titeln eftersom UEFA har sitt bisarra system att lag som åker ur övre cuper får en tröstplats in i cupen under. Det kommer alltså dyka upp klubbar från Europa League.

Av de lag som vi ändå vet spelar i Europa Conference League går det ändå att hitta några farliga potentiella konkurrenter. Fiorentina från Serie A och Villarreal från La Liga så klart, men också Anderlecht och OGC Nice. Bundesligas FC Köln känns kanske inte riktigt lika farliga som Eintracht Frankfurt förra säsongen men måste ändå tas på allvar. Kanske kan klubbar som AZ, Slavia Prag och norska Molde bli tuffare än man möjligen tror?!

Det är däremot inget av dessa namn som riktigt slår hål på påståendet att West Ham är favoriter i Europa Conference League. Men först måste West Ham alltså ta sig dit, och då gäller det ju att klara av playoffet mot Viborg ikväll.

:::

Alexander Isak till Newcastle?!

Lär få tillfälle att gräva djupare i den saken under helgen, bloggade även om just den här möjliga övergången redan tidigare i somras. Mycket som känns rätt med denna värvning, för Newcastle, för Alexander Isak, och för det svenska landslaget.

Newcastle var ändå lite njugga på den här värvningen tidigare i somras, ansåg sig inte riktigt ha råd eller ha behovet. Men så tog det nästan lite som väntat två och en halv match för Callum Wilson att dra på sig sin första skada för säsongen.

Då verkar Newcastle ha fått eld i rumpan!

Hur många medier kommer fråga Alexander Isak om Saudiarabien, frågade jag under onsdagen. Men jodå, för all del, på de flesta håll verkar det åtminstone vara något som tas upp. Sedan får vi se hur det tas upp direkt med Isak själv.

En och annan menar att Isak bara spelar fotboll och inte ska behöva svara eller bry sig om sådana frågor. Men tar man politiska pengar får man nog också vara beredd att svara på politiska frågor.

Och whataboutery är aldrig något bra försvar.

:::

Beundransvärt att Frida Fagerlund såg Östersundsvinkeln på gårdagens match i Ligacupen mellan Forest Green Rovers och Brighton, med Ian Burchnall och Graham Potter. Läsvärt. Lite sur att jag missade den, men glad att någon plockade den.

:::

Lottningen av Ligacupens tredje omgång:

Leicester vs Newport County

West Ham vs Blackburn Rovers

Wolves vs Leeds

Nottingham Forest vs Tottenham

Man Utd vs Aston Villa

Bournemouth vs Everton

Liverpool vs Derby County

Burnley vs Crawley Town

Bristol City vs Lincoln City

Man City vs Chelsea

Stevenage vs Charlton

MK Dons vs Morecambe

Newcastle vs Crystal Palace

Southampton vs Sheffield Wednesday

Arsenal vs Brighton

Brentford vs Gillingham

Ovanligt många matcher där Premier League-klubbarna lottas mot varandra. Några tunga highlights som Man City vs Chelsea, Man Utd vs Aston Villa, Nottingham Forest vs Tottenham, Arsenal vs Brighton, Newcastle vs Crystal Palace, Wolves vs Leeds.

Leicester, West Ham, Liverpool, Southampton och Brentford är de enda Premier League-klubbarna att inte lottas mot annat Premier League-motstånd.